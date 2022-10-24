Новый президент Ирака заявил о готовности укреплять отношения с Москвой
Президент Ирака Рашид заверил посла России в готовности укреплять отношения с Москвой
© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
КАИР, 24 окт - РИА Новости. Ирак нацелен на укрепление отношений с Россией в интересах обеих стран, заявил президент республики Абдуллатыф Рашид на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом Кутрашевым в понедельник.
"Посол РФ вручил президенту письменное послание от российского президента Владимира Путина, поздравившего его с избранием главой Республики Ирак и подтвердившего стремление укреплять прочные двусторонние отношения", - сообщила канцелярия Рашида.
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"Президент Абдуллатыф Рашид… выразил благодарность и признательность президенту Путину, а также подтвердил намерение Ирака укреплять дружеские отношения между двумя странами и работать над их расширением в различных сферах в интересах двух стран и их народов", - говорится в заявлении.
Иракский парламент на заседании 13 октября избрал 78-летнего Абдуллатыфа Рашида в качестве нового главы государства. На церемонии инаугурации президент обязался приложить все усилия, чтобы обеспечить прочные отношения Багдада с соседними государствами и международным сообществом и содействовать решению внутренних проблем страны.