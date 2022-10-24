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Критических разрушений после удара Киева в районе Каховской ГЭС нет - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/ges-1826226466.html
Критических разрушений после удара Киева в районе Каховской ГЭС нет
Критических разрушений после удара Киева в районе Каховской ГЭС нет - РИА Новости, 24.10.2022
Критических разрушений после удара Киева в районе Каховской ГЭС нет
Критических разрушений после удара украинских войск в районе Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать, сообщил РИА Новости глава администрации РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:17
2022-10-24T12:25
специальная военная операция на украине
киев
украинский демократический альянс за реформы (удар)
в мире
каховская гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА новости. Критических разрушений после удара украинских войск в районе Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Украинские войска выпустили в понедельник 19 ракет Ольха и HIMARS по Новой Каховке, три ракеты попали в Каховскую ГЭС, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Сейчас мы смотрим, что происходит, какие последствия. Есть попадания в городе и в районе Каховской ГЭС. Каховская ГЭС продолжает мужественно стоять, все нормально, критических разрушений нет", - сказал РИА Новости Леонтьев.По его словам, плановый сброс воды продолжатся."ГЭС работает и будет продолжать работать. Каховскую ГЭС строили серьезно. Она уже на протяжении пяти месяцев подвергается многочисленным ударам со стороны Украины", - сказал Леонтьев.
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киев, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), В мире, Каховская ГЭС
12:17 24.10.2022 (обновлено: 12:25 24.10.2022)
 
Критических разрушений после удара Киева в районе Каховской ГЭС нет

Каховская ГЭС продолжает работать после украинского обстрела, критических повреждений нет

© РИА Новости / Перейти в медиабанкКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Каховская ГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА новости. Критических разрушений после удара украинских войск в районе Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Украинские войска выпустили в понедельник 19 ракет Ольха и HIMARS по Новой Каховке, три ракеты попали в Каховскую ГЭС, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"Сейчас мы смотрим, что происходит, какие последствия. Есть попадания в городе и в районе Каховской ГЭС. Каховская ГЭС продолжает мужественно стоять, все нормально, критических разрушений нет", - сказал РИА Новости Леонтьев.
По его словам, плановый сброс воды продолжатся.
"ГЭС работает и будет продолжать работать. Каховскую ГЭС строили серьезно. Она уже на протяжении пяти месяцев подвергается многочисленным ударам со стороны Украины", - сказал Леонтьев.
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 14:23
Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС, заявили власти
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)В миреКаховская ГЭС
 
 
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