https://ria.ru/20221024/gostayna-1826185865.html

На Курилах завели дело на полицейского за разглашение гостайны

На Курилах завели дело на полицейского за разглашение гостайны - РИА Новости, 24.10.2022

На Курилах завели дело на полицейского за разглашение гостайны

Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции по Курильскому району, ему вменяется разглашение гостайны, информирует пресс-служба управления ФСБ России по... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:33

2022-10-24T10:33

2022-10-24T10:33

происшествия

сахалинская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на сотрудника полиции по Курильскому району, ему вменяется разглашение гостайны, информирует пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области."Управлением ФСБ России по Сахалинской области выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудника полиции ОМВД России по Курильскому городскому округу, причастного к разглашению сведений, составляющих государственную тайну, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей", - говорится в сообщении ведомства.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение государственной тайны)."Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221021/fsb-1825592887.html

сахалинская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сахалинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)