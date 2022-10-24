https://ria.ru/20221024/it-1826319787.html

Тюменские власти уделяют особое внимание подготовке кадров для IT-сферы

Тюменские власти уделяют особое внимание подготовке кадров для IT-сферы - РИА Новости, 24.10.2022

Тюменские власти уделяют особое внимание подготовке кадров для IT-сферы

Органы службы занятости Тюменской области для обеспечения кадровой потребности IT-сферы реализуют ряд мероприятий по профориентации и обучению востребованным... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:14

2022-10-24T16:14

2022-10-24T16:14

тюменская область

общество

тюменская область

россия

it-компании

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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Органы службы занятости Тюменской области для обеспечения кадровой потребности IT-сферы реализуют ряд мероприятий по профориентации и обучению востребованным специальностям, сообщил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.Профподготовку по IT-направлениям в 2022 году проходят 258 жителей области, обучение региональные службы занятости для них организуют бесплатно."Для удовлетворения кадровой потребности работодателей органами службы занятости реализуется ряд мероприятий по профориентации. Участники проекта сами выбирают направление обучения из перечня компетенций, включающего, в том числе, наиболее актуальные образовательные программы сферы IT", - сообщил Александр Сидоров.Мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному образованию организуются в рамках федерального проекта "Содействие занятости", отмечают в пресс-службе департамента труда и занятости населения.

https://ria.ru/20221019/tyumen-1825143643.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, тюменская область, россия, it-компании