Польша назвала условие для совместной закупки газа странами Евросоюза
Польша настаивает на добровольности совместных закупок газа странами Евросоюза
© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Польша настаивает на добровольности совместных закупок газа странами Европейского союза, заявил журналистам министр правительства Польши по делам Европейского союза Шимон Шинковский вель Сенк.
"Совместные закупки (газа – ред.), которые предлагает часть стран, могут стать шансом покупать газ дешевле в ЕС, но с одним условием – они будут основываться на принципе добровольности", - сказал Шинковский.
"Никого нельзя заставлять предпринимать совместные закупки, потому что часть стран имеют сильные переговорные позиции и действующие контракты с хорошими ценами газа. Поэтому их нельзя заставлять вести переговоры, в которых перспективы могут быть ниже", - добавил он.
"Эти инвестиции привели к тому, что с точки зрения газовой безопасности Польша одна из самых безопасных стран в Европе. Поэтому Польша имеет относительно сильную переговорную позицию, и мы не хотим быть связанными какими-то обязывающими механизмами", - заявил он.
"Поэтому мы поддерживаем общие закупки газа, но опирающиеся на принцип добровольности", - заключил замминистра.
Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается среди прочего провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.
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