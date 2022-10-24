https://ria.ru/20221024/gaz-1826247953.html

В Чехии признали российский газ незаменимым

В Чехии признали российский газ незаменимым - РИА Новости, 24.10.2022

В Чехии признали российский газ незаменимым

Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счет других источников, заявил в интервью газете Parlamentní listy бывший председатель правления... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:17

2022-10-24T13:17

2022-10-24T14:38

в мире

европа

чехия

сша

украина

санкции в отношении россии

экономика

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513300_175:617:2717:2047_1920x0_80_0_0_ed995704458c5265510aee98d78cfaa1.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счет других источников, заявил в интервью газете Parlamentní listy бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек.Экс-глава предприятия считает, что поставки из Норвегии и США не смогут заменить российский газ. По его прогнозам, потеря стратегического сырья может привести к "распаду Чехии"."За отсутствующий газ нам пришлось бы расплачиваться демократией и целостностью чешского государства", — пришел к выводу эксперт.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики. Соединенные Штаты и страны Европы столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220907/gaz-1815063658.html

https://ria.ru/20220912/chekhiya-1816355513.html

европа

чехия

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, чехия, сша, украина, санкции в отношении россии, экономика, владимир путин, россия