https://ria.ru/20221024/fts-1826158914.html

В ФТС России сообщили о продолжении работы на границе с ЛНР и ДНР

В ФТС России сообщили о продолжении работы на границе с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 24.10.2022

В ФТС России сообщили о продолжении работы на границе с ЛНР и ДНР

После присоединения ДНР и ЛНР к РФ таможенный контроль на бывшей границе России с этими республиками отменен, но ФТС по-прежнему остается там для решения... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T06:38

2022-10-24T06:38

2022-10-24T06:39

руслан давыдов

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. После присоединения ДНР и ЛНР к РФ таможенный контроль на бывшей границе России с этими республиками отменен, но ФТС по-прежнему остается там для решения вопросов, связанных с безопасностью, заявил РИА Новости первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов."По обращению пограничников, правительство их поддержало, службы ФТС там остались для решения вопросов безопасности. В этих местах, в конце концов, идут военные действия, граница не до конца закрыта, а мы располагаем очень серьезным инструментом - инспекционно-досмотровыми комплексами", - уточнил Давыдов.Он напомнил, что в настоящее время уже сформированы Донецкая и Луганская таможенные службы в составе ФТС, они находятся в подчинении южного таможенного управления."Идет процесс переформатирования таможенных органов ДНР и ЛНР, который мы хотим завершить до нового года, с тем, чтобы этих людей принять уже на работу в таможенную службу Российской Федерации. И эти таможни обустроить по нашим типовым положениям, нашим типовым нормативам", - сказал он."Что касается Херсона и Запорожья, там идет процессе формирования таможенных постов по аналогии с Крымской таможней. Опыт Крыма, кстати, очень помогает. Мы вспоминаем, что делали 8 лет назад, и активно используем этот опыт",- заключил Давыдов.

https://ria.ru/20220913/trafik-1816378556.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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руслан давыдов, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральная таможенная служба (фтс россии)