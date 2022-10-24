https://ria.ru/20221024/drony-1826358697.html
Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам
Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам - РИА Новости, 24.10.2022
Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам
Москва и Тегеран дали в СБ ООН исчерпывающие объяснения по вопросу о якобы использовании "иранских дронов" на Украине, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:25
2022-10-24T18:25
2022-10-24T18:36
в мире
россия
иран
оон
украина
сергей лавров
совет безопасности оон
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805128202_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_94db003b0f2154290716d7e5e099b5a8.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва и Тегеран дали в СБ ООН исчерпывающие объяснения по вопросу о якобы использовании "иранских дронов" на Украине, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается конкретной ситуации с "дронами из Ирана", то исчерпывающий ответ официально дали, в том числе в Совете безопасности ООН, представители Ирана и представители РФ", - сказал Лавров журналистам в кулуарах Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221021/obvinenie-1825828134.html
россия
иран
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805128202_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_25e8fa4d480d69609a3e1e052260ec73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, оон, украина, сергей лавров, совет безопасности оон, международный дискуссионный клуб "валдай", бпла
В мире, Россия, Иран, ООН, Украина, Сергей Лавров, Совет Безопасности ООН, Международный дискуссионный клуб "Валдай", БПЛА
18:25 24.10.2022 (обновлено: 18:36 24.10.2022)
Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам
Лавров: в ООН Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам на Украине