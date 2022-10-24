https://ria.ru/20221024/dnr-1826198860.html

В ДНР заявили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки

В ДНР заявили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 24.10.2022

В ДНР заявили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 30 человек, три беспилотника, танк, 120-миллиметровый миномет РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:06

2022-10-24T11:06

2022-10-24T11:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

т-72б

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ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 30 человек, три беспилотника, танк, 120-миллиметровый миномет и 4 единицы бронетехники."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-72Б), 120-мм возимый миномёт 2Б11, четыре единицы бронированной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 30 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства.В воскресенье ведомство сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, два танка, девять бронемашин, два беспилотника и артиллерийскую установку.

https://ria.ru/20221022/naemniki-1825943855.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, т-72б