https://ria.ru/20221024/eksport-1826252534.html

РЭЦ: получить поддержку на сертификацию продукции на экспорт станет проще

РЭЦ: получить поддержку на сертификацию продукции на экспорт станет проще - РИА Новости, 24.10.2022

РЭЦ: получить поддержку на сертификацию продукции на экспорт станет проще

Российским экспортерам упрощают получение господдержки на сертификацию продукции на внешние рынки, соответствующее постановление утверждено правительством... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:33

2022-10-24T13:33

2022-10-24T13:33

российский экспортный центр (рэц)

россия

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российским экспортерам упрощают получение господдержки на сертификацию продукции на внешние рынки, соответствующее постановление утверждено правительством Российской Федерации, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ)."Постановлением правительства Российской Федерации от 21.10.2022 № 1871 внесены изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции, в том числе продукции фармацевтической и медицинской промышленности, на внешних рынках, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № 687", - говорится в сообщении центра.Там объясняют, что новые правила упрощают требования для организаций при получении поддержки, а именно исключается процедура конкурсного отбора организаций, а поддержка оказывается по мере подачи заявок организациями и до исчерпания выделенного годового бюджета по программе. Также не требуется наличия действующего заключения о подтверждении производства продукции на территории Российской Федерации и отсутствует требование по поставкам продукции, в отношении которой получен сертификат, на внешние рынки."Российский экспортный центр совместно с Минпромторгом России в текущем году трансформировали данный механизм поддержки в соответствии с теми запросами и сложностями, с которыми столкнулись наши экспортеры. Так, мы значительно оптимизировали и упростили механизм получения поддержки, исключив входной конкурсный отбор для компаний и обязательства получателей поддержки по долгосрочному планированию экспортных поставок. Механизм стал прост, компании будут приходить за поддержкой по мере получения сертификатов и понесения соответствующих затрат на их получение", - прокомментировал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Запуск данной программы поддержки уже в 2022 году станет дополнительным инструментом, востребованным у наших клиентов и позволяющим гибко реагировать им на изменения в мировой торговой политике, отражая качество и соответствие нашей продукции всем международным стандартам", - добавил он.

https://ria.ru/20221021/rets-1825776595.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), форум "сделано в россии"