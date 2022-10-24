https://ria.ru/20221024/deti-1826337422.html

Орловская область приняла 57 детей-сирот из Донбасса

Орловская область приняла 57 детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 24.10.2022

Орловская область приняла 57 детей-сирот из Донбасса

Орловские организации для детей-сирот приняли на воспитание 57 детей из ДНР, им предстоит оформить гражданство РФ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:01

2022-10-24T17:01

2022-10-24T17:01

общество

андрей клычков

россия

донецкая народная республика

орловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804268858_0:106:1700:1062_1920x0_80_0_0_8d8c4756d08971c5e151f0381f4519e7.jpg

БРЯНСК, 24 окт – РИА Новости. Орловские организации для детей-сирот приняли на воспитание 57 детей из ДНР, им предстоит оформить гражданство РФ, сообщает правительство региона.Ранее аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщил, что с весны Российская Федерация в сотрудничестве с властями Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) проводила эвакуацию детей из опасных районов Донбасса.В разное время на территории России находились 1,5-2,5 тысяч детей, часть из них вернулась в родные места, некоторые были направлены в социальные учреждения страны. Отмечалось также, что РФ никаким образом не препятствует общению детей с родственниками и сохранению кровных семей."Орловщина приняла 57 детей-сирот из ДНР. Об этом на аппаратном совещании в региональной администрации сообщила руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящий момент на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 359 детей, из них 57 детей прибыли из Донецкой Народной Республики. Все эти дети не устроены в семьи, воспитываются и обучаются в организациях для детей-сирот и в учреждениях профессионального образования области.Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил особое внимание уделить поддержке детей-сирот, прибывших из ДНР. В частности, надлежит в первоочередном порядке оформить гражданство РФ в случае его отсутствия для закрепления за детьми всех законодательно установленных прав граждан РФ.

https://ria.ru/20221024/deti-1826258325.html

https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824907797.html

россия

донецкая народная республика

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, андрей клычков, россия, донецкая народная республика, орловская область