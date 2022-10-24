https://ria.ru/20221024/dnr-1826198860.html
В ДНР заявили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 24.10.2022
В ДНР заявили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки
Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 30 человек, три беспилотника, танк, 120-миллиметровый миномет РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:06
2022-10-24T11:06
2022-10-24T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
т-72б
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ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 30 человек, три беспилотника, танк, 120-миллиметровый миномет и 4 единицы бронетехники."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-72Б), 120-мм возимый миномёт 2Б11, четыре единицы бронированной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 30 человек", - отмечается в Telegram-канале ведомства.В воскресенье ведомство сообщало, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, два танка, девять бронемашин, два беспилотника и артиллерийскую установку.
https://ria.ru/20221022/naemniki-1825943855.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, т-72б
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-72Б
В ДНР заявили об уничтожении до 30 украинских военных за сутки
В ДНР заявили об уничтожении до 30 украинских военных и трех БПЛА за сутки