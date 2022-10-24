https://ria.ru/20221024/diversanty-1826166463.html

В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов

В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 24.10.2022

В Херсонской области захватили группу украинских диверсантов

Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:46

2022-10-24T08:46

2022-10-24T11:15

специальная военная операция на украине

херсонская область

кирилл стремоусов

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."На утро 24 октября в Херсонской области на Бериславском участке захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ", — cказал политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В районе реки Ингулец также сорвана попытка прорыва линии обороны.По его словам, российские войска контролируют ситуацию.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления. По его словам, Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, Россия сформировала военную группировку, чтобы отбить его.

https://ria.ru/20221023/kherson-1826077185.html

херсонская область

украина

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Влада Копылова

херсонская область , кирилл стремоусов, украина