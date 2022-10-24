https://ria.ru/20221024/irak-1826314460.html

Новый президент Ирака заявил о готовности укреплять отношения с Москвой

Новый президент Ирака заявил о готовности укреплять отношения с Москвой - РИА Новости, 24.10.2022

Новый президент Ирака заявил о готовности укреплять отношения с Москвой

Ирак нацелен на укрепление отношений с Россией в интересах обеих стран, заявил президент республики Абдуллатыф Рашид на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:56

2022-10-24T15:56

2022-10-24T15:56

в мире

владимир путин

ирак

россия

москва

абдуллатыф рашид

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КАИР, 24 окт - РИА Новости. Ирак нацелен на укрепление отношений с Россией в интересах обеих стран, заявил президент республики Абдуллатыф Рашид на встрече с послом РФ в Ираке Эльбрусом Кутрашевым в понедельник."Посол РФ вручил президенту письменное послание от российского президента Владимира Путина, поздравившего его с избранием главой Республики Ирак и подтвердившего стремление укреплять прочные двусторонние отношения", - сообщила канцелярия Рашида."Президент Абдуллатыф Рашид… выразил благодарность и признательность президенту Путину, а также подтвердил намерение Ирака укреплять дружеские отношения между двумя странами и работать над их расширением в различных сферах в интересах двух стран и их народов", - говорится в заявлении.Иракский парламент на заседании 13 октября избрал 78-летнего Абдуллатыфа Рашида в качестве нового главы государства. На церемонии инаугурации президент обязался приложить все усилия, чтобы обеспечить прочные отношения Багдада с соседними государствами и международным сообществом и содействовать решению внутренних проблем страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/irak-1823841596.html

https://ria.ru/20220722/irak-1804310647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, ирак, россия, москва, абдуллатыф рашид