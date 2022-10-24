https://ria.ru/20221024/gosuslugi-1826298532.html

Жителям новых регионов России уже предоставили доступ к порталу "Госуслуги"

Жителям новых регионов России уже предоставили доступ к порталу "Госуслуги" - РИА Новости, 24.10.2022

Жителям новых регионов России уже предоставили доступ к порталу "Госуслуги"

Жителям новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - уже предоставляется доступ к порталу госуслуг,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:13

2022-10-24T15:13

2022-10-24T15:38

общество

россия

дмитрий чернышенко

госуслуги

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жителям новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - уже предоставляется доступ к порталу госуслуг, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Жителям воссоединенных территорий... уже сейчас предоставляется доступ к порталу "Госуслуги", - сообщили в аппарате вице-премьера.Там также отметили, что в новых российских регионах уже обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов, а в ближайшее время будут организованы конкурсные процедуры по подключению к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов. "Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости", - добавили в аппарате Чернышенко.В минувшую среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что план развития инфраструктуры для предоставление всего набора сервисов "Госуслуг" на новых территориях Российской Федерации будет готов к середине ноября.

https://ria.ru/20221024/telefon-1826265024.html

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Влада Копылова

общество, россия, дмитрий чернышенко, госуслуги