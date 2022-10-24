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Глава МИД Эстонии призвал ЕС усилить давление на белорусские власти
Глава МИД Эстонии призвал ЕС усилить давление на белорусские власти - РИА Новости, 24.10.2022
Глава МИД Эстонии призвал ЕС усилить давление на белорусские власти
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ЕС усилить давление на власти Белоруссии, сообщила пресс-служба эстонского МИД. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:16
2022-10-24T14:16
2022-10-24T14:16
в мире
урмас рейнсалу
светлана тихановская
владимир путин
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белоруссия
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ЕС усилить давление на власти Белоруссии, сообщила пресс-служба эстонского МИД."Необходим немедленно принять решения на уровне ЕС для оказания давления на режим Лукашенко, в частности, путем политической изоляции и ужесточения санкций", - сказал Рейнсалу на совместной на пресс-конференции с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.Глава МИД также заявил, что белорусские власти "являются соучастниками действий России против Украины". По словам Рейнсалу, российская армия якобы использует белорусские боеприпасы и территорию Белоруссии для нанесения воздушных ударов по Украине.Рейнсалу заверил, что Эстония и впредь будет твердо поддерживать демократические устремления белорусской оппозиции и гражданского общества, чтобы нарушения прав человека и международного права в стране не остались незамеченными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221024/belorussiya-1826216143.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урмас рейнсалу, светлана тихановская, владимир путин, украина, россия, белоруссия, евросоюз
В мире, Урмас Рейнсалу, Светлана Тихановская, Владимир Путин, Украина, Россия, Белоруссия, Евросоюз
Глава МИД Эстонии призвал ЕС усилить давление на белорусские власти
Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал ЕС усилить санкционное давление на белорусские власти