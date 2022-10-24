https://ria.ru/20221024/gosuslugi-1826298532.html
Жителям новых регионов России уже предоставили доступ к порталу "Госуслуги"
Жителям новых регионов России уже предоставили доступ к порталу "Госуслуги" - РИА Новости, 24.10.2022
Жителям новых регионов России уже предоставили доступ к порталу "Госуслуги"
Жителям новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - уже предоставляется доступ к порталу госуслуг,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:13
2022-10-24T15:13
2022-10-24T15:38
общество
россия
дмитрий чернышенко
госуслуги
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жителям новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - уже предоставляется доступ к порталу госуслуг, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Жителям воссоединенных территорий... уже сейчас предоставляется доступ к порталу "Госуслуги", - сообщили в аппарате вице-премьера.Там также отметили, что в новых российских регионах уже обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов, а в ближайшее время будут организованы конкурсные процедуры по подключению к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов. "Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости", - добавили в аппарате Чернышенко.В минувшую среду глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что план развития инфраструктуры для предоставление всего набора сервисов "Госуслуг" на новых территориях Российской Федерации будет готов к середине ноября.
https://ria.ru/20221024/telefon-1826265024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, госуслуги
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Госуслуги
15:13 24.10.2022 (обновлено: 15:38 24.10.2022)
Жителям новых регионов России уже предоставили доступ к порталу "Госуслуги"
Вице-премьер Чернышенко: жителям новых регионов России уже дали доступ к "Госуслугам"
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жителям новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - уже предоставляется доступ к порталу госуслуг, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Жителям воссоединенных территорий... уже сейчас предоставляется доступ к порталу "Госуслуги", - сообщили в аппарате вице-премьера.
Там также отметили, что в новых российских регионах уже обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов, а в ближайшее время будут организованы конкурсные процедуры по подключению к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов. "Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости", - добавили в аппарате Чернышенко.
В минувшую среду глава Минцифры Максут Шадаев
сообщил, что план развития инфраструктуры для предоставление всего набора сервисов "Госуслуг" на новых территориях Российской Федерации будет готов к середине ноября.