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Место падения Су-30 в Иркутске залило горючим - РИА Новости, 24.10.2022
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Место падения Су-30 в Иркутске залило горючим
Место падения Су-30 в Иркутске залило горючим - РИА Новости, 24.10.2022
Место падения Су-30 в Иркутске залило горючим
Властям Иркутска поручено начать подготовку к рекультивации участка, где упал Су-30: на месте крушения разлилось горючее, сообщил в понедельник губернатор... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:49
2022-10-24T13:09
происшествия
игорь кобзев
иркутск
иркутская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
су-30
крушение су-30 в иркутске
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Властям Иркутска поручено начать подготовку к рекультивации участка, где упал Су-30: на месте крушения разлилось горючее, сообщил в понедельник губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Накануне истребитель Су-30 в ходе испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Погибли два летчика, никто из жителей – в доме жили две семьи - не пострадал."Поставил перед мэром Иркутска задачу начать подготовку к рекультивации участка. Произошел разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии", - написал Кобзев в своем Telegram-канале по итогам заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.По словам губернатора, из-за разлива топлива Роспотребнадзору поручено брать пробы воздуха. На основании экспертиз в дальнейшем будет решаться, восстанавливать ли дом на этом участке или приобретать для людей новое жилье.Ранее сообщалось, что пять человек, проживавшие в разрушенном ныне доме, разместились у родственников. Власти помогают им восстановить документы, выплачивают по 100 тысяч рублей за утрату имущества и подыскивают временное жилье.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20221024/irkutsk-1826167751.html
https://ria.ru/20221024/kobzev-1826160623.html
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происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутск, Иркутская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
09:49 24.10.2022 (обновлено: 13:09 24.10.2022)
 
Место падения Су-30 в Иркутске залило горючим

Губернатор Иркутской области Кобзев: место падения Су-30 залило токсичным горючим

© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанкМесто крушения самолета Су-30 в Иркутске
Место крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Место крушения самолета Су-30 в Иркутске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Властям Иркутска поручено начать подготовку к рекультивации участка, где упал Су-30: на месте крушения разлилось горючее, сообщил в понедельник губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Накануне истребитель Су-30 в ходе испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Погибли два летчика, никто из жителей – в доме жили две семьи - не пострадал.
Люди на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 08:58
В доме, разрушенном при падении в Иркутске Су-30, прописаны десять человек
"Поставил перед мэром Иркутска задачу начать подготовку к рекультивации участка. Произошел разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии", - написал Кобзев в своем Telegram-канале по итогам заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По словам губернатора, из-за разлива топлива Роспотребнадзору поручено брать пробы воздуха. На основании экспертиз в дальнейшем будет решаться, восстанавливать ли дом на этом участке или приобретать для людей новое жилье.
Разрушенный дом и разлив горючего: последствия крушения Су-30 в Иркутске
© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

Сотрудники полиции и Росгвардии работают на месте крушения самолета Су-30 в Иркутске
1 из 8

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

Место крушения самолета Су-30 в Иркутске
2 из 8

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

Место крушения самолета Су-30 в Иркутске
3 из 8

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

Сотрудники полиции рядом с обломками самолета Су-30 в Иркутске
4 из 8

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

Люди у места крушения самолета Су-30 в Иркутске
5 из 8

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

Последствия крушения Су-30 в Иркутске
6 из 8

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

Машина, пострадавшая в результате крушения самолета Су-30 в Иркутске
7 из 8

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

Сотрудники полиции и Росгвардии дежурят у места крушения самолета Су-30 в Иркутске
8 из 8

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Основными версиями крушения истребителя Су-30 в Иркутске следователи называют отказ техники и ошибку пилотирования.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли образцы топлива. Назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
3 из 8

На месте крушения Су-30 разлилось горючее, нужно как можно скорее начать подготовку к рекультивации участка.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
4 из 8

По предварительным данным, пилоты не смогли отвести Су-30 от жилого микрорайона, так как потеряли сознание в полете.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
5 из 8

Причиной потери сознания экипажем могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Следователи изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили руководителей и сотрудников завода, где был построен Су-30.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
7 из 8

В разрушенном после падения самолета доме были прописаны десять человек — члены двух семей.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Власти помогают людям восстановить документы, выплачивают компенсации за утрату имущества и решают вопрос с жильем.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Ранее сообщалось, что пять человек, проживавшие в разрушенном ныне доме, разместились у родственников. Власти помогают им восстановить документы, выплачивают по 100 тысяч рублей за утрату имущества и подыскивают временное жилье.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Вертолет над местом крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 07:24
Иркутский губернатор рассказал о погибших пилотах Су-30
 
ПроисшествияИгорь КобзевИркутскИркутская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Су-30Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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