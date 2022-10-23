https://ria.ru/20221023/kartina-1826119695.html

Эко-активисты облили картофельным пюре картину Моне в Потсдаме

Эко-активисты облили картофельным пюре картину Моне в Потсдаме - РИА Новости, 23.10.2022

Эко-активисты облили картофельным пюре картину Моне в Потсдаме

Участники движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в воскресенье в немецком Потсдаме облили картофельным пюре картину... РИА Новости, 23.10.2022

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БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Участники движения по защите климата "Последнее поколение" (нем. Letzte Generation) в воскресенье в немецком Потсдаме облили картофельным пюре картину французского импрессиониста Клода Моне, которая оценивается примерно в 111 миллионов долларов, чтобы привлечь внимание к проблемам климата, сообщила немецкая газета Tagesspiegel."У нас климатическая катастрофа, а все, чего вы боитесь, это томатного супа или картофельного пюре на картине", - сказала одна из активисток после инцидента. Видео с тем, как девушка и молодой человек обливают картину, после чего приклеивают себя под полотном, опубликовано в аккаунте движения в Twitter.По словам активистки, она боится, что уже в 2050 году люди "не смогут прокормить свои семьи". "Эта картина не будет иметь значения, когда мы должны будем бороться за еду", - выкрикнула активистка в музее.По словам представителя музея Барберини в Потсдаме, где произошёл инцидент, пока неясно, насколько повреждены сама картина Моне и рама. Работа художника находится за стеклом, поэтому картофельное пюре не могло попасть прямо на холст. Тем не менее, реставраторы в данный момент изучают, проникло ли пюре под стекло, или была повреждена только рама. Как отметила пресс-секретарь музея, результаты экспертизы покажут, нужно ли будет снимать картину.Министр культуры федеральной земли Бранденбург, а также мэр Потсдама осудили акцию активистов.По данным немецкого издания, меценат Хассо Платтнер купил работу Моне на аукционе в Нью-Йорке в 2019 году примерно за 111 миллионов долларов. Картина была создана в 1890 году и стала частью постоянной экспозиции музея в Потсдаме благодаря фонду Хассо Платтнера.

https://ria.ru/20221014/povrezhdenie-1824106296.html

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Наталья Макарова

клод моне, потсдам, бранденбург, германия, в мире, культура, новости культуры