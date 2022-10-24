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Четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2022
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Четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих, показал опрос
Четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих, показал опрос - РИА Новости, 24.10.2022
Четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих, показал опрос
Четверть предприятий в Германии планирует сокращать рабочих на фоне роста цен на энергоносители, показал опрос, опубликованный фондом Stiftung... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:42
2022-10-24T12:51
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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Четверть предприятий в Германии планирует сокращать рабочих на фоне роста цен на энергоносители, показал опрос, опубликованный фондом Stiftung Familienunternehmen (Фонд "Семейного бизнеса") в понедельник.При этом в предыдущем опросе, проведенном в апреле текущего года, лишь 14% опрошенных предприятий рассматривали сокращение работников."Для 25% опрошенных компаний сокращение рабочих мест является мерой противодействия росту цен на энергоносители", - сообщает фонд.По данным организации, семейные предприятия в Германии сильно пострадали от кризиса и роста цен на газ и электроэнергию. Они вынуждены откладывать ранее запланированные проекты и даже частично прекращать или перемещать производство.Из опроса также следует, что 9% из опрошенных предприятий намерены переместить производство за границу. Кроме того, 90% компаний планируют увеличить, либо уже увеличили цены на свою продукцию.Опрос проведен институтом экономических исследований Ifo опрос по заказу фонда Familienunternehmen в сентябре. В нем приняли участие 1060 предприятий. Данные о погрешности в исследовании не приводятся.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221023/shkola-1826030803.html
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Владимир Путин, Россия, Украина, Германия, В мире
12:42 24.10.2022 (обновлено: 12:51 24.10.2022)
 
Четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих, показал опрос

Опрос: четверть предприятий в Германии планируют сокращать рабочих на фоне кризиса

© AP Photo / Markus SchreiberЛюди садятся в поезд на главном вокзале в Берлине, Германия
Люди садятся в поезд на главном вокзале в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди садятся в поезд на главном вокзале в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Четверть предприятий в Германии планирует сокращать рабочих на фоне роста цен на энергоносители, показал опрос, опубликованный фондом Stiftung Familienunternehmen (Фонд "Семейного бизнеса") в понедельник.
При этом в предыдущем опросе, проведенном в апреле текущего года, лишь 14% опрошенных предприятий рассматривали сокращение работников.
"Для 25% опрошенных компаний сокращение рабочих мест является мерой противодействия росту цен на энергоносители", - сообщает фонд.
По данным организации, семейные предприятия в Германии сильно пострадали от кризиса и роста цен на газ и электроэнергию. Они вынуждены откладывать ранее запланированные проекты и даже частично прекращать или перемещать производство.
Из опроса также следует, что 9% из опрошенных предприятий намерены переместить производство за границу. Кроме того, 90% компаний планируют увеличить, либо уже увеличили цены на свою продукцию.
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Опрос проведен институтом экономических исследований Ifo опрос по заказу фонда Familienunternehmen в сентябре. В нем приняли участие 1060 предприятий. Данные о погрешности в исследовании не приводятся.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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