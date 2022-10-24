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Джонсон решил не портить свою политическую карьеру, заявила эксперт - РИА Новости, 24.10.2022
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Джонсон решил не портить свою политическую карьеру, заявила эксперт
Джонсон решил не портить свою политическую карьеру, заявила эксперт - РИА Новости, 24.10.2022
Джонсон решил не портить свою политическую карьеру, заявила эксперт
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил не портить себе политическую карьеру, отказавшись бороться за пост главы консервативной партии,... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:59
2022-10-24T10:59
в мире
борис джонсон
тереза мэй
риши сунак
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
российская академия наук
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил не портить себе политическую карьеру, отказавшись бороться за пост главы консервативной партии, поскольку из-за нажитого количества политических соперников не смог бы эффективно работать в парламенте и проводить законопроекты, заявила РИА Новости руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.Бывший премьер Великобритании не будет выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабинета министров. В своем заявлении он говорил о своем "хорошем шансе" "вернуться на Даунинг-стрит в пятницу", но в то же время подчеркивал, что не смог бы управлять эффективно."В заявлении о том, что он снимается с выборов лидера партии, Джонсон сказал, что мог получить большинство голосов членов партии. Но эффективно он работать не смог бы, поскольку парламентская фракция консерваторов расколота. Законопроекты не прошли бы... Он решил не портить политическую карьеру проигрышными шагами в будущем", - сказала Ананьева.Джонсон за время политической карьеры нажил себе немало недоброжелателей, добавила она, в том числе среди членов его же партии."Когда Джонсон только стал премьером, сменив Терезу Мэй, в парламентской фракции консерваторов было много сторонников членства Великобритании в Евросоюзе, которые пытались добиться мягкого Brexit вместо жесткого. Они оппонировали ему еще тогда, когда он был главой МИД. И он, став премьером, просто исключил 20 человек из партии - одним росчерком пера. Потом 10 человек вернул, но ситуация в партии была такая тяжелая, что многих крупных политических деятелей Джонсон просто убрал с пути. Поэтому его далеко не все поддерживали, и при таком хаосе руководить партией и страной было бы невозможно", - добавила эксперт.Позиции основного конкурента Джонсона на пост главы Консервативной партии Риши Сунака были в чем-то более устойчивыми, чем у бывшего премьера."Сунак заручился большим количеством голосов - 150 из 357, у Джонсона их количество перешло за сотню. Но 150 человек Сунака это те, кто публично заявил о его поддержке, а о публичной поддержке Джонсона заявили 50 человек с небольшим", - подчеркнула Ананьева.В целом консервативная партия Великобритании находится в глубоком кризисе, констатировала эксперт, и признаки этого были видны еще во время премьерства Лиз Трасс."Трасс сняли не только из-за экономической программы, не только из-за некрасивого увольнения двух министров. Вспомните, как проходило голосование 19 октября по резолюции лейбористов на добычу сланцевого газа, когда депутатов буквально принуждали голосовать. Глубокий кризис, еще какой", - заключила эксперт.Весьма вероятно, что этот кризис приведет к проигрышу консервативной на следующих всеобщих выборах, считает она."Консерваторы всеобщие выборы, видимо, и так, и так проиграют, даже если стиль и методы руководства Сунака будут соответствовать правилам политической культуры Великобритании, а Джонсон их сплошь и рядом нарушал. Экономическое положение таково, что легких шагов не будет", - констатировала эксперт.Возвращение Джонсона в политику и его возможное премьерство в будущем, добавила Ананьева, прогнозировать сложно, как и все, что будет происходить в британской политике в ближайшее время."Сейчас, при событиях, которые происходит в Британии, один день - это огромный срок. Через два года всеобщие выборы, ясно, что лейбористы выиграют, предположим, будут у власти еще 4-5 лет. А кризис не закончится. Мне сегодня вообще удивительно, что кто-то сейчас хочет стать премьер-министром Великобритании", - резюмировала эксперт.
https://ria.ru/20221024/velikobritaniya-1826078337.html
https://ria.ru/20221024/sunak-1826159066.html
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в мире, борис джонсон, тереза мэй, риши сунак, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии, российская академия наук
В мире, Борис Джонсон, Тереза Мэй, Риши Сунак, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии, Российская академия наук
10:59 24.10.2022
 
Джонсон решил не портить свою политическую карьеру, заявила эксперт

Эксперт Ананьева: Джонсон решил не портить карьеру, не став бороться за пост главы партии

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил не портить себе политическую карьеру, отказавшись бороться за пост главы консервативной партии, поскольку из-за нажитого количества политических соперников не смог бы эффективно работать в парламенте и проводить законопроекты, заявила РИА Новости руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Бывший премьер Великобритании не будет выдвигать кандидатуру на пост лидера консерваторов и главы кабинета министров. В своем заявлении он говорил о своем "хорошем шансе" "вернуться на Даунинг-стрит в пятницу", но в то же время подчеркивал, что не смог бы управлять эффективно.
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"В заявлении о том, что он снимается с выборов лидера партии, Джонсон сказал, что мог получить большинство голосов членов партии. Но эффективно он работать не смог бы, поскольку парламентская фракция консерваторов расколота. Законопроекты не прошли бы... Он решил не портить политическую карьеру проигрышными шагами в будущем", - сказала Ананьева.
Джонсон за время политической карьеры нажил себе немало недоброжелателей, добавила она, в том числе среди членов его же партии.
"Когда Джонсон только стал премьером, сменив Терезу Мэй, в парламентской фракции консерваторов было много сторонников членства Великобритании в Евросоюзе, которые пытались добиться мягкого Brexit вместо жесткого. Они оппонировали ему еще тогда, когда он был главой МИД. И он, став премьером, просто исключил 20 человек из партии - одним росчерком пера. Потом 10 человек вернул, но ситуация в партии была такая тяжелая, что многих крупных политических деятелей Джонсон просто убрал с пути. Поэтому его далеко не все поддерживали, и при таком хаосе руководить партией и страной было бы невозможно", - добавила эксперт.
Позиции основного конкурента Джонсона на пост главы Консервативной партии Риши Сунака были в чем-то более устойчивыми, чем у бывшего премьера.
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"Сунак заручился большим количеством голосов - 150 из 357, у Джонсона их количество перешло за сотню. Но 150 человек Сунака это те, кто публично заявил о его поддержке, а о публичной поддержке Джонсона заявили 50 человек с небольшим", - подчеркнула Ананьева.
В целом консервативная партия Великобритании находится в глубоком кризисе, констатировала эксперт, и признаки этого были видны еще во время премьерства Лиз Трасс.
"Трасс сняли не только из-за экономической программы, не только из-за некрасивого увольнения двух министров. Вспомните, как проходило голосование 19 октября по резолюции лейбористов на добычу сланцевого газа, когда депутатов буквально принуждали голосовать. Глубокий кризис, еще какой", - заключила эксперт.
Весьма вероятно, что этот кризис приведет к проигрышу консервативной на следующих всеобщих выборах, считает она.
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"Консерваторы всеобщие выборы, видимо, и так, и так проиграют, даже если стиль и методы руководства Сунака будут соответствовать правилам политической культуры Великобритании, а Джонсон их сплошь и рядом нарушал. Экономическое положение таково, что легких шагов не будет", - констатировала эксперт.
Возвращение Джонсона в политику и его возможное премьерство в будущем, добавила Ананьева, прогнозировать сложно, как и все, что будет происходить в британской политике в ближайшее время.
"Сейчас, при событиях, которые происходит в Британии, один день - это огромный срок. Через два года всеобщие выборы, ясно, что лейбористы выиграют, предположим, будут у власти еще 4-5 лет. А кризис не закончится. Мне сегодня вообще удивительно, что кто-то сейчас хочет стать премьер-министром Великобритании", - резюмировала эксперт.
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