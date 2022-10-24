https://ria.ru/20221024/gosdep-1826348189.html

Представитель Госдепа посетил армяно-азербайджанскую границу

Представитель Госдепа посетил армяно-азербайджанскую границу - РИА Новости, 24.10.2022

Представитель Госдепа посетил армяно-азербайджанскую границу

Директор управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон посетил армяно-азербайджанскую границу, встретился с командующим РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:41

2022-10-24T17:41

2022-10-24T17:41

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азербайджан

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ЕРЕВАН, 24 окт – РИА Новости. Директор управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон посетил армяно-азербайджанскую границу, встретился с командующим одним из корпусов армянских вооруженных сил, сообщили в пресс-службе американского посольства в Ереване."Кэмерон посетил Гегаркуникскую область, населенные пункты Варденис и Сотк, чтобы встретиться с командующим вторым армейским корпусом ВС Армении, понаблюдать за обстановкой на армяно-азербайджанской границе", - говорится на странице дипмиссии в соцсетях.Отмечается, что в ходе визита представитель Госдепа заявил о "последовательной поддержке США суверенитета Армении и прочного мира на Южном Кавказе".В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221022/armeniya-1825868002.html

https://ria.ru/20221021/karabakh-1825640456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, государственный департамент сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, азербайджан