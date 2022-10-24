МИД Ирана назвал позицию США по ядерной сделке лицемерной
Представитель МИД Ирана Канаани назвал позицию США по ядерной сделке лживой и лицемерной
Тегеран. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции в понедельник назвал лживой и лицемерной позицию Соединенных Штатов в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или "ядерной сделки").
"Поведение США очень лицемерно, они и лицемерят, и лгут на официальном уровне… США говорят, что переговоры прекращены… Тогда почему они сообщают через посредников о готовности возобновить их? Они и хотят вернуться к (ядерному) соглашению, и не хотят платить за него", – приводит слова Канаани агентство Fars.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
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