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Жителям новых регионов России уже предоставили доступ к порталу "Госуслуги" - РИА Новости, 24.10.2022
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Жителям новых регионов России уже предоставили доступ к порталу "Госуслуги"
Жителям новых регионов России уже предоставили доступ к порталу "Госуслуги" - РИА Новости, 24.10.2022
Жителям новых регионов России уже предоставили доступ к порталу "Госуслуги"
Жителям новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - уже предоставляется доступ к порталу госуслуг,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:13
2022-10-24T15:38
общество
россия
дмитрий чернышенко
госуслуги
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жителям новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - уже предоставляется доступ к порталу госуслуг, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Жителям воссоединенных территорий... уже сейчас предоставляется доступ к порталу "Госуслуги", - сообщили в аппарате вице-премьера.Там также отметили, что в новых российских регионах уже обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов, а в ближайшее время будут организованы конкурсные процедуры по подключению к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов. "Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости", - добавили в аппарате Чернышенко.В минувшую среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что план развития инфраструктуры для предоставление всего набора сервисов "Госуслуг" на новых территориях Российской Федерации будет готов к середине ноября.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, госуслуги
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Госуслуги
15:13 24.10.2022 (обновлено: 15:38 24.10.2022)
 
Жителям новых регионов России уже предоставили доступ к порталу "Госуслуги"

Вице-премьер Чернышенко: жителям новых регионов России уже дали доступ к "Госуслугам"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жителям новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - уже предоставляется доступ к порталу госуслуг, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Жителям воссоединенных территорий... уже сейчас предоставляется доступ к порталу "Госуслуги", - сообщили в аппарате вице-премьера.
Там также отметили, что в новых российских регионах уже обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов, а в ближайшее время будут организованы конкурсные процедуры по подключению к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов. "Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости", - добавили в аппарате Чернышенко.
В минувшую среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что план развития инфраструктуры для предоставление всего набора сервисов "Госуслуг" на новых территориях Российской Федерации будет готов к середине ноября.
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