https://ria.ru/20221024/drony-1826358697.html

Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам

Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам - РИА Новости, 24.10.2022

Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам

Москва и Тегеран дали в СБ ООН исчерпывающие объяснения по вопросу о якобы использовании "иранских дронов" на Украине, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:25

2022-10-24T18:25

2022-10-24T18:36

в мире

россия

иран

оон

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сергей лавров

совет безопасности оон

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва и Тегеран дали в СБ ООН исчерпывающие объяснения по вопросу о якобы использовании "иранских дронов" на Украине, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается конкретной ситуации с "дронами из Ирана", то исчерпывающий ответ официально дали, в том числе в Совете безопасности ООН, представители Ирана и представители РФ", - сказал Лавров журналистам в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221021/obvinenie-1825828134.html

россия

иран

украина

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в мире, россия, иран, оон, украина, сергей лавров, совет безопасности оон, международный дискуссионный клуб "валдай", бпла