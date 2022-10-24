https://ria.ru/20221024/irkutsk-1826174507.html

Место падения Су-30 в Иркутске залило горючим

Место падения Су-30 в Иркутске залило горючим - РИА Новости, 24.10.2022

Место падения Су-30 в Иркутске залило горючим

Властям Иркутска поручено начать подготовку к рекультивации участка, где упал Су-30: на месте крушения разлилось горючее, сообщил в понедельник губернатор... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:49

2022-10-24T09:49

2022-10-24T13:09

происшествия

игорь кобзев

иркутск

иркутская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

су-30

крушение су-30 в иркутске

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Властям Иркутска поручено начать подготовку к рекультивации участка, где упал Су-30: на месте крушения разлилось горючее, сообщил в понедельник губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Накануне истребитель Су-30 в ходе испытательного полета упал на жилой дом в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Погибли два летчика, никто из жителей – в доме жили две семьи - не пострадал."Поставил перед мэром Иркутска задачу начать подготовку к рекультивации участка. Произошел разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии", - написал Кобзев в своем Telegram-канале по итогам заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.По словам губернатора, из-за разлива топлива Роспотребнадзору поручено брать пробы воздуха. На основании экспертиз в дальнейшем будет решаться, восстанавливать ли дом на этом участке или приобретать для людей новое жилье.Ранее сообщалось, что пять человек, проживавшие в разрушенном ныне доме, разместились у родственников. Власти помогают им восстановить документы, выплачивают по 100 тысяч рублей за утрату имущества и подыскивают временное жилье.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20221024/irkutsk-1826167751.html

https://ria.ru/20221024/kobzev-1826160623.html

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иркутская область

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Дарья Буймова

происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), су-30, крушение су-30 в иркутске