https://ria.ru/20221024/festival-1826264613.html

Впервые за три года Токийский кинофестиваль начинается с красной дорожки

Впервые за три года Токийский кинофестиваль начинается с красной дорожки - РИА Новости, 24.10.2022

Впервые за три года Токийский кинофестиваль начинается с красной дорожки

Впервые за три года Токийский международный кинофестиваль, который проводится в 35-й раз, начинается с прохода гостей по красной дорожке, передает корреспондент РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:15

2022-10-24T16:15

2022-10-24T16:31

культура

новости культуры

александр сокуров

михаил бородин

акира куросава

япония

чили

тунис (страна)

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ТОКИО, 24 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Впервые за три года Токийский международный кинофестиваль, который проводится в 35-й раз, начинается с прохода гостей по красной дорожке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В этом году смотр посетят более 100 иностранных гостей. В прошлом году в основном их присутствие ограничивалось членами жюри. С режиссерами и актерами зарубежных фильмов общение происходило в режиме онлайн-видеоконференции, а звезды японского кино лишь позировали перед аккредитованными журналистами до церемонии открытия.Мероприятия и показы фестиваля будут проходить на нескольких площадках в центре японской столицы. Кинофестиваль разделен на 9 программ, главная из них — конкурсная. Всего на кинофоруме покажут 110 фильмов. Главный приз — Токио Гран При.В конкурсе представлено 15 фильмов из Чили, Туниса, Японии, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, Казахстана, Шри-Ланки и Киргизии.В двух программах есть работы российских режиссеров. Российско-бельгийский фильм Александра Сокурова "Сказка" будет показан в программе "Гала-коллекция", а лента Михаила Бородина "Продукты 24" — "Мировом фокусе".Еще одно новшество этого года – возрождение программы "Премия Акиры Куросавы", в которой будут собраны любимые фильмы знаменитого японского режиссера.

https://ria.ru/20221019/kino-1825154697.html

япония

чили

тунис (страна)

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр сокуров, михаил бородин, акира куросава, япония, чили, тунис (страна), токио, кино и сериалы