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Цены на газ в Европе упали почти до 985 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 24.10.2022
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Цены на газ в Европе упали почти до 985 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе упали почти до 985 долларов за тысячу кубов - РИА Новости, 24.10.2022
Цены на газ в Европе упали почти до 985 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник завершили торги падением на 14,4%, почти до 985 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T19:17
2022-10-24T19:32
экономика
цены на нефть
европа
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник завершили торги падением на 14,4%, почти до 985 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - ноябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1099,4 доллара за тысячу кубометров (-4,5%), что стало максимумом торгов. Днем цены опустились ниже 1000 долларов впервые с 14 июня. Ценовой минимум составил 955,4 доллара (-17%), а цена закрытия - 985,2 доллара (-14,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1150,9 доллара за тысячу кубометров.Опрошенные РИА Новости аналитики отмечают, что снижение биржевых цен в Европе связано с высоким уровнем запасов газа в ПХГ региона - выше 90%. Также влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники на фоне ограничений поставок из России и усилия ЕС по искусственному сокращению спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту. Это видно по декабрьским и январским фьючерсам, которые сейчас значительно дороже ноябрьских.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
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экономика, цены на нефть, европа, санкции в отношении россии, евросоюз, россия
Экономика, Цены на нефть, Европа, Санкции в отношении России, Евросоюз, Россия
19:17 24.10.2022 (обновлено: 19:32 24.10.2022)
 
Цены на газ в Европе упали почти до 985 долларов за тысячу кубов

Цены на газ в Европе завершили торги падением почти до 985 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник завершили торги падением на 14,4%, почти до 985 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие - ноябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1099,4 доллара за тысячу кубометров (-4,5%), что стало максимумом торгов. Днем цены опустились ниже 1000 долларов впервые с 14 июня. Ценовой минимум составил 955,4 доллара (-17%), а цена закрытия - 985,2 доллара (-14,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1150,9 доллара за тысячу кубометров.
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 16:59
Politico: Европа столкнулась с новой проблемой из-за энергокризиса
Опрошенные РИА Новости аналитики отмечают, что снижение биржевых цен в Европе связано с высоким уровнем запасов газа в ПХГ региона - выше 90%. Также влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники на фоне ограничений поставок из России и усилия ЕС по искусственному сокращению спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту. Это видно по декабрьским и январским фьючерсам, которые сейчас значительно дороже ноябрьских.
Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (-14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 15:38
Эксперт назвал снижение биржевых цен на газ в Европе затишьем перед бурей
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаСанкции в отношении РоссииЕвросоюзРоссия
 
 
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