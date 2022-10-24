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В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов
В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 24.10.2022
В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов
Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:46
2022-10-24T08:46
2022-10-24T11:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
кирилл стремоусов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ", — cказал политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В районе реки Ингулец также сорвана попытка прорыва линии обороны.По его словам, российские войска контролируют ситуацию.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.
https://ria.ru/20221023/kherson-1826077185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , кирилл стремоусов, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Украина
08:46 24.10.2022 (обновлено: 11:15 24.10.2022)
В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов
Замглавы ВГА Стремоусов заявил о задержании группы диверсантов ВСУ в Херсонской области