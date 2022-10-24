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На Курилах завели дело на полицейского за разглашение гостайны - РИА Новости, 24.10.2022
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На Курилах завели дело на полицейского за разглашение гостайны
На Курилах завели дело на полицейского за разглашение гостайны - РИА Новости, 24.10.2022
На Курилах завели дело на полицейского за разглашение гостайны
Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции по Курильскому району, ему вменяется разглашение гостайны, информирует пресс-служба управления ФСБ России по... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:33
2022-10-24T10:33
происшествия
сахалинская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции по Курильскому району, ему вменяется разглашение гостайны, информирует пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области."Управлением ФСБ России по Сахалинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции ОМВД России по Курильскому городскому округу, причастного к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей", - говорится в сообщении ведомства.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение государственной тайны)."Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
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сахалинская область
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происшествия, сахалинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сахалинская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
10:33 24.10.2022
 
На Курилах завели дело на полицейского за разглашение гостайны

На Курилах задержали полицейского по уголовному делу о разглашении гостайны

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции по Курильскому району, ему вменяется разглашение гостайны, информирует пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области.
"Управлением ФСБ России по Сахалинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции ОМВД России по Курильскому городскому округу, причастного к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей", - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение государственной тайны).
"Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияСахалинская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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