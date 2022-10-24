https://ria.ru/20221024/ges-1826219327.html

Киев многократно усилил ракетные обстрелы Каховской ГЭС, заявили власти

Киев многократно усилил ракетные обстрелы Каховской ГЭС, заявили власти - РИА Новости, 24.10.2022

Киев многократно усилил ракетные обстрелы Каховской ГЭС, заявили власти

Вооруженные формирования киевского режима многократно усилили интенсивность ракетных обстрелов Каховской ГЭС, на этом фоне власти предпринимают меры для... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:57

2022-10-24T11:57

2022-10-24T12:08

специальная военная операция на украине

украина

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807034982_0:4:942:534_1920x0_80_0_0_d5a1cf08829daa6335407dd5de9b14fe.jpg

ХЕРСОН, 24 окт - РИА Новости. Вооруженные формирования киевского режима многократно усилили интенсивность ракетных обстрелов Каховской ГЭС, на этом фоне власти предпринимают меры для понижения уровня воды в Каховском водохранилище, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Эта ночь была очень громкой и тревожной... В основном наносят удары по Каховской ГЭС. Усилились многократно удары. ... За ночь было три удара, более десяти ракет только в течение первого удара. Утром тоже был налёт", - сказал Леонтьев."Продолжаем сброс воды (из Каховского водохранилища – ред.)", - сообщил он."Все предположения стоит воспринимать с высокой степенью тревожности, предположения по Каховской ГЭС, по "грязной" бомбе. Слишком много было фактов, подтверждающих нездоровые устремления киевского режима: продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС, регулярные обстрелы Каховской ГЭС, подрыв Крымского моста, тьма терактов, люди мирные постоянно под ударом. Все это заставляет быть начеку", - отметил Леонтьев.По словам главы города, украинские вооруженные формирования продолжают наносить ракетные удары по жилым массивам."Кроме этого, мирные граждане под ударом, продолжают разрушать дома. В субботу три ракеты прилетели в город. Разрушены дома, автомобили уничтожены", - сообщил он.

https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1825648789.html

украина

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка)