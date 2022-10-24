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Заммэра Иркутска встретился с жильцами дома, пострадавшего от падения Су-30 - РИА Новости, 24.10.2022
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Заммэра Иркутска встретился с жильцами дома, пострадавшего от падения Су-30
Заммэра Иркутска встретился с жильцами дома, пострадавшего от падения Су-30 - РИА Новости, 24.10.2022
Заммэра Иркутска встретился с жильцами дома, пострадавшего от падения Су-30
Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что его первый заместитель Андрей Южаков встретился с жильцами дома, который пострадал в результате падения самолета Су-30. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T07:14
2022-10-24T07:56
происшествия
жилье
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что его первый заместитель Андрей Южаков встретился с жильцами дома, который пострадал в результате падения самолета Су-30.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на жилой дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. Пять человек, ранее проживающие в доме, разместились у родственников. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что две семьи, проживавшие в пострадавшем доме, получат по 100 тысяч рублей."Первая задача – в максимально короткие сроки восстановить документы… Второй момент – вопросы размещения. Нам необходимо сегодня решить вопрос временного размещения вашего и после этого, соответственно, решать вопросы с вариантами восстановления либо приобретения другого имущества. И, соответственно, все меры социальной поддержки", - сказал Южаков. Видео со встречи опубликовано в канале Болотова в Telegram.После крушения Су-30 в Иркутске СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://radiosputnik.ria.ru/20221023/irkutsk-1826102641.html
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происшествия, жилье, игорь кобзев
Происшествия, Жилье, Игорь Кобзев
07:14 24.10.2022 (обновлено: 07:56 24.10.2022)
 
Заммэра Иркутска встретился с жильцами дома, пострадавшего от падения Су-30

Заммэра Иркутска Южаков встретился с жильцами дома, который пострадал от падения Су-30

© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанкПоследствия крушения Су-30 в Иркутске
Последствия крушения Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
Последствия крушения Су-30 в Иркутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 24 окт – РИА Новости. Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что его первый заместитель Андрей Южаков встретился с жильцами дома, который пострадал в результате падения самолета Су-30.
В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на жилой дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. Пять человек, ранее проживающие в доме, разместились у родственников. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что две семьи, проживавшие в пострадавшем доме, получат по 100 тысяч рублей.
Пожар в частном доме, возникший в результате падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 18:36В России
"Будто землетрясение началось": очевидцы о падении Су-30 в Иркутске
"Первая задача – в максимально короткие сроки восстановить документы… Второй момент – вопросы размещения. Нам необходимо сегодня решить вопрос временного размещения вашего и после этого, соответственно, решать вопросы с вариантами восстановления либо приобретения другого имущества. И, соответственно, все меры социальной поддержки", - сказал Южаков. Видео со встречи опубликовано в канале Болотова в Telegram.
После крушения Су-30 в Иркутске СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Машины МЧС РФ и скорой помощи возле места крушения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 15:17
В Иркутске создали комиссию для расследования крушения Су-30
 
ПроисшествияЖильеИгорь Кобзев
 
 
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