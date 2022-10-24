https://ria.ru/20221024/doklad-1826240490.html

Путин заслушает доклад вице-премьера Чернышенко

Путин заслушает доклад вице-премьера Чернышенко - РИА Новости, 24.10.2022

Путин заслушает доклад вице-премьера Чернышенко

Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:53

2022-10-24T12:53

2022-10-24T12:54

политика

дмитрий чернышенко

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, в понедельник рабочий день президента в Кремле будет рутинным, без крупных публичных мероприятий."Сегодня с докладом будет у президента Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, с достаточно большим функционалом по распределению обязанностей правительства", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что Чернышенко курирует науку, цифровые технологии, связь, туризм, спорт - по всем этим вопросам он и будет докладывать Путину.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825294565.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий чернышенко, владимир путин, россия