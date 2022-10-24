https://ria.ru/20221024/ekonomiya-1826311588.html

Uniper закроет половину офисов в Дюссельдорфе для экономии электроэнергии

Uniper закроет половину офисов в Дюссельдорфе для экономии электроэнергии - РИА Новости, 24.10.2022

Uniper закроет половину офисов в Дюссельдорфе для экономии электроэнергии

Немецкая Uniper переведет на "зимний сон" около половины своих офисных помещений в штаб-квартире концерна в Дюссельдорфе с начала ноября, чтобы сэкономить... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:44

2022-10-24T15:44

2022-10-24T15:48

в мире

дюссельдорф

uniper

германия

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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Немецкая Uniper переведет на "зимний сон" около половины своих офисных помещений в штаб-квартире концерна в Дюссельдорфе с начала ноября, чтобы сэкономить энергию предстоящей зимой, также радикальную экономию планирует и энергетическая компания Eon, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine.О том, что Uniper переведет около половины своих офисных помещений в штаб-квартире в Дюссельдорфе на "зимний сон", сообщила в понедельник представитель компании. По ее словам, помещения, которые затронут эти меры, перестанут использоваться сотрудниками, и будут отапливаться только лишь до плюс 14 градусов. Все электроприборы в этих частях здания также будут отключены.Сотрудники компании будут распределены между оставшимися офисами. Как пояснил представитель компании, это далось без особых проблем, в связи с тем, что у 2500 сотрудников группы компаний в Дюссельдорфе не было фиксированных рабочих мест - они бронировали стол в офисе по мере необходимости в специальной системе.По данным Uniper, в компании рассчитывают, что таким образом удастся сократить потребление энергии по меньшей мере на 25%.Немецкая Eon также объявила о своих планах отключить некоторые секции своих зданий на весь отопительный период до середины апреля. Уточняется, что сотрудники различных отделов компании из частей, затронутых новыми мерами, либо уже переехали на новое рабочее место, либо сделают это в ближайшее время.Предполагается, что затронутые мерами секции помещений Eon будут отапливаться только таким образом, чтобы не навредить зданию и его инфраструктуре. Цель компании - снизить энергопотребление собственных зданий в среднем не менее чем на 20%, с этой целью все источники света, которые не являются необходимыми, такие как логотипы и наружное освещение, будут либо полностью отключены, либо использоваться реже, уточнило издание со ссылкой на данные Eon.

https://ria.ru/20221016/bolnitsy-1824465642.html

https://ria.ru/20221012/es-1823437938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дюссельдорф, uniper, германия