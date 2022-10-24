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Львова-Белова и глава УВКБ ООН в России обсудили положение детей Донбасса - РИА Новости, 24.10.2022
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Львова-Белова и глава УВКБ ООН в России обсудили положение детей Донбасса
Львова-Белова и глава УВКБ ООН в России обсудили положение детей Донбасса - РИА Новости, 24.10.2022
Львова-Белова и глава УВКБ ООН в России обсудили положение детей Донбасса
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с главой представительства УВКБ ООН в РФ Каримом Атасси и договорилась о... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:48
2022-10-24T13:48
мария львова-белова
россия
донбасс
донецкая народная республика
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
общество
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с главой представительства УВКБ ООН в РФ Каримом Атасси и договорилась о сотрудничестве по вопросам условий жизни и дальнейшей судьбы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живших ранее в Донбассе, сообщила пресс-служба уполномоченного."Мария Львова-Белова и Карим Атасси договорились продолжить общение по вопросам условий жизни и дальнейшей судьбы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живших ранее на Донбассе. Стороны обсудили, что к поиску родственников детей могут быть подключены международные организации, а представители ООН в скором времени смогут лично пообщаться с детьми и их приемными родителями", - говорится в пресс-релизе.По данным пресс-службы, во время встречи с главой представительства УВКБ ООН детский омбудсмен представила подробную информацию об оказании социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с территорий, затронутых специальной военной операцией."Мария Львова-Белова опровергла циркулирующие в иностранной прессе сведения о насильственном перемещении сотен тысяч детей Донбасса в отдаленные регионы России. Она заверила господина Атасси, что "все действия производятся исключительно в интересах детей и с учетом их мнения, всем детям оказывается всесторонняя поддержка", - отметили в пресс-службе.По ее данным, с весны Российская Федерация в сотрудничестве с властями Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) проводила эвакуацию детей из опасных районов Донбасса."В разное время на территории России находились 1,5-2,5 тыс. детей, в основном, в пунктах временного размещения (ПВР) для беженцев. Часть из них вернулась в родные места, некоторые по решению властей республик продолжили жить в ПВР или были направлены в социальные учреждения страны (пансионаты, семейные центры), другие, в том числе после летних каникул во временных семьях, были устроены под постоянную опеку. Многие дети обращались к детскому омбудсмену с просьбой не возвращать их на родину, пока не закончится специальная военная операция", - приводится в пресс-релизе.Кроме того, по данным аппарата, на сегодня более 300 детей, которые жили в интернатных учреждениях обстреливаемых районов ДНР и ЛНР, а также были найдены беспризорными в подвалах жилых домов Мариуполя, проживают под опекой в российских семьях.Также Львова-Белова пояснила, что большинство детей "долгие годы не могли найти приемных родителей на территории республик или их опекуны эвакуировались из опасных районов, оставив детей".По словам детского омбудсмена, в российских регионах для детей созданы все условия для полноценной жизни: "Они учатся, занимаются хобби, общаются с друзьями и родственниками, им доступны лечение и реабилитация, а с получением российского гражданства дети имеют права на все социальные гарантии, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, также у них сохранено гражданство Украины (если такое было)."Также уполномоченный сообщила, что Российская Федерация никаким образом не препятствует общению детей с родственниками и сохранению кровных семей. Ребята на постоянной связи с близкими и друзьями. Некоторые уже воссоединились со своими родственниками при непосредственном участии аппарата детского омбудсмена", - рассказали в аппарате.
https://ria.ru/20220928/pomosch-1820129646.html
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https://ria.ru/20221024/medosmotr-1826186194.html
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донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
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мария львова-белова, россия, донбасс, донецкая народная республика, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон, общество, луганская народная республика
Мария Львова-Белова, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ООН, Общество, Луганская Народная Республика
13:48 24.10.2022
 
Львова-Белова и глава УВКБ ООН в России обсудили положение детей Донбасса

Омбудсмен Львова-Белова и глава УВКБ ООН в России Атасси обсудили положение детей Донбасса

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с главой представительства УВКБ ООН в РФ Каримом Атасси и договорилась о сотрудничестве по вопросам условий жизни и дальнейшей судьбы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живших ранее в Донбассе, сообщила пресс-служба уполномоченного.
"Мария Львова-Белова и Карим Атасси договорились продолжить общение по вопросам условий жизни и дальнейшей судьбы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живших ранее на Донбассе. Стороны обсудили, что к поиску родственников детей могут быть подключены международные организации, а представители ООН в скором времени смогут лично пообщаться с детьми и их приемными родителями", - говорится в пресс-релизе.
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По данным пресс-службы, во время встречи с главой представительства УВКБ ООН детский омбудсмен представила подробную информацию об оказании социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с территорий, затронутых специальной военной операцией.
"Мария Львова-Белова опровергла циркулирующие в иностранной прессе сведения о насильственном перемещении сотен тысяч детей Донбасса в отдаленные регионы России. Она заверила господина Атасси, что "все действия производятся исключительно в интересах детей и с учетом их мнения, всем детям оказывается всесторонняя поддержка", - отметили в пресс-службе.
По ее данным, с весны Российская Федерация в сотрудничестве с властями Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) проводила эвакуацию детей из опасных районов Донбасса.
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"В разное время на территории России находились 1,5-2,5 тыс. детей, в основном, в пунктах временного размещения (ПВР) для беженцев. Часть из них вернулась в родные места, некоторые по решению властей республик продолжили жить в ПВР или были направлены в социальные учреждения страны (пансионаты, семейные центры), другие, в том числе после летних каникул во временных семьях, были устроены под постоянную опеку. Многие дети обращались к детскому омбудсмену с просьбой не возвращать их на родину, пока не закончится специальная военная операция", - приводится в пресс-релизе.
Кроме того, по данным аппарата, на сегодня более 300 детей, которые жили в интернатных учреждениях обстреливаемых районов ДНР и ЛНР, а также были найдены беспризорными в подвалах жилых домов Мариуполя, проживают под опекой в российских семьях.
"По словам детского омбудсмена, по каждому ребенку устанавливался круг родственников, выяснялась их готовность принять детей; только в случае невозможности определения в кровную семью и по решению властей ДНР и ЛНР дети устраивались под опеку в российские приемные семьи или на временное проживание в пансионаты и семейные центры", - сообщили в пресс-службе.
Также Львова-Белова пояснила, что большинство детей "долгие годы не могли найти приемных родителей на территории республик или их опекуны эвакуировались из опасных районов, оставив детей".
По словам детского омбудсмена, в российских регионах для детей созданы все условия для полноценной жизни: "Они учатся, занимаются хобби, общаются с друзьями и родственниками, им доступны лечение и реабилитация, а с получением российского гражданства дети имеют права на все социальные гарантии, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, также у них сохранено гражданство Украины (если такое было).
"Также уполномоченный сообщила, что Российская Федерация никаким образом не препятствует общению детей с родственниками и сохранению кровных семей. Ребята на постоянной связи с близкими и друзьями. Некоторые уже воссоединились со своими родственниками при непосредственном участии аппарата детского омбудсмена", - рассказали в аппарате.
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Мария Львова-БеловаРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевООНОбществоЛуганская Народная Республика
 
 
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