Эксперт прокомментировал угрозу Эстонии выйти из Конвенции о запрещении мин
Угроза Эстонии выйти из Конвенции о запрещении мин рассмешила военного эксперта Бужинского
Таллин. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Инициатива эстонских политиков о выходе из Конвенции о запрещении противопехотных мин вряд ли сможет серьезно укрепить обороноспособность этого государства, данное заявление носит больше пропагандистский характер, заявил в понедельник РИА Новости экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Ранее бывший глава Сил обороны Эстонии, депутат парламента от правящей Реформистской партии Антс Лаанеотс и 19 депутатов оппозиционной Консервативной народной партии представили в парламент законопроект о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожения.
По мнению эстонских депутатов, ее соблюдение больше не отвечает национальным интересам страны, так как ослабляет обороноспособность республики в свете событий на Украине. Слуги народа исходя из того, что противопехотная мина "эффективна, дешева и обладает достаточным сдерживающим действием", к тому же в случае массового применения "оказывает помимо прямых потерь серьезное психологическое воздействие в виде страха".
"Технически выйти из этой Конвенции легко, приняли решение, послали ноту, и готово. Какого-либо выигрыша в военном плане для Эстонии я вообще не вижу, такое впечатление, что данное заявление местные политики сделали, чтобы в мире вспомнили, что эта маленькая страна в принципе существует. Напомню, что ведущие державы и ключевые производители мин, в том числе Россия, США и Индия, не присоединялись к Оттавской конвенции", - сказал Бужинский.
Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К Оттавской конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к Конвенции в марте 2004 года.