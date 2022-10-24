https://ria.ru/20221024/ekoaktivisty-1826297551.html
Экоактивисты обмазали шоколадным тортом восковую фигуру Карла III в музее
Экоактивисты обмазали шоколадным тортом восковую фигуру Карла III в музее - РИА Новости, 24.10.2022
Экоактивисты обмазали шоколадным тортом восковую фигуру Карла III в музее
Активисты Just Stop Oil бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне, чтобы привлечь внимание к проблемам... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:32
2022-10-24T15:32
2022-10-24T15:50
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Активисты Just Stop Oil бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне, чтобы привлечь внимание к проблемам климата, сообщает британская радиостанция LBC со ссылкой на видео, опубликованное в социальных сетях.В своем заявлении борцы за природу использовали каламбур: английское выражение "it's a piece of cake" имеет значение очень простой задачи, а буквально может быть переведено как "кусок торта".Это не первый инцидент с участием представителей Just Stop Oil. Ранее два его представителя вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.В июле они приклеили свои руки к раме картины "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной — на месте реки — дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году.В то же время участники движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне в галерее в Потсдаме в воскресенье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, лиз трасс, винсент ван гог, лондон, оон, музеи
Культура, Новости культуры, Лиз Трасс, Винсент Ван Гог, Лондон, ООН, Музеи
15:32 24.10.2022 (обновлено: 15:50 24.10.2022)
Экоактивисты обмазали шоколадным тортом восковую фигуру Карла III в музее
Экоактивисты обмазали тортом восковую фигуру короля Карла III в музее мадам Тюссо
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Активисты Just Stop Oil бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне, чтобы привлечь внимание к проблемам климата, сообщает
британская радиостанция LBC со ссылкой на видео, опубликованное в социальных сетях.
"Наука ясна. Требование простое: просто остановите (разработку новых месторождений, — прим. ред.) нефти и газа. Это легче легкого", — заявили протестующие во время инцидента.
В своем заявлении борцы за природу использовали каламбур: английское выражение "it's a piece of cake" имеет значение очень простой задачи, а буквально может быть переведено как "кусок торта".
Это не первый инцидент с участием представителей Just Stop Oil. Ранее два его представителя вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.
В июле они приклеили свои руки к раме картины "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной — на месте реки — дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.
Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году.
В то же время участники движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) облили
картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне в галерее в Потсдаме в воскресенье.