https://ria.ru/20221024/google-1826206631.html

Российская "дочка" Google обжаловала приостановление своего банкротства

Российская "дочка" Google обжаловала приостановление своего банкротства - РИА Новости, 24.10.2022

Российская "дочка" Google обжаловала приостановление своего банкротства

Компания ООО "Гугл", российское подразделение Google, подала кассационную жалобу на определение апелляционного суда, который в сентябре по ходатайству... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:21

2022-10-24T11:21

2022-10-24T11:21

экономика

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Компания ООО "Гугл", российское подразделение Google, подала кассационную жалобу на определение апелляционного суда, который в сентябре по ходатайству Роскомнадзора приостановил исполнение определения арбитражного суда Москвы о введении в ее отношении начальной процедуры банкротства – наблюдения, следует из опубликованного определения суда.Рассмотрение жалобы было назначено на понедельник, но в заседании объявлен перерыв на неделю. Ранее в октябре приостановление наблюдения обжаловал арбитражный управляющий Денис Полийчук. Обе жалобы суд рассмотрит одновременно.В определении суда о введении наблюдения в ООО "Гугл" по собственному заявлению компании говорится, что Полийчук, член союза арбитражных управляющих "Возрождение", утвержден временным управляющим должника. При этом при оглашении резолютивной части определения в суде было объявлено, что временным управляющим утверждается Вадим Кедров из Сибирской гильдии антикризисных управляющих.Из материалов дела также следует, что Кедров подавал в суд заявление об исправлении опечатки и ходатайство об ускорении рассмотрения этого заявления. В удовлетворении ходатайства об ускорении ему было отказано, но в соответствующем определении суда он также назван временным управляющим "Гугла".Девятый арбитражный апелляционный суд 26 сентября по заявлению Роскомнадзора приостановил вынесенное 12 сентября определение первой инстанции о введении наблюдения до рассмотрения апелляции ведомства на это определение. В пресс-службе Роскомнадзора поясняли, что это связано с неуплатой американской компанией Google назначенного оборотного штрафа в размере 21,7 миллиарда рублей за повторное неудаление противоправной информации. Рассмотрение апелляции Роскомнадзора назначено на 21 ноября.Между тем, Кедров, Сибирская гильдия антикризисных управляющих и САУ "Возрождение" также подали апелляции на определение арбитражного суда Москвы в отношении утверждения временным управляющим "Гугла" Полийчука. Они будут рассмотрены одновременно с жалобой Роскомнадзора.В определении суда о введении наблюдения говорится, что, по информации должника, общий размер его денежных обязательств перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей, задолженность по оплате труда работников превышает 271 миллион рублей, по обязательным платежам - около 86 миллионов. Вместе с тем у "Гугла" есть дебиторская задолженность в размере более 27 миллиардов рублей, нематериальные и другие активы - на общую сумму более 3,8 миллиарда.

https://ria.ru/20221004/rt-1821574458.html

https://ria.ru/20220909/google-1815689300.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google