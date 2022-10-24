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На Курилах завели дело на полицейского за разглашение гостайны
На Курилах завели дело на полицейского за разглашение гостайны - РИА Новости, 24.10.2022
На Курилах завели дело на полицейского за разглашение гостайны
Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции по Курильскому району, ему вменяется разглашение гостайны, информирует пресс-служба управления ФСБ России по... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:33
2022-10-24T10:33
2022-10-24T10:33
происшествия
сахалинская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции по Курильскому району, ему вменяется разглашение гостайны, информирует пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области."Управлением ФСБ России по Сахалинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции ОМВД России по Курильскому городскому округу, причастного к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей", - говорится в сообщении ведомства.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение государственной тайны)."Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
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сахалинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сахалинская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Курилах завели дело на полицейского за разглашение гостайны
На Курилах задержали полицейского по уголовному делу о разглашении гостайны
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции по Курильскому району, ему вменяется разглашение гостайны, информирует пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области.
"Управлением ФСБ России по Сахалинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции ОМВД России по Курильскому городскому округу, причастного к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей", - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение государственной тайны).
"Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.