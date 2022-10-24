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Эксперт прокомментировал угрозу Эстонии выйти из Конвенции о запрещении мин - РИА Новости, 24.10.2022
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Эксперт прокомментировал угрозу Эстонии выйти из Конвенции о запрещении мин
Эксперт прокомментировал угрозу Эстонии выйти из Конвенции о запрещении мин - РИА Новости, 24.10.2022
Эксперт прокомментировал угрозу Эстонии выйти из Конвенции о запрещении мин
Инициатива эстонских политиков о выходе из Конвенции о запрещении противопехотных мин вряд ли сможет серьезно укрепить обороноспособность этого государства,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:14
2022-10-24T11:14
евгений бужинский
эстония
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Инициатива эстонских политиков о выходе из Конвенции о запрещении противопехотных мин вряд ли сможет серьезно укрепить обороноспособность этого государства, данное заявление носит больше пропагандистский характер, заявил в понедельник РИА Новости экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.Ранее бывший глава Сил обороны Эстонии, депутат парламента от правящей Реформистской партии Антс Лаанеотс и 19 депутатов оппозиционной Консервативной народной партии представили в парламент законопроект о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожения.По мнению эстонских депутатов, ее соблюдение больше не отвечает национальным интересам страны, так как ослабляет обороноспособность республики в свете событий на Украине. Слуги народа исходя из того, что противопехотная мина "эффективна, дешева и обладает достаточным сдерживающим действием", к тому же в случае массового применения "оказывает помимо прямых потерь серьезное психологическое воздействие в виде страха"."Технически выйти из этой Конвенции легко, приняли решение, послали ноту, и готово. Какого-либо выигрыша в военном плане для Эстонии я вообще не вижу, такое впечатление, что данное заявление местные политики сделали, чтобы в мире вспомнили, что эта маленькая страна в принципе существует. Напомню, что ведущие державы и ключевые производители мин, в том числе Россия, США и Индия, не присоединялись к Оттавской конвенции", - сказал Бужинский.Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К Оттавской конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к Конвенции в марте 2004 года.
https://ria.ru/20221023/konventsiya-1826140881.html
https://ria.ru/20221014/pomosch-1824169051.html
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евгений бужинский, эстония, россия, украина, в мире
Евгений Бужинский, Эстония, Россия, Украина, В мире
11:14 24.10.2022
 
Эксперт прокомментировал угрозу Эстонии выйти из Конвенции о запрещении мин

Угроза Эстонии выйти из Конвенции о запрещении мин рассмешила военного эксперта Бужинского

© Pixabay / pride1979Таллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Pixabay / pride1979
Таллин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Инициатива эстонских политиков о выходе из Конвенции о запрещении противопехотных мин вряд ли сможет серьезно укрепить обороноспособность этого государства, данное заявление носит больше пропагандистский характер, заявил в понедельник РИА Новости экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Ранее бывший глава Сил обороны Эстонии, депутат парламента от правящей Реформистской партии Антс Лаанеотс и 19 депутатов оппозиционной Консервативной народной партии представили в парламент законопроект о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожения.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 23:01
В Эстонии предложили выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин
По мнению эстонских депутатов, ее соблюдение больше не отвечает национальным интересам страны, так как ослабляет обороноспособность республики в свете событий на Украине. Слуги народа исходя из того, что противопехотная мина "эффективна, дешева и обладает достаточным сдерживающим действием", к тому же в случае массового применения "оказывает помимо прямых потерь серьезное психологическое воздействие в виде страха".
"Технически выйти из этой Конвенции легко, приняли решение, послали ноту, и готово. Какого-либо выигрыша в военном плане для Эстонии я вообще не вижу, такое впечатление, что данное заявление местные политики сделали, чтобы в мире вспомнили, что эта маленькая страна в принципе существует. Напомню, что ведущие державы и ключевые производители мин, в том числе Россия, США и Индия, не присоединялись к Оттавской конвенции", - сказал Бужинский.
Конвенция была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К Оттавской конвенции присоединились 163 страны. Эстония присоединилась к Конвенции в марте 2004 года.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 18:37Специальная военная операция на Украине
Минобороны Эстонии заявило, что помощь Украине не вредит обороноспособности
 
Евгений БужинскийЭстонияРоссияУкраинаВ мире
 
 
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