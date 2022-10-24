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РЭЦ: получить поддержку на сертификацию продукции на экспорт станет проще - РИА Новости, 24.10.2022
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РЭЦ: получить поддержку на сертификацию продукции на экспорт станет проще
РЭЦ: получить поддержку на сертификацию продукции на экспорт станет проще - РИА Новости, 24.10.2022
РЭЦ: получить поддержку на сертификацию продукции на экспорт станет проще
Российским экспортерам упрощают получение господдержки на сертификацию продукции на внешние рынки, соответствующее постановление утверждено правительством... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:33
2022-10-24T13:33
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российским экспортерам упрощают получение господдержки на сертификацию продукции на внешние рынки, соответствующее постановление утверждено правительством Российской Федерации, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ)."Постановлением правительства Российской Федерации от 21.10.2022 № 1871 внесены изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции, в том числе продукции фармацевтической и медицинской промышленности, на внешних рынках, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № 687", - говорится в сообщении центра.Там объясняют, что новые правила упрощают требования для организаций при получении поддержки, а именно исключается процедура конкурсного отбора организаций, а поддержка оказывается по мере подачи заявок организациями и до исчерпания выделенного годового бюджета по программе. Также не требуется наличия действующего заключения о подтверждении производства продукции на территории Российской Федерации и отсутствует требование по поставкам продукции, в отношении которой получен сертификат, на внешние рынки."Российский экспортный центр совместно с Минпромторгом России в текущем году трансформировали данный механизм поддержки в соответствии с теми запросами и сложностями, с которыми столкнулись наши экспортеры. Так, мы значительно оптимизировали и упростили механизм получения поддержки, исключив входной конкурсный отбор для компаний и обязательства получателей поддержки по долгосрочному планированию экспортных поставок. Механизм стал прост, компании будут приходить за поддержкой по мере получения сертификатов и понесения соответствующих затрат на их получение", - прокомментировал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Запуск данной программы поддержки уже в 2022 году станет дополнительным инструментом, востребованным у наших клиентов и позволяющим гибко реагировать им на изменения в мировой торговой политике, отражая качество и соответствие нашей продукции всем международным стандартам", - добавил он.
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российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Форум "Сделано в России"
13:33 24.10.2022
 

РЭЦ: получить поддержку на сертификацию продукции на экспорт станет проще

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российским экспортерам упрощают получение господдержки на сертификацию продукции на внешние рынки, соответствующее постановление утверждено правительством Российской Федерации, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ).
"Постановлением правительства Российской Федерации от 21.10.2022 № 1871 внесены изменения в правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции, в том числе продукции фармацевтической и медицинской промышленности, на внешних рынках, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № 687", - говорится в сообщении центра.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 18:23
РЭЦ: качество товаров из РФ позволяет ими гордиться
Там объясняют, что новые правила упрощают требования для организаций при получении поддержки, а именно исключается процедура конкурсного отбора организаций, а поддержка оказывается по мере подачи заявок организациями и до исчерпания выделенного годового бюджета по программе. Также не требуется наличия действующего заключения о подтверждении производства продукции на территории Российской Федерации и отсутствует требование по поставкам продукции, в отношении которой получен сертификат, на внешние рынки.
"Российский экспортный центр совместно с Минпромторгом России в текущем году трансформировали данный механизм поддержки в соответствии с теми запросами и сложностями, с которыми столкнулись наши экспортеры. Так, мы значительно оптимизировали и упростили механизм получения поддержки, исключив входной конкурсный отбор для компаний и обязательства получателей поддержки по долгосрочному планированию экспортных поставок. Механизм стал прост, компании будут приходить за поддержкой по мере получения сертификатов и понесения соответствующих затрат на их получение", - прокомментировал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Запуск данной программы поддержки уже в 2022 году станет дополнительным инструментом, востребованным у наших клиентов и позволяющим гибко реагировать им на изменения в мировой торговой политике, отражая качество и соответствие нашей продукции всем международным стандартам", - добавил он.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Форум "Сделано в России"
 
 
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