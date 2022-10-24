https://ria.ru/20221024/doklad-1826240490.html
Путин заслушает доклад вице-премьера Чернышенко
Путин заслушает доклад вице-премьера Чернышенко - РИА Новости, 24.10.2022
Путин заслушает доклад вице-премьера Чернышенко
Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:53
2022-10-24T12:53
2022-10-24T12:54
политика
дмитрий чернышенко
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, в понедельник рабочий день президента в Кремле будет рутинным, без крупных публичных мероприятий."Сегодня с докладом будет у президента Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, с достаточно большим функционалом по распределению обязанностей правительства", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что Чернышенко курирует науку, цифровые технологии, связь, туризм, спорт - по всем этим вопросам он и будет докладывать Путину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, дмитрий чернышенко, владимир путин, россия
Политика, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Россия
12:53 24.10.2022 (обновлено: 12:54 24.10.2022)
Путин заслушает доклад вице-премьера Чернышенко
Президент Путин заслушает доклад вице-премьера Чернышенко в понедельник
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник заслушает доклад вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в понедельник рабочий день президента в Кремле будет рутинным, без крупных публичных мероприятий.
"Сегодня с докладом будет у президента Дмитрий Чернышенко, вице-премьер, с достаточно большим функционалом по распределению обязанностей правительства", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что Чернышенко курирует науку, цифровые технологии, связь, туризм, спорт - по всем этим вопросам он и будет докладывать Путину.