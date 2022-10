https://ria.ru/20221024/ekoaktivisty-1826297551.html

Экоактивисты обмазали шоколадным тортом восковую фигуру Карла III в музее

Экоактивисты обмазали шоколадным тортом восковую фигуру Карла III в музее - РИА Новости, 24.10.2022

Экоактивисты обмазали шоколадным тортом восковую фигуру Карла III в музее

Активисты Just Stop Oil бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне, чтобы привлечь внимание к проблемам... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:32

2022-10-24T15:32

2022-10-24T15:50

культура

новости культуры

лиз трасс

винсент ван гог

лондон

оон

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826287037_0:0:952:536_1920x0_80_0_0_609a4ce2e2cf17c4e0b9bd48de0d9af1.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Активисты Just Stop Oil бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо в Лондоне, чтобы привлечь внимание к проблемам климата, сообщает британская радиостанция LBC со ссылкой на видео, опубликованное в социальных сетях.В своем заявлении борцы за природу использовали каламбур: английское выражение "it's a piece of cake" имеет значение очень простой задачи, а буквально может быть переведено как "кусок торта".Это не первый инцидент с участием представителей Just Stop Oil. Ранее два его представителя вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона.В июле они приклеили свои руки к раме картины "Телега для сена", написанной Джоном Констеблом. Перед этим они накрыли ее измененным изображением, на котором показано, как увеличение добычи нефти уничтожит сельскую местность. В оригинальной версии на картине запечатлена мельница на реке, в то время как в измененной — на месте реки — дорога, в небе летают самолеты, и вдалеке виден дым от труб.Движение выступает против плана британского правительства разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году.В то же время участники движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне в галерее в Потсдаме в воскресенье.

https://ria.ru/20221014/vangogh-1824042728.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, лиз трасс, винсент ван гог, лондон, оон, музеи