https://ria.ru/20221024/gripp-1826331878.html

В Болгарии около 20 тысяч кур-несушек уничтожат из-за птичьего гриппа

В Болгарии около 20 тысяч кур-несушек уничтожат из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 24.10.2022

В Болгарии около 20 тысяч кур-несушек уничтожат из-за птичьего гриппа

Около 20 тысяч кур-несушек уничтожат на ферме на юге Болгарии из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает местный портал Haskovo. Live со ссылкой на областную... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:42

2022-10-24T16:42

2022-10-24T16:42

болгария

птичий грипп h5n8

в мире

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Около 20 тысяч кур-несушек уничтожат на ферме на юге Болгарии из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает местный портал Haskovo. Live со ссылкой на областную дирекцию по безопасности пищевых продуктов (ОДБХ).Очаг заболевания был обнаружен на предприятии в районе села Криво-Поле (Хасковская область). Глава хасковской ОДБХ Георгий Курдов сообщил, что помимо забоя кур из торговых сетей будут изъяты яйца, произведенные зараженными птицами за последние три недели.Агентство БТА передает, что эвтаназия несушек осуществляется гуманным образом с помощью диоксида углерода (сухого льда). Всего предстоит уничтожить порядка 15 тысяч кур, еще 4-5 тысячи птиц умерли от болезни, не дожидаясь вмешательства ликвидаторов.Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А, который распространен во всем мире. Многие виды диких птиц переносят заражение вирусом без очевидных признаков вреда для их здоровья, но у некоторых, включая домашних, развивается болезнь, которая может передаваться человеку.

https://ria.ru/20221018/gripp-1824830843.html

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болгария, птичий грипп h5n8, в мире