https://ria.ru/20221024/energonositeli-1826279366.html
Запад осложняет торговлю энергоносителями, заявил Лавров
Запад осложняет торговлю энергоносителями, заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2022
Запад осложняет торговлю энергоносителями, заявил Лавров
Москва озабочена политикой Запада, которая осложняет международную торговлю энергоносителями и создает кризисную ситуацию на рынке углеводородов, заявил глава... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T14:35
2022-10-24T14:35
2022-10-24T14:35
экономика
сергей лавров
москва
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва озабочена политикой Запада, которая осложняет международную торговлю энергоносителями и создает кризисную ситуацию на рынке углеводородов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Безусловно, мы выразили озабоченность политикой Запада, которая осложняет международную торговлю энергоносителями, создает кризисную ситуацию на рынках углеводородов, пытается оказывать давление на страны - производителей нефти и газа", - сказал министр, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОИС в понедельник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей лавров, москва, россия
Экономика, Сергей Лавров, Москва, Россия
Запад осложняет торговлю энергоносителями, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва озабочена политикой Запада, осложняющей торговлю энергоносителями