https://ria.ru/20221024/informsistemy-1826312863.html

Информационные системы 11 регионов России переведут на "ГосТех"

Информационные системы 11 регионов России переведут на "ГосТех" - РИА Новости, 24.10.2022

Информационные системы 11 регионов России переведут на "ГосТех"

Информационные системы 11 регионов РФ и 13 федеральных ведомств в 2023 году переведут на "ГосТех", до 2025 года будет переведена большая часть информационных... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:52

2022-10-24T15:52

2022-10-24T15:52

общество

технологии

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Информационные системы 11 регионов РФ и 13 федеральных ведомств в 2023 году переведут на "ГосТех", до 2025 года будет переведена большая часть информационных систем, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."В 2023 году переведем на "ГосТех" информационные системы 11 субъектов и 13 федеральных ведомств, до 2025 года будет переведена большая часть информационных систем", - говорится в сообщении.Отмечается, что "ГосТех" обеспечивает безопасность и доступность сервисов."На "ГосТехе" запускаем новую площадку "Госмаркет" - госорганы смогут выбирать цифровые продукты и в максимально сжатые сроки их внедрять", - добавили в аппарате вице-премьера."ГосТех" – платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. По словам Чернышенко, она является самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов. На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

https://realty.ria.ru/20221024/gostekh-1826176748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, технологии, дмитрий чернышенко, россия