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МИД Ирана назвал позицию США по ядерной сделке лицемерной - РИА Новости, 24.10.2022
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МИД Ирана назвал позицию США по ядерной сделке лицемерной
МИД Ирана назвал позицию США по ядерной сделке лицемерной - РИА Новости, 24.10.2022
МИД Ирана назвал позицию США по ядерной сделке лицемерной
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции в понедельник назвал лживой и лицемерной позицию Соединенных Штатов в... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:15
2022-10-24T15:15
в мире
дональд трамп
нед прайс
жозеп боррель
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сша
иран
мид ирана
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции в понедельник назвал лживой и лицемерной позицию Соединенных Штатов в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или "ядерной сделки")."Поведение США очень лицемерно, они и лицемерят, и лгут на официальном уровне… США говорят, что переговоры прекращены… Тогда почему они сообщают через посредников о готовности возобновить их? Они и хотят вернуться к (ядерному) соглашению, и не хотят платить за него", – приводит слова Канаани агентство Fars.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
https://ria.ru/20221021/iran-1825766422.html
https://ria.ru/20221018/sotrudnichestvo-1824974068.html
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в мире, дональд трамп, нед прайс, жозеп боррель, тегеран (город), сша, иран, мид ирана, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Дональд Трамп, Нед Прайс, Жозеп Боррель, Тегеран (город), США, Иран, МИД Ирана, Евросоюз, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
15:15 24.10.2022
 
МИД Ирана назвал позицию США по ядерной сделке лицемерной

Представитель МИД Ирана Канаани назвал позицию США по ядерной сделке лживой и лицемерной

© Pixabay / VladoZgТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Pixabay / VladoZg
Тегеран. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе еженедельной пресс-конференции в понедельник назвал лживой и лицемерной позицию Соединенных Штатов в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или "ядерной сделки").
"Поведение США очень лицемерно, они и лицемерят, и лгут на официальном уровне… США говорят, что переговоры прекращены… Тогда почему они сообщают через посредников о готовности возобновить их? Они и хотят вернуться к (ядерному) соглашению, и не хотят платить за него", – приводит слова Канаани агентство Fars.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 17:53
Иран задержал два американских беспилотных плавательных аппарата
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
Зал проведения пресс-конференций МИД Ирана, Тегеран - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 19:56
Россия и Иран подпишут соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве
 
В миреДональд ТрампНед ПрайсЖозеп БоррельТегеран (город)СШАИранМИД ИранаЕвросоюзСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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