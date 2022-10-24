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Впервые за три года Токийский кинофестиваль начинается с красной дорожки
Впервые за три года Токийский кинофестиваль начинается с красной дорожки - РИА Новости, 24.10.2022
Впервые за три года Токийский кинофестиваль начинается с красной дорожки
Впервые за три года Токийский международный кинофестиваль, который проводится в 35-й раз, начинается с прохода гостей по красной дорожке, передает корреспондент РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:15
2022-10-24T16:15
2022-10-24T16:31
культура
новости культуры
александр сокуров
михаил бородин
акира куросава
япония
чили
тунис (страна)
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ТОКИО, 24 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Впервые за три года Токийский международный кинофестиваль, который проводится в 35-й раз, начинается с прохода гостей по красной дорожке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В этом году смотр посетят более 100 иностранных гостей. В прошлом году в основном их присутствие ограничивалось членами жюри. С режиссерами и актерами зарубежных фильмов общение происходило в режиме онлайн-видеоконференции, а звезды японского кино лишь позировали перед аккредитованными журналистами до церемонии открытия.Мероприятия и показы фестиваля будут проходить на нескольких площадках в центре японской столицы. Кинофестиваль разделен на 9 программ, главная из них — конкурсная. Всего на кинофоруме покажут 110 фильмов. Главный приз — Токио Гран При.В конкурсе представлено 15 фильмов из Чили, Туниса, Японии, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, Казахстана, Шри-Ланки и Киргизии.В двух программах есть работы российских режиссеров. Российско-бельгийский фильм Александра Сокурова "Сказка" будет показан в программе "Гала-коллекция", а лента Михаила Бородина "Продукты 24" — "Мировом фокусе".Еще одно новшество этого года – возрождение программы "Премия Акиры Куросавы", в которой будут собраны любимые фильмы знаменитого японского режиссера.
https://ria.ru/20221019/kino-1825154697.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, александр сокуров, михаил бородин, акира куросава, япония, чили, тунис (страна), токио, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Александр Сокуров, Михаил Бородин, Акира Куросава, Япония, Чили, Тунис (страна), Токио, Кино и сериалы
16:15 24.10.2022 (обновлено: 16:31 24.10.2022)
Впервые за три года Токийский кинофестиваль начинается с красной дорожки
Впервые за три года Токийский кинофестиваль открылся проходом по красной дорожке
ТОКИО, 24 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Впервые за три года Токийский международный кинофестиваль, который проводится в 35-й раз, начинается с прохода гостей по красной дорожке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В этом году смотр посетят более 100 иностранных гостей. В прошлом году в основном их присутствие ограничивалось членами жюри. С режиссерами и актерами зарубежных фильмов общение происходило в режиме онлайн-видеоконференции, а звезды японского кино лишь позировали перед аккредитованными журналистами до церемонии открытия.
Мероприятия и показы фестиваля будут проходить на нескольких площадках в центре японской столицы. Кинофестиваль разделен на 9 программ, главная из них — конкурсная. Всего на кинофоруме покажут 110 фильмов. Главный приз — Токио Гран При.
В конкурсе представлено 15 фильмов из Чили, Туниса, Японии, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, Казахстана, Шри-Ланки и Киргизии.
В двух программах есть работы российских режиссеров. Российско-бельгийский фильм Александра Сокурова "Сказка" будет показан в программе "Гала-коллекция", а лента Михаила Бородина "Продукты 24" — "Мировом фокусе".
Еще одно новшество этого года – возрождение программы "Премия Акиры Куросавы", в которой будут собраны любимые фильмы знаменитого японского режиссера.