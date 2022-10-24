https://ria.ru/20221024/gaz-1826230929.html
Цены на газ в Европе упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 24.10.2022
Цены на газ в Европе упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник, впервые с 14 июня, опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров и теряют 14%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:25
2022-10-24T12:25
2022-10-24T23:48
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природный газ
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник, впервые с 14 июня, опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров и теряют 14%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги понедельника фьючерсные контракты по индексу TTF открыли на отметке 1099,4 доллара (-4,5%). В первые часы цены держались чуть выше 1000 долларов, теряя около 10%. Однако после полудня они ускорили темпы снижения. Пока ценовой минимум составляет 986,3 доллара за тысячу кубометров (-14,3%). По состоянию на 12:16 мск газовые фьючерсы торгуются за 990,7 доллара (-13,9%). Динамика приводится от расчетной цены четверга, предыдущего торгового дня, — 1150,9 доллара за тысячу кубометров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, в мире, цены, природный газ
Экономика, Европа, В мире, Цены, Природный газ
12:25 24.10.2022 (обновлено: 23:48 24.10.2022)
Цены на газ в Европе упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 1000 долларов за тысячу кубов впервые с 14 июня