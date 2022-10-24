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Польша назвала условие для совместной закупки газа странами Евросоюза - РИА Новости, 24.10.2022
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Польша назвала условие для совместной закупки газа странами Евросоюза
Польша назвала условие для совместной закупки газа странами Евросоюза - РИА Новости, 24.10.2022
Польша назвала условие для совместной закупки газа странами Евросоюза
Польша настаивает на добровольности совместных закупок газа странами Европейского союза, заявил журналистам министр правительства Польши по делам Европейского... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:54
2022-10-24T15:54
польша
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еврокомиссия
европа
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ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Польша настаивает на добровольности совместных закупок газа странами Европейского союза, заявил журналистам министр правительства Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк."Совместные закупки (газа – ред.), которые предлагает часть стран, могут стать шансом покупать газ дешевле в ЕС, но с одним условием – они будут основываться на принципе добровольности", - сказал Шинковский."Никого нельзя заставлять предпринимать совместные закупки, потому что часть стран имеют сильные переговорные позиции и действующие контракты с хорошими ценами газа. Поэтому их нельзя заставлять вести переговоры, в которых перспективы могут быть ниже", - добавил он.Министр пояснил, что имеет в виду, в частности, Польшу. "Это случай Польши после новых газовых инвестиций, таких, как интерконнектор с Литвой, открытый в мае, интерконнектор со Словакией, открытый в августе, газопровод Baltic Pipe, открытый месяц назад", - сказал Шинковский."Эти инвестиции привели к тому, что с точки зрения газовой безопасности Польша одна из самых безопасных стран в Европе. Поэтому Польша имеет относительно сильную переговорную позицию, и мы не хотим быть связанными какими-то обязывающими механизмами", - заявил он.Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается среди прочего провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221011/gaz-1822980515.html
https://ria.ru/20221024/mvf-1826154559.html
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польша, евросоюз, еврокомиссия, европа, в мире, экономика
Польша, Евросоюз, Еврокомиссия, Европа, В мире, Экономика
15:54 24.10.2022
 
Польша назвала условие для совместной закупки газа странами Евросоюза

Польша настаивает на добровольности совместных закупок газа странами Евросоюза

© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы, Польша
Газовая станция недалеко от Варшавы, Польша - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Польша настаивает на добровольности совместных закупок газа странами Европейского союза, заявил журналистам министр правительства Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк.
"Совместные закупки (газа – ред.), которые предлагает часть стран, могут стать шансом покупать газ дешевле в ЕС, но с одним условием – они будут основываться на принципе добровольности", - сказал Шинковский.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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WP: Польша набросилась с критикой на союзников, лишившись газа из России
"Никого нельзя заставлять предпринимать совместные закупки, потому что часть стран имеют сильные переговорные позиции и действующие контракты с хорошими ценами газа. Поэтому их нельзя заставлять вести переговоры, в которых перспективы могут быть ниже", - добавил он.
Министр пояснил, что имеет в виду, в частности, Польшу. "Это случай Польши после новых газовых инвестиций, таких, как интерконнектор с Литвой, открытый в мае, интерконнектор со Словакией, открытый в августе, газопровод Baltic Pipe, открытый месяц назад", - сказал Шинковский.
"Эти инвестиции привели к тому, что с точки зрения газовой безопасности Польша одна из самых безопасных стран в Европе. Поэтому Польша имеет относительно сильную переговорную позицию, и мы не хотим быть связанными какими-то обязывающими механизмами", - заявил он.
"Поэтому мы поддерживаем общие закупки газа, но опирающиеся на принцип добровольности", - заключил замминистра.
Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается среди прочего провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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