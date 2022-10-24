https://ria.ru/20221024/ges-1826226466.html

Критических разрушений после удара Киева в районе Каховской ГЭС нет

Критических разрушений после удара Киева в районе Каховской ГЭС нет - РИА Новости, 24.10.2022

Критических разрушений после удара Киева в районе Каховской ГЭС нет

Критических разрушений после удара украинских войск в районе Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать, сообщил РИА Новости глава администрации РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:17

2022-10-24T12:17

2022-10-24T12:25

специальная военная операция на украине

киев

украинский демократический альянс за реформы (удар)

в мире

каховская гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА новости. Критических разрушений после удара украинских войск в районе Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Украинские войска выпустили в понедельник 19 ракет Ольха и HIMARS по Новой Каховке, три ракеты попали в Каховскую ГЭС, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Сейчас мы смотрим, что происходит, какие последствия. Есть попадания в городе и в районе Каховской ГЭС. Каховская ГЭС продолжает мужественно стоять, все нормально, критических разрушений нет", - сказал РИА Новости Леонтьев.По его словам, плановый сброс воды продолжатся."ГЭС работает и будет продолжать работать. Каховскую ГЭС строили серьезно. Она уже на протяжении пяти месяцев подвергается многочисленным ударам со стороны Украины", - сказал Леонтьев.

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825898413.html

киев

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, каховская гэс