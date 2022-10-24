https://ria.ru/20221024/fts-1826158914.html
В ФТС России сообщили о продолжении работы на границе с ЛНР и ДНР
В ФТС России сообщили о продолжении работы на границе с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 24.10.2022
В ФТС России сообщили о продолжении работы на границе с ЛНР и ДНР
После присоединения ДНР и ЛНР к РФ таможенный контроль на бывшей границе России с этими республиками отменен, но ФТС по-прежнему остается там для решения... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T06:38
2022-10-24T06:38
2022-10-24T06:39
руслан давыдов
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95775/99/957759956_0:769:1335:1520_1920x0_80_0_0_724d781521e3cadebfe9e52a598b24db.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. После присоединения ДНР и ЛНР к РФ таможенный контроль на бывшей границе России с этими республиками отменен, но ФТС по-прежнему остается там для решения вопросов, связанных с безопасностью, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов."По обращению пограничников, правительство их поддержало, службы ФТС там остались для решения вопросов безопасности. В этих местах, в конце концов, идут военные действия, граница не до конца закрыта, а мы располагаем очень серьезным инструментом - инспекционно-досмотровыми комплексами", - уточнил Давыдов.Он напомнил, что в настоящее время уже сформированы Донецкая и Луганская таможенные службы в составе ФТС, они находятся в подчинении южного таможенного управления."Идет процесс переформатирования таможенных органов ДНР и ЛНР, который мы хотим завершить до нового года, с тем, чтобы этих людей принять уже на работу в таможенную службу Российской Федерации. И эти таможни обустроить по нашим типовым положениям, нашим типовым нормативам", - сказал он."Что касается Херсона и Запорожья, там идет процессе формирования таможенных постов по аналогии с Крымской таможней. Опыт Крыма, кстати, очень помогает. Мы вспоминаем, что делали 8 лет назад, и активно используем этот опыт",- заключил Давыдов.
https://ria.ru/20220913/trafik-1816378556.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95775/99/957759956_0:644:1335:1645_1920x0_80_0_0_11ae01e44aec79f752ec71c03ae8331b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руслан давыдов, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Руслан Давыдов, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
06:38 24.10.2022 (обновлено: 06:39 24.10.2022)
В ФТС России сообщили о продолжении работы на границе с ЛНР и ДНР
Замглавы ФТС Давыдов: ведомство продолжает работу на границе с ЛНР и ДНР для безопасности
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. После присоединения ДНР и ЛНР к РФ таможенный контроль на бывшей границе России с этими республиками отменен, но ФТС по-прежнему остается там для решения вопросов, связанных с безопасностью, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
"Таможенный контроль на бывшей границе России с ЛНР и ДНР отменен, как только эти территории стали с 5 октября частью России. Это – естественно. Но контроль свой мы прекратили только в отношении товаров", - сказал он.
"По обращению пограничников, правительство их поддержало, службы ФТС там остались для решения вопросов безопасности. В этих местах, в конце концов, идут военные действия, граница не до конца закрыта, а мы располагаем очень серьезным инструментом - инспекционно-досмотровыми комплексами", - уточнил Давыдов.
Он напомнил, что в настоящее время уже сформированы Донецкая и Луганская таможенные службы в составе ФТС, они находятся в подчинении южного таможенного управления.
"Идет процесс переформатирования таможенных органов ДНР и ЛНР, который мы хотим завершить до нового года, с тем, чтобы этих людей принять уже на работу в таможенную службу Российской Федерации. И эти таможни обустроить по нашим типовым положениям, нашим типовым нормативам", - сказал он.
"Что касается Херсона
и Запорожья
, там идет процессе формирования таможенных постов по аналогии с Крымской таможней. Опыт Крыма, кстати, очень помогает. Мы вспоминаем, что делали 8 лет назад, и активно используем этот опыт",- заключил Давыдов.