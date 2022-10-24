Рейтинг@Mail.ru
Представитель Госдепа посетил армяно-азербайджанскую границу - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/gosdep-1826348189.html
Представитель Госдепа посетил армяно-азербайджанскую границу
Представитель Госдепа посетил армяно-азербайджанскую границу - РИА Новости, 24.10.2022
Представитель Госдепа посетил армяно-азербайджанскую границу
Директор управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон посетил армяно-азербайджанскую границу, встретился с командующим РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:41
2022-10-24T17:41
в мире
сша
государственный департамент сша
ситуация на армяно-азербайджанской границе
армения
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
ЕРЕВАН, 24 окт – РИА Новости. Директор управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон посетил армяно-азербайджанскую границу, встретился с командующим одним из корпусов армянских вооруженных сил, сообщили в пресс-службе американского посольства в Ереване."Кэмерон посетил Гегаркуникскую область, населенные пункты Варденис и Сотк, чтобы встретиться с командующим вторым армейским корпусом ВС Армении, понаблюдать за обстановкой на армяно-азербайджанской границе", - говорится на странице дипмиссии в соцсетях.Отмечается, что в ходе визита представитель Госдепа заявил о "последовательной поддержке США суверенитета Армении и прочного мира на Южном Кавказе".В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221022/armeniya-1825868002.html
https://ria.ru/20221021/karabakh-1825640456.html
сша
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, государственный департамент сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, азербайджан
В мире, США, Государственный департамент США, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Армения, Азербайджан
17:41 24.10.2022
 
Представитель Госдепа посетил армяно-азербайджанскую границу

Глава управления по делам Кавказа в Госдепе Кэмерон посетил армяно-азербайджанскую границу

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 окт – РИА Новости. Директор управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон посетил армяно-азербайджанскую границу, встретился с командующим одним из корпусов армянских вооруженных сил, сообщили в пресс-службе американского посольства в Ереване.
"Кэмерон посетил Гегаркуникскую область, населенные пункты Варденис и Сотк, чтобы встретиться с командующим вторым армейским корпусом ВС Армении, понаблюдать за обстановкой на армяно-азербайджанской границе", - говорится на странице дипмиссии в соцсетях.
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 10:46
Армения отвергла обвинение Баку в обстреле на границе
Отмечается, что в ходе визита представитель Госдепа заявил о "последовательной поддержке США суверенитета Армении и прочного мира на Южном Кавказе".
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 13:10
Турция открывает генконсульство в Карабахе
 
В миреСШАГосударственный департамент СШАСитуация на армяно-азербайджанской границеАрменияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала