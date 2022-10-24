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Орловская область приняла 57 детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 24.10.2022
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Орловская область приняла 57 детей-сирот из Донбасса
Орловская область приняла 57 детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 24.10.2022
Орловская область приняла 57 детей-сирот из Донбасса
Орловские организации для детей-сирот приняли на воспитание 57 детей из ДНР, им предстоит оформить гражданство РФ, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:01
2022-10-24T17:01
общество
андрей клычков
россия
донецкая народная республика
орловская область
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БРЯНСК, 24 окт – РИА Новости. Орловские организации для детей-сирот приняли на воспитание 57 детей из ДНР, им предстоит оформить гражданство РФ, сообщает правительство региона.Ранее аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщил, что с весны Российская Федерация в сотрудничестве с властями Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) проводила эвакуацию детей из опасных районов Донбасса.В разное время на территории России находились 1,5-2,5 тысяч детей, часть из них вернулась в родные места, некоторые были направлены в социальные учреждения страны. Отмечалось также, что РФ никаким образом не препятствует общению детей с родственниками и сохранению кровных семей."Орловщина приняла 57 детей-сирот из ДНР. Об этом на аппаратном совещании в региональной администрации сообщила руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящий момент на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 359 детей, из них 57 детей прибыли из Донецкой Народной Республики. Все эти дети не устроены в семьи, воспитываются и обучаются в организациях для детей-сирот и в учреждениях профессионального образования области.Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил особое внимание уделить поддержке детей-сирот, прибывших из ДНР. В частности, надлежит в первоочередном порядке оформить гражданство РФ в случае его отсутствия для закрепления за детьми всех законодательно установленных прав граждан РФ.
https://ria.ru/20221024/deti-1826258325.html
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общество, андрей клычков, россия, донецкая народная республика, орловская область
Общество, Андрей Клычков, Россия, Донецкая Народная Республика, Орловская область
17:01 24.10.2022
 
Орловская область приняла 57 детей-сирот из Донбасса

Орловская область приняла на воспитание 57 сирот из ДНР, им оформят гражданство России

© Фото : пресс-служба правительства Калужской области Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и дети-сироты, вывезенные из Донбасса
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и дети-сироты, вывезенные из Донбасса - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Калужской области
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и дети-сироты, вывезенные из Донбасса. Архивное фото
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БРЯНСК, 24 окт – РИА Новости. Орловские организации для детей-сирот приняли на воспитание 57 детей из ДНР, им предстоит оформить гражданство РФ, сообщает правительство региона.
Ранее аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщил, что с весны Российская Федерация в сотрудничестве с властями Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) проводила эвакуацию детей из опасных районов Донбасса.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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Львова-Белова и глава УВКБ ООН в России обсудили положение детей Донбасса
В разное время на территории России находились 1,5-2,5 тысяч детей, часть из них вернулась в родные места, некоторые были направлены в социальные учреждения страны. Отмечалось также, что РФ никаким образом не препятствует общению детей с родственниками и сохранению кровных семей.
"Орловщина приняла 57 детей-сирот из ДНР. Об этом на аппаратном совещании в региональной администрации сообщила руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 359 детей, из них 57 детей прибыли из Донецкой Народной Республики. Все эти дети не устроены в семьи, воспитываются и обучаются в организациях для детей-сирот и в учреждениях профессионального образования области.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил особое внимание уделить поддержке детей-сирот, прибывших из ДНР. В частности, надлежит в первоочередном порядке оформить гражданство РФ в случае его отсутствия для закрепления за детьми всех законодательно установленных прав граждан РФ.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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ОбществоАндрей КлычковРоссияДонецкая Народная РеспубликаОрловская область
 
 
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