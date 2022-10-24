https://ria.ru/20221024/germaniya-1826236832.html

Четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих, показал опрос

Четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2022

Четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих, показал опрос

Четверть предприятий в Германии планирует сокращать рабочих на фоне роста цен на энергоносители, показал опрос, опубликованный фондом Stiftung... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:42

2022-10-24T12:42

2022-10-24T12:51

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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Четверть предприятий в Германии планирует сокращать рабочих на фоне роста цен на энергоносители, показал опрос, опубликованный фондом Stiftung Familienunternehmen (Фонд "Семейного бизнеса") в понедельник.При этом в предыдущем опросе, проведенном в апреле текущего года, лишь 14% опрошенных предприятий рассматривали сокращение работников."Для 25% опрошенных компаний сокращение рабочих мест является мерой противодействия росту цен на энергоносители", - сообщает фонд.По данным организации, семейные предприятия в Германии сильно пострадали от кризиса и роста цен на газ и электроэнергию. Они вынуждены откладывать ранее запланированные проекты и даже частично прекращать или перемещать производство.Из опроса также следует, что 9% из опрошенных предприятий намерены переместить производство за границу. Кроме того, 90% компаний планируют увеличить, либо уже увеличили цены на свою продукцию.Опрос проведен институтом экономических исследований Ifo опрос по заказу фонда Familienunternehmen в сентябре. В нем приняли участие 1060 предприятий. Данные о погрешности в исследовании не приводятся.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221023/shkola-1826030803.html

https://ria.ru/20221024/germaniya-1826154003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, украина, германия, в мире