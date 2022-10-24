Представитель Госдепа посетил армяно-азербайджанскую границу
Глава управления по делам Кавказа в Госдепе Кэмерон посетил армяно-азербайджанскую границу
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 окт – РИА Новости. Директор управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон посетил армяно-азербайджанскую границу, встретился с командующим одним из корпусов армянских вооруженных сил, сообщили в пресс-службе американского посольства в Ереване.
"Кэмерон посетил Гегаркуникскую область, населенные пункты Варденис и Сотк, чтобы встретиться с командующим вторым армейским корпусом ВС Армении, понаблюдать за обстановкой на армяно-азербайджанской границе", - говорится на странице дипмиссии в соцсетях.
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Отмечается, что в ходе визита представитель Госдепа заявил о "последовательной поддержке США суверенитета Армении и прочного мира на Южном Кавказе".
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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