https://ria.ru/20221024/gaz-1826230929.html

Цены на газ в Европе упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 24.10.2022

Цены на газ в Европе упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник, впервые с 14 июня, опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров и теряют 14%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:25

2022-10-24T12:25

2022-10-24T23:48

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природный газ

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник, впервые с 14 июня, опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров и теряют 14%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги понедельника фьючерсные контракты по индексу TTF открыли на отметке 1099,4 доллара (-4,5%). В первые часы цены держались чуть выше 1000 долларов, теряя около 10%. Однако после полудня они ускорили темпы снижения. Пока ценовой минимум составляет 986,3 доллара за тысячу кубометров (-14,3%). По состоянию на 12:16 мск газовые фьючерсы торгуются за 990,7 доллара (-13,9%). Динамика приводится от расчетной цены четверга, предыдущего торгового дня, — 1150,9 доллара за тысячу кубометров.

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, в мире, цены, природный газ