https://ria.ru/20221024/irkutsk-1826160300.html

Заммэра Иркутска встретился с жильцами дома, пострадавшего от падения Су-30

Заммэра Иркутска встретился с жильцами дома, пострадавшего от падения Су-30 - РИА Новости, 24.10.2022

Заммэра Иркутска встретился с жильцами дома, пострадавшего от падения Су-30

Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что его первый заместитель Андрей Южаков встретился с жильцами дома, который пострадал в результате падения самолета Су-30. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T07:14

2022-10-24T07:14

2022-10-24T07:56

происшествия

жилье

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что его первый заместитель Андрей Южаков встретился с жильцами дома, который пострадал в результате падения самолета Су-30.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на жилой дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. Пять человек, ранее проживающие в доме, разместились у родственников. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что две семьи, проживавшие в пострадавшем доме, получат по 100 тысяч рублей."Первая задача – в максимально короткие сроки восстановить документы… Второй момент – вопросы размещения. Нам необходимо сегодня решить вопрос временного размещения вашего и после этого, соответственно, решать вопросы с вариантами восстановления либо приобретения другого имущества. И, соответственно, все меры социальной поддержки", - сказал Южаков. Видео со встречи опубликовано в канале Болотова в Telegram.После крушения Су-30 в Иркутске СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://radiosputnik.ria.ru/20221023/irkutsk-1826102641.html

https://ria.ru/20221023/samolet-1826065213.html

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происшествия, жилье, игорь кобзев