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Пострадавшим при ЧП с самолетом в Иркутске выплатят компенсацию 25 октября - РИА Новости, 24.10.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20221024/irkutsk-1826257599.html
Пострадавшим при ЧП с самолетом в Иркутске выплатят компенсацию 25 октября
Пострадавшим при ЧП с самолетом в Иркутске выплатят компенсацию 25 октября - РИА Новости, 24.10.2022
Пострадавшим при ЧП с самолетом в Иркутске выплатят компенсацию 25 октября
Пострадавшим во время падения самолета Су-30 в Иркутске планируется выплатить компенсацию за утраченное имущество 25 октября, сообщил в понедельник журналистам... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:46
2022-10-24T13:46
иркутская область
происшествия
игорь кобзев
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
су-30
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Пострадавшим во время падения самолета Су-30 в Иркутске планируется выплатить компенсацию за утраченное имущество 25 октября, сообщил в понедельник журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на жилой дом 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. После крушения СК завел уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В доме, на который упал самолет, проживали две семьи. В настоящее время ведется работа по оказанию им первоочередной помощи.В понедельник Кобзев провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС). Перед началом заседания память погибших почтили минутой молчания. На КЧС различные службы сформировали план совместных действий по ликвидации последствий авиапроисшествия. Мэру Иркутска Руслану Болотову поручено решить вопросы, связанные с разбором завалов на месте падения самолета и приведению территории в надлежащие санитарное состояние."Выплаты, полагающиеся пострадавшим по областному закону при утрате имущества, планируется перечислить 25 октября. Сегодня пострадавшим восстанавливают документы", – сообщил Кобзев.В Иркутске создана рабочая комиссия, которая работает с пострадавшими. Специалисты администрации Ленинского округа проводят осмотр соседних домов для уточнения ущерба.
https://ria.ru/20221024/kobzev-1826160623.html
https://ria.ru/20221024/krushenie-1826219176.html
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происшествия, игорь кобзев, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), су-30, крушение су-30 в иркутске
Иркутская область, Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
13:46 24.10.2022
 
Пострадавшим при ЧП с самолетом в Иркутске выплатят компенсацию 25 октября

Пострадавшим при падении Су-30 на дом в Иркутске выплатят компенсацию 25 октября

© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Су-30 в Иркутске
Место крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Место крушения самолета Су-30 в Иркутске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Пострадавшим во время падения самолета Су-30 в Иркутске планируется выплатить компенсацию за утраченное имущество 25 октября, сообщил в понедельник журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на жилой дом 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. После крушения СК завел уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В доме, на который упал самолет, проживали две семьи. В настоящее время ведется работа по оказанию им первоочередной помощи.
Вертолет над местом крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 07:24
Иркутский губернатор рассказал о погибших пилотах Су-30
В понедельник Кобзев провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС). Перед началом заседания память погибших почтили минутой молчания. На КЧС различные службы сформировали план совместных действий по ликвидации последствий авиапроисшествия. Мэру Иркутска Руслану Болотову поручено решить вопросы, связанные с разбором завалов на месте падения самолета и приведению территории в надлежащие санитарное состояние.
"Выплаты, полагающиеся пострадавшим по областному закону при утрате имущества, планируется перечислить 25 октября. Сегодня пострадавшим восстанавливают документы", – сообщил Кобзев.
В Иркутске создана рабочая комиссия, которая работает с пострадавшими. Специалисты администрации Ленинского округа проводят осмотр соседних домов для уточнения ущерба.
Люди у места крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 12:33
Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске
 
Иркутская областьПроисшествияИгорь КобзевИркутскСледственный комитет России (СК РФ)Су-30Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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