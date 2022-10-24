13:17 24.10.2022 (обновлено: 14:38 24.10.2022)
В Чехии признали российский газ незаменимым
Экс-глава чешской Prazska plynarenska Янечек: ЕС не сможет найти замену российскому газу
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкАвтомобиль посла Чехии в России Витезслав Пивонька возле здания МИД Российской Федерации в Москве
Автомобиль посла Чехии в России Витезслав Пивонька возле здания МИД Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счет других источников, заявил в интервью газете Parlamentní listy бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек.
"Совершенно исключено. Россия поставляла в Европу, включая Турцию, двести миллиардов кубометров. Европа потребляет пятьсот миллиардов. Когда я слушаю разных так называемых "экспертов", которые торговали газом и только поэтому "разбираются", то не перестаю удивляться", — высказался Янечек.
"За отсутствующий газ нам пришлось бы расплачиваться демократией и целостностью чешского государства", — пришел к выводу эксперт.
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Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ после подорожания горючего, прежде всего газа. Это повлияло и на другие сферы экономики. Соединенные Штаты и страны Европы столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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