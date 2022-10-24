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Актер из "Американской истории ужасов" Лесли Джордан погиб в ДТП

Актер из "Американской истории ужасов" Лесли Джордан погиб в ДТП - РИА Новости, 24.10.2022

Актер из "Американской истории ужасов" Лесли Джордан погиб в ДТП

Американский актер Лесли Джордан, наиболее известный по ролям в сериалах "Американская история ужасов" и "Уилл и Грейс", погиб в результате ДТП в американском... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T23:45

2022-10-24T23:45

2022-10-24T23:45

лос-анджелес

голливуд

сша

лесли джордан

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Американский актер Лесли Джордан, наиболее известный по ролям в сериалах "Американская история ужасов" и "Уилл и Грейс", погиб в результате ДТП в американском городе Лос-Анджелес в возрасте 67 лет, сообщает телеканал Fox News.По данным источников телеканала в полиции города, инцидент произошел в понедельник утром в районе Голливуд. Как сообщается, автомобиль актера врезался в стену одного из зданий. Информация о столкновении поступила правоохранителям примерно в 8.50 по местному времени (18.50 мск)."Мир, определенно, стал сегодня намного более темным местом без любви и света Лесли Джордана", - приводит Fox News слова из заявления агента артиста Дэвида Шола.В свою очередь, издание TMZ со ссылкой на источник в полиции сообщило, что, предположительно, ДТП произошло из-за того, что актеру стало резко плохо за рулем.Лесли Джордан - известный американский актер, сыгравший несколько десятков ролей в различных фильмах и сериалах. Его послужной список включает в себя роли в таких проектах, как "Американская история ужасов", "Прислуга", "Зовите меня Кэт", "Уилл и Грейс", и многих других. Помимо прочего, Джордан также написал несколько книг, в том числе пьесу "Затерянные в отеле Першинг Пойнт".

лос-анджелес

голливуд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лос-анджелес, голливуд, сша, лесли джордан