Германия решила "образцово померзнуть"
Spiegel: органы власти Германии решили "образцово померзнуть" для подачи примера гражданам
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В условиях высоких цен на энергоносители и регулярных призывов к экономии правительство Германии решило "образцово померзнуть за народ", говорится в статье издания Der Spiegel.
"Министерства поставили перед собой новую миссию: мерзнуть за народ. Или еще: мерзнуть образцово", - пишет издание. Ранее министр экономики Роберт Хабек своим указом предписал, чтобы с начала сентября во всех органах власти страны экономили энергию.
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"В районе шести утра большинство из нас сидели в пальто и шарфах, нам было так холодно", - рассказала президент Федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Мари-Луиза Вольф, говоря о проведении одного из совещаний в министерстве экономики.
В канцелярии президента Германии в некоторые дни температура в помещениях достигает 17 градусов, однако там "все–таки соблюдают осторожность": сотрудникам разрешено заказывать себе флисовые одеяла "серо-мышиного цвета". "В более прохладные дни они теперь сидят за столами, плотно закутавшись. Зимой это зрелище, вероятно, станет обычным явлением", - говорится в статье
При этом в министерстве обороны ФРГ о "таких удобствах можно только мечтать". Согласно внутриведомственному распоряжению, министерству и Бундесверу необходимо быстро достичь цели по сокращению потребления энергии как минимум на 15 процентов. Для этого, как говорится в записке государственного секретаря Маргареты Судхоф, всем сотрудниками уже сейчас придется смириться с "потерей комфорта".
Кроме того, Судхоф планирует закрыть целые участки правительственных офисов в Берлине и Бонне за счет увеличения количества домашних офисов и мобильных рабочих мест. "Неприятное последствие для сотрудников: тем больше им приходится обогреваться дома", - сообщает Der Spiegel.
Как пишет издание, давление жесткой экономии теперь ощущают на себе даже дипломаты и иностранные гости. Так, в МИД Германии при Анналене Бербок была в значительной степени сокращена подача горячей воды. По словам пресс-секретаря ведомства, это означает, что "даже высокопоставленные гости" теперь должны мыть руки холодной водой.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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