https://ria.ru/20221024/gaz-1826309780.html

Эксперт назвал снижение биржевых цен на газ в Европе затишьем перед бурей

Эксперт назвал снижение биржевых цен на газ в Европе затишьем перед бурей - РИА Новости, 24.10.2022

Эксперт назвал снижение биржевых цен на газ в Европе затишьем перед бурей

Текущее снижение биржевых цен на газ в Европе является затишьем перед бурей, в отопительный сезон они вновь вернутся к росту, прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:38

2022-10-24T15:38

2022-10-24T15:39

экономика

европа

евросоюз

северный поток

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Текущее снижение биржевых цен на газ в Европе является затишьем перед бурей, в отопительный сезон они вновь вернутся к росту, прокомментировал РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.Биржевые цены на газ в Европе (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) ранее в понедельник опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, что произошло впервые с 14 июня."Сложившееся положение я бы назвал затишьем перед бурей. Очевидно, что цены в отопительный период вернутся к росту. Это видно и по декабрьским, и январским фьючерсам, которые по-прежнему стоят на 35-45% выше, чем ноябрьские", - говорит Белогорьев.При этом эксперт отмечает, что сейчас никто не может предсказать, какой именно будет эта "буря". "Это зависит от сложного и весьма шаткого баланса спроса и предложения газа", - указывает он.Причины снижения ценПо мнению Белогорьева, снижение биржевых цен на газ в ЕС, наблюдаемое с конца сентября, связано с четырьмя основными факторами. Во-первых, сложился благоприятный баланс на рынке газа. Так, запасы в хранилищах высоки, ПХГ в среднем по ЕС заполнены на 93,4%. Ожидается, что к началу сезона отбора показатель достигнет 94-95%.Вместе с тем устойчивым остается общий импорт газа Европой, включая сжиженный. "Фактически можно говорить даже о кратковременном затоваривании европейского рынка СПГ: суда-газовозы массово остаются неразгруженными из-за нехватки пропускной способности отдельных терминалов, отсутствия достаточного спроса и, возможно, ожидания владельцами грузов дальнейшего роста цен", - отмечает он.При этом спрос на газ в условиях теплой погоды относительно низкий, что обуславливает позднее начало отопительного периода в большинстве европейских стран."Второй фактор – это успокаивающие прогнозы погоды на ноябрь-январь. По данным авторитетного Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECVWF), ожидается, что температура в Европе в ближайшие три месяца будет на уровне или даже выше средних многолетних значений. А динамика цен на газ в этот период года традиционно крайне чувствительна к прогнозам погоды", - говорит эксперт.В-третьих, считает Белогорьев, участники рынка в определенной степени преодолели панические настроения, преобладавшие с мая по сентябрь. Текущие оценки, в том числе и российские, показывают, что Европе рискованно, но возможно пройти отопительный сезон без "Северного потока", выбывшего из строя в результате терактов, а еще ранее - санкций Запада.Безусловно, здесь сказываются серьезные усилия ЕС по искусственному сокращению спроса. Они предпринимаются как на государственном, так и корпоративном уровнях, в том числе в энергоемких отраслях промышленности. Это объективно улучшает зимний газовый баланс, хотя, конечно, приводит к негативным экономическим последствиям, отмечает эксперт."При этом все понимают, что резкое снижение поставок российского газа будет иметь тяжелый отложенный эффект: баланс газа в следующие две зимы - 2023/2024 и 2024/2025 годах - будет последовательно ухудшаться. Не удивительно поэтому, что стоимость летних фьючерсов 2023 года по-прежнему держится выше 1400 долларов за тысячу кубов", - указывает Белогорьев."Однако для текущей ценовой динамики важна ближайшая зима, которая вот-вот наступит, а положение с балансом газа, по крайней мере, до февраля-марта, выглядит намного лучше, чем представлялось еще в августе-сентябре", - объясняет он.Наконец, чуть более осторожно, но можно выделить четвертый фактор – это снижение давления на рынок газовых деривативов со стороны финансовых спекулянтов, считает Белогорьев."Их отпугивает как общее ужесточение денежно-кредитной политики, в том числе в еврозоне, так и обсуждаемые планы ЕС ввести так называемый динамический лимит (то есть верхний потолок) биржевых цен на хабе TTF. Это не ключевой фактор, но он также, вероятно, играет свою роль", - заключает эксперт.

https://ria.ru/20221024/gaz-1826247953.html

https://ria.ru/20221024/mvf-1826154559.html

https://ria.ru/20221021/gaz-1825778771.html

https://ria.ru/20221021/orban-1825533210.html

https://ria.ru/20221023/ssha-1825935404.html

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экономика, европа, евросоюз, северный поток, санкции в отношении россии