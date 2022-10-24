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Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам - РИА Новости, 24.10.2022
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Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам
Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам - РИА Новости, 24.10.2022
Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам
Москва и Тегеран дали в СБ ООН исчерпывающие объяснения по вопросу о якобы использовании "иранских дронов" на Украине, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:25
2022-10-24T18:36
в мире
россия
иран
оон
украина
сергей лавров
совет безопасности оон
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва и Тегеран дали в СБ ООН исчерпывающие объяснения по вопросу о якобы использовании "иранских дронов" на Украине, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается конкретной ситуации с "дронами из Ирана", то исчерпывающий ответ официально дали, в том числе в Совете безопасности ООН, представители Ирана и представители РФ", - сказал Лавров журналистам в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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в мире, россия, иран, оон, украина, сергей лавров, совет безопасности оон, международный дискуссионный клуб "валдай", бпла
В мире, Россия, Иран, ООН, Украина, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН, Международный дискуссионный клуб "Валдай", БПЛА
18:25 24.10.2022 (обновлено: 18:36 24.10.2022)
 
Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам

Лавров: в ООН Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва и Тегеран дали в СБ ООН исчерпывающие объяснения по вопросу о якобы использовании "иранских дронов" на Украине, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается конкретной ситуации с "дронами из Ирана", то исчерпывающий ответ официально дали, в том числе в Совете безопасности ООН, представители Ирана и представители РФ", - сказал Лавров журналистам в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 23:37
Небензя: у Секретариата ООН нет полномочий вести "расследование" по дронам
 
В миреРоссияИранООНУкраинаСергей ЛавровСовет Безопасности ООНМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"БПЛА
 
 
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