https://ria.ru/20221024/iran-1826299148.html

МИД Ирана назвал позицию США по ядерной сделке лицемерной

МИД Ирана назвал позицию США по ядерной сделке лицемерной - РИА Новости, 24.10.2022

МИД Ирана назвал позицию США по ядерной сделке лицемерной

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции в понедельник назвал лживой и лицемерной позицию Соединенных Штатов в... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:15

2022-10-24T15:15

2022-10-24T15:15

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции в понедельник назвал лживой и лицемерной позицию Соединенных Штатов в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или "ядерной сделки")."Поведение США очень лицемерно, они и лицемерят, и лгут на официальном уровне… США говорят, что переговоры прекращены… Тогда почему они сообщают через посредников о готовности возобновить их? Они и хотят вернуться к (ядерному) соглашению, и не хотят платить за него", – приводит слова Канаани агентство Fars.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.

https://ria.ru/20221021/iran-1825766422.html

https://ria.ru/20221018/sotrudnichestvo-1824974068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, нед прайс, жозеп боррель, тегеран (город), сша, иран, мид ирана, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)