Рейтинг@Mail.ru
Число аккредитованных IT-компаний в России в 2022 году выросло в семь раз - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/it-1826297008.html
Число аккредитованных IT-компаний в России в 2022 году выросло в семь раз
Число аккредитованных IT-компаний в России в 2022 году выросло в семь раз - РИА Новости, 24.10.2022
Число аккредитованных IT-компаний в России в 2022 году выросло в семь раз
Число аккредитованных IT-компаний в 2022 году выросло в семь раз, до 28 тысяч, благодаря мерам поддержки отрасли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:09
2022-10-24T15:09
экономика
дмитрий чернышенко
технологии
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3cba7140f1cf6acd567a738478457ccb.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число аккредитованных IT-компаний в 2022 году выросло в семь раз, до 28 тысяч, благодаря мерам поддержки отрасли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Весь этот набор мер (поддержки IT-отрасли - ред.) привел к тому, что число аккредитованных компаний, вы видите, выросло в семь раз, то есть 28 тысяч компаний в 2022 году. Это говорит о том, что, конечно, многие, видимо, вышли из тени, но и многие были созданы, потому что мы видим, что количество IT-специалистов увеличилось – это 1 700 000", - сказал вице-премьер.Несмотря на это, Чернышенко отметил, что в России все еще присутствует дефицит IT-специалистов: "у нас примерно миллион еще дефицит по этим направлениям".Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.
https://ria.ru/20221020/nalogi-1825382437.html
https://ria.ru/20221021/shkola-1825585156.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_445eb69ada68237c1361f0fad44ea49f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий чернышенко, технологии, владимир путин, россия
Экономика, Дмитрий Чернышенко, Технологии, Владимир Путин, Россия
15:09 24.10.2022
 
Число аккредитованных IT-компаний в России в 2022 году выросло в семь раз

Чернышенко: число аккредитованных IT-компаний в России в 2022 году выросло до 28 тысяч

© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyПрограммист за компьютером
Программист за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky
Программист за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число аккредитованных IT-компаний в 2022 году выросло в семь раз, до 28 тысяч, благодаря мерам поддержки отрасли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Весь этот набор мер (поддержки IT-отрасли - ред.) привел к тому, что число аккредитованных компаний, вы видите, выросло в семь раз, то есть 28 тысяч компаний в 2022 году. Это говорит о том, что, конечно, многие, видимо, вышли из тени, но и многие были созданы, потому что мы видим, что количество IT-специалистов увеличилось – это 1 700 000", - сказал вице-премьер.
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 14:52
IT-компании должны дать согласие на раскрытие налоговой тайны до 31 октября
Несмотря на это, Чернышенко отметил, что в России все еще присутствует дефицит IT-специалистов: "у нас примерно миллион еще дефицит по этим направлениям".
Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.
Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.
Ученица во время занятий - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 10:45
Чернышенко рассказал о Школе интернет-безопасности
 
ЭкономикаДмитрий ЧернышенкоТехнологииВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала