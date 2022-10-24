https://ria.ru/20221024/estoniya-1826202617.html

Эксперт прокомментировал угрозу Эстонии выйти из Конвенции о запрещении мин

Эксперт прокомментировал угрозу Эстонии выйти из Конвенции о запрещении мин - РИА Новости, 24.10.2022

Эксперт прокомментировал угрозу Эстонии выйти из Конвенции о запрещении мин

Инициатива эстонских политиков о выходе из Конвенции о запрещении противопехотных мин вряд ли сможет серьезно укрепить обороноспособность этого государства,... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:14

2022-10-24T11:14

2022-10-24T11:14

евгений бужинский

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Инициатива эстонских политиков о выходе из Конвенции о запрещении противопехотных мин вряд ли сможет серьезно укрепить обороноспособность этого государства, данное заявление носит больше пропагандистский характер, заявил в понедельник РИА Новости экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.Ранее бывший глава Сил обороны Эстонии, депутат парламента от правящей Реформистской партии Антс Лаанеотс и 19 депутатов оппозиционной Консервативной народной партии представили в парламент законопроект о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожения.По мнению эстонских депутатов, ее соблюдение больше не отвечает национальным интересам страны, так как ослабляет обороноспособность республики в свете событий на Украине. Слуги народа исходя из того, что противопехотная мина "эффективна, дешева и обладает достаточным сдерживающим действием", к тому же в случае массового применения "оказывает помимо прямых потерь серьезное психологическое воздействие в виде страха"."Технически выйти из этой Конвенции легко, приняли решение, послали ноту, и готово. Какого-либо выигрыша в военном плане для Эстонии я вообще не вижу, такое впечатление, что данное заявление местные политики сделали, чтобы в мире вспомнили, что эта маленькая страна в принципе существует. Напомню, что ведущие державы и ключевые производители мин, в том числе Россия, США и Индия, не присоединялись к Оттавской конвенции", - сказал Бужинский.Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К Оттавской конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к Конвенции в марте 2004 года.

https://ria.ru/20221023/konventsiya-1826140881.html

https://ria.ru/20221014/pomosch-1824169051.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евгений бужинский, эстония, россия, украина, в мире