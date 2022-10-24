Рейтинг@Mail.ru
Uniper закроет половину офисов в Дюссельдорфе для экономии электроэнергии - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221024/ekonomiya-1826311588.html
Uniper закроет половину офисов в Дюссельдорфе для экономии электроэнергии
Uniper закроет половину офисов в Дюссельдорфе для экономии электроэнергии - РИА Новости, 24.10.2022
Uniper закроет половину офисов в Дюссельдорфе для экономии электроэнергии
Немецкая Uniper переведет на "зимний сон" около половины своих офисных помещений в штаб-квартире концерна в Дюссельдорфе с начала ноября, чтобы сэкономить... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:44
2022-10-24T15:48
в мире
дюссельдорф
uniper
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803299297_0:44:3069:1770_1920x0_80_0_0_5f4b7b87683bee78fa1d32292ead2de7.jpg
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Немецкая Uniper переведет на "зимний сон" около половины своих офисных помещений в штаб-квартире концерна в Дюссельдорфе с начала ноября, чтобы сэкономить энергию предстоящей зимой, также радикальную экономию планирует и энергетическая компания Eon, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine.О том, что Uniper переведет около половины своих офисных помещений в штаб-квартире в Дюссельдорфе на "зимний сон", сообщила в понедельник представитель компании. По ее словам, помещения, которые затронут эти меры, перестанут использоваться сотрудниками, и будут отапливаться только лишь до плюс 14 градусов. Все электроприборы в этих частях здания также будут отключены.Сотрудники компании будут распределены между оставшимися офисами. Как пояснил представитель компании, это далось без особых проблем, в связи с тем, что у 2500 сотрудников группы компаний в Дюссельдорфе не было фиксированных рабочих мест - они бронировали стол в офисе по мере необходимости в специальной системе.По данным Uniper, в компании рассчитывают, что таким образом удастся сократить потребление энергии по меньшей мере на 25%.Немецкая Eon также объявила о своих планах отключить некоторые секции своих зданий на весь отопительный период до середины апреля. Уточняется, что сотрудники различных отделов компании из частей, затронутых новыми мерами, либо уже переехали на новое рабочее место, либо сделают это в ближайшее время.Предполагается, что затронутые мерами секции помещений Eon будут отапливаться только таким образом, чтобы не навредить зданию и его инфраструктуре. Цель компании - снизить энергопотребление собственных зданий в среднем не менее чем на 20%, с этой целью все источники света, которые не являются необходимыми, такие как логотипы и наружное освещение, будут либо полностью отключены, либо использоваться реже, уточнило издание со ссылкой на данные Eon.
https://ria.ru/20221016/bolnitsy-1824465642.html
https://ria.ru/20221012/es-1823437938.html
дюссельдорф
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803299297_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_1e6df92085988cc9a199020f30ff885b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дюссельдорф, uniper, германия
В мире, Дюссельдорф, Uniper, Германия
15:44 24.10.2022 (обновлено: 15:48 24.10.2022)
 
Uniper закроет половину офисов в Дюссельдорфе для экономии электроэнергии

Frankfurter Allgemeine: Uniper закроет 50% офисов и снизит температуру из-за энергокризиса

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛоготип компании Uniper
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Логотип компании Uniper. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Немецкая Uniper переведет на "зимний сон" около половины своих офисных помещений в штаб-квартире концерна в Дюссельдорфе с начала ноября, чтобы сэкономить энергию предстоящей зимой, также радикальную экономию планирует и энергетическая компания Eon, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
О том, что Uniper переведет около половины своих офисных помещений в штаб-квартире в Дюссельдорфе на "зимний сон", сообщила в понедельник представитель компании. По ее словам, помещения, которые затронут эти меры, перестанут использоваться сотрудниками, и будут отапливаться только лишь до плюс 14 градусов. Все электроприборы в этих частях здания также будут отключены.
Машины скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 21:04
Власти Германии опасаются закрытия больниц из-за энергокризиса
Сотрудники компании будут распределены между оставшимися офисами. Как пояснил представитель компании, это далось без особых проблем, в связи с тем, что у 2500 сотрудников группы компаний в Дюссельдорфе не было фиксированных рабочих мест - они бронировали стол в офисе по мере необходимости в специальной системе.
По данным Uniper, в компании рассчитывают, что таким образом удастся сократить потребление энергии по меньшей мере на 25%.
Немецкая Eon также объявила о своих планах отключить некоторые секции своих зданий на весь отопительный период до середины апреля. Уточняется, что сотрудники различных отделов компании из частей, затронутых новыми мерами, либо уже переехали на новое рабочее место, либо сделают это в ближайшее время.
Предполагается, что затронутые мерами секции помещений Eon будут отапливаться только таким образом, чтобы не навредить зданию и его инфраструктуре. Цель компании - снизить энергопотребление собственных зданий в среднем не менее чем на 20%, с этой целью все источники света, которые не являются необходимыми, такие как логотипы и наружное освещение, будут либо полностью отключены, либо использоваться реже, уточнило издание со ссылкой на данные Eon.
Экс-министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 16:44
Немецкий политик призвал граждан перестать ныть и запастись свечами
 
В миреДюссельдорфUniperГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала