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Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра - РИА Новости, 24.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:17
2022-10-24T17:17
2022-10-24T17:17
специальная военная операция на украине
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донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826270161.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда натовского калибра