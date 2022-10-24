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Запад осложняет торговлю энергоносителями, заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2022
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Запад осложняет торговлю энергоносителями, заявил Лавров
Запад осложняет торговлю энергоносителями, заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2022
Запад осложняет торговлю энергоносителями, заявил Лавров
Москва озабочена политикой Запада, которая осложняет международную торговлю энергоносителями и создает кризисную ситуацию на рынке углеводородов, заявил глава... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:35
2022-10-24T14:35
экономика
сергей лавров
москва
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва озабочена политикой Запада, которая осложняет международную торговлю энергоносителями и создает кризисную ситуацию на рынке углеводородов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Безусловно, мы выразили озабоченность политикой Запада, которая осложняет международную торговлю энергоносителями, создает кризисную ситуацию на рынках углеводородов, пытается оказывать давление на страны - производителей нефти и газа", - сказал министр, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОИС в понедельник.
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экономика, сергей лавров, москва, россия
Экономика, Сергей Лавров, Москва, Россия
14:35 24.10.2022
 
Запад осложняет торговлю энергоносителями, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Москва озабочена политикой Запада, осложняющей торговлю энергоносителями

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва озабочена политикой Запада, которая осложняет международную торговлю энергоносителями и создает кризисную ситуацию на рынке углеводородов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Безусловно, мы выразили озабоченность политикой Запада, которая осложняет международную торговлю энергоносителями, создает кризисную ситуацию на рынках углеводородов, пытается оказывать давление на страны - производителей нефти и газа", - сказал министр, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОИС в понедельник.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 06:28
Турецкий политик заявил о начале торговли с Москвой в нацвалютах
 
ЭкономикаСергей ЛавровМоскваРоссия
 
 
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