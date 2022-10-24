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Страны ЕС вынуждены вступить в гонку вооружений, признал глава Евросовета
Страны ЕС вынуждены вступить в гонку вооружений, признал глава Евросовета - РИА Новости, 24.10.2022
Страны ЕС вынуждены вступить в гонку вооружений, признал глава Евросовета
Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что государства Евросоюза вынуждены вступить в гонку вооружений из-за событий на Украине, надеется, что приобретение... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:16
2022-10-24T12:16
2022-10-24T12:16
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель признал, что государства Евросоюза вынуждены вступить в гонку вооружений из-за событий на Украине, надеется, что приобретение новых вооружений в ЕС будет проходить более централизованно."Боюсь, что у нас нет выбора в связи со (спецоперацией)... Мы как европейцы должны взять на себя ответственность за безопасность наших граждан, будущих поколений. Это не удовольствие, но мы не живем в идеальном мире", - сказал Мишель в понедельник в интервью французской радиостанции France Inter.Он отвечал на вопрос, не опасается ли новой гонки вооружений после того, как такие страны, как Германия, Польша и Литва, заявили о значительном увеличении оборонного бюджета и закупках вооружений в том числе в странах, не входящих в Европейский союз.По словам Мишеля, ЕС продолжает работать над механизмом по совместным закупкам в оборонной сфере. "У нас есть европейское агентство по обороне. Один из вопросов, над которыми мы сейчас работаем, это создание общего рынка боеприпасов. Так как нам надо восстанавливать наши запасы из-за поставок на Украину", - сказал глава Евросовета.Однако он признал, что закупки вооружения за пределами ЕС могут стать "упущенной возможностью" для укрепления европейской координации в оборонной сфере."Я признаю, что ряд инициатив в этой сфере идет не в том направлении, в котором должны, по моему мнению", - сказал Мишель. Он также отметил, что страны ЕС "слишком долго полагались на США в обеспечении своей безопасности".
https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html
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Страны ЕС вынуждены вступить в гонку вооружений, признал глава Евросовета
Глава Евросовета Мишель: страны ЕС вынуждены вступить в гонку вооружений из-за Украины