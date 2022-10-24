https://ria.ru/20221024/germaniya-1826236832.html
Четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих, показал опрос
Четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2022
Четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих, показал опрос
Четверть предприятий в Германии планирует сокращать рабочих на фоне роста цен на энергоносители, показал опрос, опубликованный фондом Stiftung... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:42
2022-10-24T12:42
2022-10-24T12:51
владимир путин
россия
украина
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799061005_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_7bed306ed5898eac6d2a73ea0f153e14.jpg
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Четверть предприятий в Германии планирует сокращать рабочих на фоне роста цен на энергоносители, показал опрос, опубликованный фондом Stiftung Familienunternehmen (Фонд "Семейного бизнеса") в понедельник.При этом в предыдущем опросе, проведенном в апреле текущего года, лишь 14% опрошенных предприятий рассматривали сокращение работников."Для 25% опрошенных компаний сокращение рабочих мест является мерой противодействия росту цен на энергоносители", - сообщает фонд.По данным организации, семейные предприятия в Германии сильно пострадали от кризиса и роста цен на газ и электроэнергию. Они вынуждены откладывать ранее запланированные проекты и даже частично прекращать или перемещать производство.Из опроса также следует, что 9% из опрошенных предприятий намерены переместить производство за границу. Кроме того, 90% компаний планируют увеличить, либо уже увеличили цены на свою продукцию.Опрос проведен институтом экономических исследований Ifo опрос по заказу фонда Familienunternehmen в сентябре. В нем приняли участие 1060 предприятий. Данные о погрешности в исследовании не приводятся.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221023/shkola-1826030803.html
https://ria.ru/20221024/germaniya-1826154003.html
россия
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799061005_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a5f58bb285d8267fe44df42634b2e727.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, германия, в мире
Владимир Путин, Россия, Украина, Германия, В мире
12:42 24.10.2022 (обновлено: 12:51 24.10.2022)
Четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих, показал опрос
Опрос: четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих на фоне кризиса
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Четверть предприятий в Германии планирует сокращать рабочих на фоне роста цен на энергоносители, показал опрос, опубликованный фондом Stiftung Familienunternehmen (Фонд "Семейного бизнеса") в понедельник.
При этом в предыдущем опросе, проведенном в апреле текущего года, лишь 14% опрошенных предприятий рассматривали сокращение работников.
"Для 25% опрошенных компаний сокращение рабочих мест является мерой противодействия росту цен на энергоносители", - сообщает фонд.
По данным организации, семейные предприятия в Германии
сильно пострадали от кризиса и роста цен на газ и электроэнергию. Они вынуждены откладывать ранее запланированные проекты и даже частично прекращать или перемещать производство.
Из опроса также следует, что 9% из опрошенных предприятий намерены переместить производство за границу. Кроме того, 90% компаний планируют увеличить, либо уже увеличили цены на свою продукцию.
Опрос проведен институтом экономических исследований Ifo опрос по заказу фонда Familienunternehmen в сентябре. В нем приняли участие 1060 предприятий. Данные о погрешности в исследовании не приводятся.
После начала специальной военной операции на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.