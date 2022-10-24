https://ria.ru/20221024/donetsk-1826342172.html

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра - РИА Новости, 24.10.2022

Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:17

2022-10-24T17:17

2022-10-24T17:17

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826270161.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины