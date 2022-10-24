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Новый президент Ирака заявил о готовности укреплять отношения с Москвой - РИА Новости, 24.10.2022
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Новый президент Ирака заявил о готовности укреплять отношения с Москвой
Новый президент Ирака заявил о готовности укреплять отношения с Москвой - РИА Новости, 24.10.2022
Новый президент Ирака заявил о готовности укреплять отношения с Москвой
Ирак нацелен на укрепление отношений с Россией в интересах обеих стран, заявил президент республики Абдуллатыф Рашид на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:56
2022-10-24T15:56
в мире
владимир путин
ирак
россия
москва
абдуллатыф рашид
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КАИР, 24 окт - РИА Новости. Ирак нацелен на укрепление отношений с Россией в интересах обеих стран, заявил президент республики Абдуллатыф Рашид на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом Кутрашевым в понедельник."Посол РФ вручил президенту письменное послание от российского президента Владимира Путина, поздравившего его с избранием главой Республики Ирак и подтвердившего стремление укреплять прочные двусторонние отношения", - сообщила канцелярия Рашида."Президент Абдуллатыф Рашид… выразил благодарность и признательность президенту Путину, а также подтвердил намерение Ирака укреплять дружеские отношения между двумя странами и работать над их расширением в различных сферах в интересах двух стран и их народов", - говорится в заявлении.Иракский парламент на заседании 13 октября избрал 78-летнего Абдуллатыфа Рашида в качестве нового главы государства. На церемонии инаугурации президент обязался приложить все усилия, чтобы обеспечить прочные отношения Багдада с соседними государствами и международным сообществом и содействовать решению внутренних проблем страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/irak-1823841596.html
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в мире, владимир путин, ирак, россия, москва, абдуллатыф рашид
В мире, Владимир Путин, Ирак, Россия, Москва, Абдуллатыф Рашид
15:56 24.10.2022
 
Новый президент Ирака заявил о готовности укреплять отношения с Москвой

Президент Ирака Рашид заверил посла России в готовности укреплять отношения с Москвой

© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 24 окт - РИА Новости. Ирак нацелен на укрепление отношений с Россией в интересах обеих стран, заявил президент республики Абдуллатыф Рашид на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом Кутрашевым в понедельник.
"Посол РФ вручил президенту письменное послание от российского президента Владимира Путина, поздравившего его с избранием главой Республики Ирак и подтвердившего стремление укреплять прочные двусторонние отношения", - сообщила канцелярия Рашида.
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"Президент Абдуллатыф Рашид… выразил благодарность и признательность президенту Путину, а также подтвердил намерение Ирака укреплять дружеские отношения между двумя странами и работать над их расширением в различных сферах в интересах двух стран и их народов", - говорится в заявлении.
Иракский парламент на заседании 13 октября избрал 78-летнего Абдуллатыфа Рашида в качестве нового главы государства. На церемонии инаугурации президент обязался приложить все усилия, чтобы обеспечить прочные отношения Багдада с соседними государствами и международным сообществом и содействовать решению внутренних проблем страны.
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В миреВладимир ПутинИракРоссияМоскваАбдуллатыф Рашид
 
 
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