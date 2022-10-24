https://ria.ru/20221024/informsistemy-1826312863.html
Информационные системы 11 регионов России переведут на "ГосТех"
Информационные системы 11 регионов России переведут на "ГосТех" - РИА Новости, 24.10.2022
Информационные системы 11 регионов России переведут на "ГосТех"
Информационные системы 11 регионов РФ и 13 федеральных ведомств в 2023 году переведут на "ГосТех", до 2025 года будет переведена большая часть информационных... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:52
2022-10-24T15:52
2022-10-24T15:52
общество
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Информационные системы 11 регионов РФ и 13 федеральных ведомств в 2023 году переведут на "ГосТех", до 2025 года будет переведена большая часть информационных систем, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."В 2023 году переведем на "ГосТех" информационные системы 11 субъектов и 13 федеральных ведомств, до 2025 года будет переведена большая часть информационных систем", - говорится в сообщении.Отмечается, что "ГосТех" обеспечивает безопасность и доступность сервисов."На "ГосТехе" запускаем новую площадку "Госмаркет" - госорганы смогут выбирать цифровые продукты и в максимально сжатые сроки их внедрять", - добавили в аппарате вице-премьера."ГосТех" – платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. По словам Чернышенко, она является самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов. На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
https://realty.ria.ru/20221024/gostekh-1826176748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, дмитрий чернышенко, россия
Общество, Технологии, Дмитрий Чернышенко, Россия
Информационные системы 11 регионов России переведут на "ГосТех"
Чернышенко: информсистемы 11 регионов России переведут на "ГосТех" в 2023 году
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Информационные системы 11 регионов РФ и 13 федеральных ведомств в 2023 году переведут на "ГосТех", до 2025 года будет переведена большая часть информационных систем, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В 2023 году переведем на "ГосТех" информационные системы 11 субъектов и 13 федеральных ведомств, до 2025 года будет переведена большая часть информационных систем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "ГосТех" обеспечивает безопасность и доступность сервисов.
"На "ГосТехе" запускаем новую площадку "Госмаркет" - госорганы смогут выбирать цифровые продукты и в максимально сжатые сроки их внедрять", - добавили в аппарате вице-премьера.
"ГосТех" – платформа, на которой можно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. По словам Чернышенко, она является самой защищенной, в том числе за счет импортозамещения всех базовых компонентов. На все ее инструменты получены сертификаты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.