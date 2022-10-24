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В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 24.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/diversanty-1826166463.html
В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов
В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 24.10.2022
В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов
Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:46
2022-10-24T11:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
кирилл стремоусов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ", — cказал политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В районе реки Ингулец также сорвана попытка прорыва линии обороны.По его словам, российские войска контролируют ситуацию.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
https://ria.ru/20221023/kherson-1826077185.html
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херсонская область , кирилл стремоусов, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Украина
08:46 24.10.2022 (обновлено: 11:15 24.10.2022)
 
В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов

Замглавы ВГА Стремоусов заявил о задержании группы диверсантов ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВДВ России на Херсонском направлении
Военнослужащий ВДВ России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВДВ России на Херсонском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ", — cказал политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В районе реки Ингулец также сорвана попытка прорыва линии обороны.
По его словам, российские войска контролируют ситуацию.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
В Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 16:25Специальная военная операция на Украине
Жителей Херсона перевозят на левый берег Днепра дополнительным транспортом
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКирилл СтремоусовУкраина
 
 
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