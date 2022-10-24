https://ria.ru/20221024/it-1826297008.html

Число аккредитованных IT-компаний в России в 2022 году выросло в семь раз

Число аккредитованных IT-компаний в России в 2022 году выросло в семь раз - РИА Новости, 24.10.2022

Число аккредитованных IT-компаний в России в 2022 году выросло в семь раз

Число аккредитованных IT-компаний в 2022 году выросло в семь раз, до 28 тысяч, благодаря мерам поддержки отрасли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:09

2022-10-24T15:09

2022-10-24T15:09

экономика

дмитрий чернышенко

технологии

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3cba7140f1cf6acd567a738478457ccb.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число аккредитованных IT-компаний в 2022 году выросло в семь раз, до 28 тысяч, благодаря мерам поддержки отрасли, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Весь этот набор мер (поддержки IT-отрасли - ред.) привел к тому, что число аккредитованных компаний, вы видите, выросло в семь раз, то есть 28 тысяч компаний в 2022 году. Это говорит о том, что, конечно, многие, видимо, вышли из тени, но и многие были созданы, потому что мы видим, что количество IT-специалистов увеличилось – это 1 700 000", - сказал вице-премьер.Несмотря на это, Чернышенко отметил, что в России все еще присутствует дефицит IT-специалистов: "у нас примерно миллион еще дефицит по этим направлениям".Минцифры РФ в середине октября запустило на "Госуслугах" сервис проверки наличия у IT-компании государственной аккредитации. Отмечалось, что новая услуга поможет сотрудникам IT-компаний понять, имеют ли они право на льготы: отсрочку от мобилизации или IT-ипотеку. Сервисом могут воспользоваться и физические, и юридические лица.Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно было утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря - административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий должна составлять не менее 30% от общей выручки.

https://ria.ru/20221020/nalogi-1825382437.html

https://ria.ru/20221021/shkola-1825585156.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, дмитрий чернышенко, технологии, владимир путин, россия