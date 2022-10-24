https://ria.ru/20221024/gaz-1826373985.html

Цены на газ в Европе упали почти до 985 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе упали почти до 985 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 24.10.2022

Цены на газ в Европе упали почти до 985 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник завершили торги падением на 14,4%, почти до 985 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:17

2022-10-24T19:17

2022-10-24T19:32

экономика

цены на нефть

европа

санкции в отношении россии

евросоюз

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник завершили торги падением на 14,4%, почти до 985 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - ноябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1099,4 доллара за тысячу кубометров (-4,5%), что стало максимумом торгов. Днем цены опустились ниже 1000 долларов впервые с 14 июня. Ценовой минимум составил 955,4 доллара (-17%), а цена закрытия - 985,2 доллара (-14,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1150,9 доллара за тысячу кубометров.Опрошенные РИА Новости аналитики отмечают, что снижение биржевых цен в Европе связано с высоким уровнем запасов газа в ПХГ региона - выше 90%. Также влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники на фоне ограничений поставок из России и усилия ЕС по искусственному сокращению спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту. Это видно по декабрьским и январским фьючерсам, которые сейчас значительно дороже ноябрьских.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

https://ria.ru/20221024/nervy-1826336888.html

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экономика, цены на нефть, европа, санкции в отношении россии, евросоюз, россия