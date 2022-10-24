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Информационные системы 11 регионов России переведут на "ГосТех" - РИА Новости, 24.10.2022
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Информационные системы 11 регионов России переведут на "ГосТех"
Информационные системы 11 регионов России переведут на "ГосТех" - РИА Новости, 24.10.2022
Информационные системы 11 регионов России переведут на "ГосТех"
Информационные системы 11 регионов РФ и 13 федеральных ведомств в 2023 году переведут на "ГосТех", до 2025 года будет переведена большая часть информационных... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:52
2022-10-24T15:52
общество
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Информационные системы 11 регионов РФ и 13 федеральных ведомств в 2023 году переведут на "ГосТех", до 2025 года будет переведена большая часть информационных систем, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."В 2023 году переведем на "ГосТех" информационные системы 11 субъектов и 13 федеральных ведомств, до 2025 года будет переведена большая часть информационных систем", - говорится в сообщении.Отмечается, что "ГосТех" обеспечивает безопасность и доступность сервисов."На "ГосТехе" запускаем новую площадку "Госмаркет" - госорганы смогут выбирать цифровые продукты и в максимально сжатые сроки их внедрять", - добавили в аппарате вице-премьера."ГосТех" – платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. По словам Чернышенко, она является самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов. На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
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общество, технологии, дмитрий чернышенко, россия
Общество, Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия
15:52 24.10.2022
 
Информационные системы 11 регионов России переведут на "ГосТех"

Чернышенко: информсистемы 11 регионов России переведут на "ГосТех" в 2023 году

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Информационные системы 11 регионов РФ и 13 федеральных ведомств в 2023 году переведут на "ГосТех", до 2025 года будет переведена большая часть информационных систем, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В 2023 году переведем на "ГосТех" информационные системы 11 субъектов и 13 федеральных ведомств, до 2025 года будет переведена большая часть информационных систем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "ГосТех" обеспечивает безопасность и доступность сервисов.
"На "ГосТехе" запускаем новую площадку "Госмаркет" - госорганы смогут выбирать цифровые продукты и в максимально сжатые сроки их внедрять", - добавили в аппарате вице-премьера.
"ГосТех" – платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. По словам Чернышенко, она является самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов. На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 09:59
Первая государственная информсистема запущена на "ГосТехе"
 
ОбществоТехнологииДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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