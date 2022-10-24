https://ria.ru/20221024/gaz-1826171765.html

Биржевые цены на газ в Европе потеряли восемь процентов в начале торгов

Биржевые цены на газ в Европе потеряли восемь процентов в начале торгов - РИА Новости, 24.10.2022

Биржевые цены на газ в Европе потеряли восемь процентов в начале торгов

Биржевые цены на газ в Европе утром в понедельник падают на 8% к расчетной цене пятницы, ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T09:30

2022-10-24T09:30

2022-10-24T09:31

экономика

европа

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе утром в понедельник падают на 8% к расчетной цене пятницы, ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги понедельника фьючерсные контракты по индексу TTF открыли на отметке 1099,4 доллара (-4,5%) и вскоре опустились до 1059,7 (-7,9%). По состоянию на 9.09 мск цены незначительно превышают это значение. Динамика приводится от расчетной цены четверга, предыдущего торгового дня, - 1150,9 доллара за тысячу кубометров.Опрошенные РИА Новости аналитики отмечали, что снижение цен на газ в Европе связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ, но страны континента могут столкнуться с новым ценовым всплеском. При этом газовые котировки в несколько раз превышают прошлогодние.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам агентства на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов за тысячу кубометров (–14,6% в месячном выражении), тогда как в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Но ещё в начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

https://ria.ru/20221024/mvf-1826154559.html

европа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа, санкции в отношении россии