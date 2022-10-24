Рейтинг@Mail.ru
В Чехии признали российский газ незаменимым - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/gaz-1826247953.html
В Чехии признали российский газ незаменимым
В Чехии признали российский газ незаменимым - РИА Новости, 24.10.2022
В Чехии признали российский газ незаменимым
Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счет других источников, заявил в интервью газете Parlamentní listy бывший председатель правления... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:17
2022-10-24T14:38
в мире
европа
чехия
сша
украина
санкции в отношении россии
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513300_175:617:2717:2047_1920x0_80_0_0_ed995704458c5265510aee98d78cfaa1.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счет других источников, заявил в интервью газете Parlamentní listy бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек.Экс-глава предприятия считает, что поставки из Норвегии и США не смогут заменить российский газ. По его прогнозам, потеря стратегического сырья может привести к "распаду Чехии"."За отсутствующий газ нам пришлось бы расплачиваться демократией и целостностью чешского государства", — пришел к выводу эксперт.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики. Соединенные Штаты и страны Европы столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220907/gaz-1815063658.html
https://ria.ru/20220912/chekhiya-1816355513.html
европа
чехия
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513300_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_c52f4d5872583c390069d56b981735d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, чехия, сша, украина, санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, россия
В мире, Европа, Чехия, США, Украина, Санкции в отношении России, Экономика, Владимир Путин, Россия
13:17 24.10.2022 (обновлено: 14:38 24.10.2022)
 
В Чехии признали российский газ незаменимым

Экс-глава чешской Prazska plynarenska Янечек: ЕС не сможет найти замену российскому газу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкАвтомобиль посла Чехии в России Витезслав Пивонька возле здания МИД Российской Федерации в Москве
Автомобиль посла Чехии в России Витезслав Пивонька возле здания МИД Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Автомобиль посла Чехии в России Витезслав Пивонька возле здания МИД Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счет других источников, заявил в интервью газете Parlamentní listy бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек.

"Совершенно исключено. Россия поставляла в Европу, включая Турцию, двести миллиардов кубометров. Европа потребляет пятьсот миллиардов. Когда я слушаю разных так называемых "экспертов", которые торговали газом и только поэтому "разбираются", то не перестаю удивляться", — высказался Янечек.

Экс-глава предприятия считает, что поставки из Норвегии и США не смогут заменить российский газ. По его прогнозам, потеря стратегического сырья может привести к "распаду Чехии".
"За отсутствующий газ нам пришлось бы расплачиваться демократией и целостностью чешского государства", — пришел к выводу эксперт.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 11:00
Чехия захотела снять вопрос об ограничении в ЕС цен на газ из России
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики. Соединенные Штаты и страны Европы столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 23:42
В Чехии ограничат цены на электроэнергию и газ
 
В миреЕвропаЧехияСШАУкраинаСанкции в отношении РоссииЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала