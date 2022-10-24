https://ria.ru/20221024/germaniya-1826154003.html

Германия решила "образцово померзнуть"

Германия решила "образцово померзнуть" - РИА Новости, 24.10.2022

Германия решила "образцово померзнуть"

В условиях высоких цен на энергоносители и регулярных призывов к экономии правительство Германии решило "образцово померзнуть за народ", говорится в статье... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T02:18

2022-10-24T02:18

2022-10-24T02:18

в мире

роберт хабек

анналена бербок

германия

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В условиях высоких цен на энергоносители и регулярных призывов к экономии правительство Германии решило "образцово померзнуть за народ", говорится в статье издания Der Spiegel."Министерства поставили перед собой новую миссию: мерзнуть за народ. Или еще: мерзнуть образцово", - пишет издание. Ранее министр экономики Роберт Хабек своим указом предписал, чтобы с начала сентября во всех органах власти страны экономили энергию."В районе шести утра большинство из нас сидели в пальто и шарфах, нам было так холодно", - рассказала президент Федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Мари-Луиза Вольф, говоря о проведении одного из совещаний в министерстве экономики.В канцелярии президента Германии в некоторые дни температура в помещениях достигает 17 градусов, однако там "все–таки соблюдают осторожность": сотрудникам разрешено заказывать себе флисовые одеяла "серо-мышиного цвета". "В более прохладные дни они теперь сидят за столами, плотно закутавшись. Зимой это зрелище, вероятно, станет обычным явлением", - говорится в статьеПри этом в министерстве обороны ФРГ о "таких удобствах можно только мечтать". Согласно внутриведомственному распоряжению, министерству и Бундесверу необходимо быстро достичь цели по сокращению потребления энергии как минимум на 15 процентов. Для этого, как говорится в записке государственного секретаря Маргареты Судхоф, всем сотрудниками уже сейчас придется смириться с "потерей комфорта".Кроме того, Судхоф планирует закрыть целые участки правительственных офисов в Берлине и Бонне за счет увеличения количества домашних офисов и мобильных рабочих мест. "Неприятное последствие для сотрудников: тем больше им приходится обогреваться дома", - сообщает Der Spiegel.Как пишет издание, давление жесткой экономии теперь ощущают на себе даже дипломаты и иностранные гости. Так, в МИД Германии при Анналене Бербок была в значительной степени сокращена подача горячей воды. По словам пресс-секретаря ведомства, это означает, что "даже высокопоставленные гости" теперь должны мыть руки холодной водой.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221022/germaniya-1825931662.html

https://ria.ru/20221023/proval-1826000777.html

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в мире, роберт хабек, анналена бербок, германия