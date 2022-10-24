https://ria.ru/20221024/ges-1826219327.html
Киев многократно усилил ракетные обстрелы Каховской ГЭС, заявили власти
Киев многократно усилил ракетные обстрелы Каховской ГЭС, заявили власти - РИА Новости, 24.10.2022
Киев многократно усилил ракетные обстрелы Каховской ГЭС, заявили власти
Вооруженные формирования киевского режима многократно усилили интенсивность ракетных обстрелов Каховской ГЭС, на этом фоне власти предпринимают меры для... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:57
2022-10-24T11:57
2022-10-24T12:08
специальная военная операция на украине
украина
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
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ХЕРСОН, 24 окт - РИА Новости. Вооруженные формирования киевского режима многократно усилили интенсивность ракетных обстрелов Каховской ГЭС, на этом фоне власти предпринимают меры для понижения уровня воды в Каховском водохранилище, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Эта ночь была очень громкой и тревожной... В основном наносят удары по Каховской ГЭС. Усилились многократно удары. ... За ночь было три удара, более десяти ракет только в течение первого удара. Утром тоже был налёт", - сказал Леонтьев."Продолжаем сброс воды (из Каховского водохранилища – ред.)", - сообщил он."Все предположения стоит воспринимать с высокой степенью тревожности, предположения по Каховской ГЭС, по "грязной" бомбе. Слишком много было фактов, подтверждающих нездоровые устремления киевского режима: продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС, регулярные обстрелы Каховской ГЭС, подрыв Крымского моста, тьма терактов, люди мирные постоянно под ударом. Все это заставляет быть начеку", - отметил Леонтьев.По словам главы города, украинские вооруженные формирования продолжают наносить ракетные удары по жилым массивам."Кроме этого, мирные граждане под ударом, продолжают разрушать дома. В субботу три ракеты прилетели в город. Разрушены дома, автомобили уничтожены", - сообщил он.
https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1825648789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
11:57 24.10.2022 (обновлено: 12:08 24.10.2022)
Киев многократно усилил ракетные обстрелы Каховской ГЭС, заявили власти
Власти Новой Каховки заявили о многократном усилении ракетных обстрелов Украиной ГЭС
ХЕРСОН, 24 окт - РИА Новости. Вооруженные формирования киевского режима многократно усилили интенсивность ракетных обстрелов Каховской ГЭС, на этом фоне власти предпринимают меры для понижения уровня воды в Каховском водохранилище, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Эта ночь была очень громкой и тревожной... В основном наносят удары по Каховской ГЭС. Усилились многократно удары. ... За ночь было три удара, более десяти ракет только в течение первого удара. Утром тоже был налёт", - сказал Леонтьев.
"Продолжаем сброс воды (из Каховского водохранилища – ред.)", - сообщил он.
"Все предположения стоит воспринимать с высокой степенью тревожности, предположения по Каховской ГЭС, по "грязной" бомбе. Слишком много было фактов, подтверждающих нездоровые устремления киевского режима: продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС
, регулярные обстрелы Каховской ГЭС, подрыв Крымского моста, тьма терактов, люди мирные постоянно под ударом. Все это заставляет быть начеку", - отметил Леонтьев.
По словам главы города, украинские вооруженные формирования продолжают наносить ракетные удары по жилым массивам.
"Кроме этого, мирные граждане под ударом, продолжают разрушать дома. В субботу три ракеты прилетели в город. Разрушены дома, автомобили уничтожены", - сообщил он.