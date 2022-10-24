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Тюменские власти уделяют особое внимание подготовке кадров для IT-сферы - РИА Новости, 24.10.2022
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Тюменская область
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Тюменские власти уделяют особое внимание подготовке кадров для IT-сферы
Тюменские власти уделяют особое внимание подготовке кадров для IT-сферы - РИА Новости, 24.10.2022
Тюменские власти уделяют особое внимание подготовке кадров для IT-сферы
Органы службы занятости Тюменской области для обеспечения кадровой потребности IT-сферы реализуют ряд мероприятий по профориентации и обучению востребованным... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:14
2022-10-24T16:14
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Органы службы занятости Тюменской области для обеспечения кадровой потребности IT-сферы реализуют ряд мероприятий по профориентации и обучению востребованным специальностям, сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.Профподготовку по IT-направлениям в 2022 году проходят 258 жителей области, обучение региональные службы занятости для них организуют бесплатно."Для удовлетворения кадровой потребности работодателей органами службы занятости реализуется ряд мероприятий по профориентации. Участники проекта сами выбирают направление обучения из перечня компетенций, включающего, в том числе, наиболее актуальные образовательные программы сферы IT", - сообщил Александр Сидоров.Мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному образованию организуются в рамках федерального проекта "Содействие занятости", отмечают в пресс-службе департамента труда и занятости населения.
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общество, тюменская область, россия, it-компании
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Россия, IT-компании
16:14 24.10.2022
 
Тюменские власти уделяют особое внимание подготовке кадров для IT-сферы

Тюменские власти реализуют мероприятия по профориентации и обучению IT-специалистов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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IT-специалист за работой . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Органы службы занятости Тюменской области для обеспечения кадровой потребности IT-сферы реализуют ряд мероприятий по профориентации и обучению востребованным специальностям, сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.
Профподготовку по IT-направлениям в 2022 году проходят 258 жителей области, обучение региональные службы занятости для них организуют бесплатно.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 16:12Тюменская область
В Тюмени стартовал цифровой форум "Инфотех-2022"
"Для удовлетворения кадровой потребности работодателей органами службы занятости реализуется ряд мероприятий по профориентации. Участники проекта сами выбирают направление обучения из перечня компетенций, включающего, в том числе, наиболее актуальные образовательные программы сферы IT", - сообщил Александр Сидоров.
Мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному образованию организуются в рамках федерального проекта "Содействие занятости", отмечают в пресс-службе департамента труда и занятости населения.
Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 19:52Тюменская область
Инвестагентство Тюменской области и "Авито" договорились о партнерстве
 
Тюменская областьОбществоТюменская областьРоссияIT-компании
 
 
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