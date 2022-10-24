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Тюменские власти уделяют особое внимание подготовке кадров для IT-сферы
Тюменские власти уделяют особое внимание подготовке кадров для IT-сферы - РИА Новости, 24.10.2022
Тюменские власти уделяют особое внимание подготовке кадров для IT-сферы
Органы службы занятости Тюменской области для обеспечения кадровой потребности IT-сферы реализуют ряд мероприятий по профориентации и обучению востребованным... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:14
2022-10-24T16:14
2022-10-24T16:14
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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Органы службы занятости Тюменской области для обеспечения кадровой потребности IT-сферы реализуют ряд мероприятий по профориентации и обучению востребованным специальностям, сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.Профподготовку по IT-направлениям в 2022 году проходят 258 жителей области, обучение региональные службы занятости для них организуют бесплатно."Для удовлетворения кадровой потребности работодателей органами службы занятости реализуется ряд мероприятий по профориентации. Участники проекта сами выбирают направление обучения из перечня компетенций, включающего, в том числе, наиболее актуальные образовательные программы сферы IT", - сообщил Александр Сидоров.Мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному образованию организуются в рамках федерального проекта "Содействие занятости", отмечают в пресс-службе департамента труда и занятости населения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, тюменская область, россия, it-компании
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Россия, IT-компании
Тюменские власти уделяют особое внимание подготовке кадров для IT-сферы
Тюменские власти реализуют мероприятия по профориентации и обучению IT-специалистов
ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Органы службы занятости Тюменской области для обеспечения кадровой потребности IT-сферы реализуют ряд мероприятий по профориентации и обучению востребованным специальностям, сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.
Профподготовку по IT-направлениям в 2022 году проходят 258 жителей области, обучение региональные службы занятости для них организуют бесплатно.
"Для удовлетворения кадровой потребности работодателей органами службы занятости реализуется ряд мероприятий по профориентации. Участники проекта сами выбирают направление обучения из перечня компетенций, включающего, в том числе, наиболее актуальные образовательные программы сферы IT", - сообщил Александр Сидоров.
Мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному образованию организуются в рамках федерального проекта "Содействие занятости", отмечают в пресс-службе департамента труда и занятости населения.