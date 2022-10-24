https://ria.ru/20221024/energonositeli-1826279366.html

Запад осложняет торговлю энергоносителями, заявил Лавров

Запад осложняет торговлю энергоносителями, заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2022

Запад осложняет торговлю энергоносителями, заявил Лавров

Москва озабочена политикой Запада, которая осложняет международную торговлю энергоносителями и создает кризисную ситуацию на рынке углеводородов, заявил глава... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T14:35

2022-10-24T14:35

2022-10-24T14:35

экономика

сергей лавров

москва

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва озабочена политикой Запада, которая осложняет международную торговлю энергоносителями и создает кризисную ситуацию на рынке углеводородов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Безусловно, мы выразили озабоченность политикой Запада, которая осложняет международную торговлю энергоносителями, создает кризисную ситуацию на рынках углеводородов, пытается оказывать давление на страны - производителей нефти и газа", - сказал министр, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОИС в понедельник.

https://ria.ru/20221024/torgovlya-1826158781.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей лавров, москва, россия