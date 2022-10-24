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По факту ДТП под Калугой, где Большова сбила женщину, завели дело - РИА Новости, 24.10.2022
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Культура
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По факту ДТП под Калугой, где Большова сбила женщину, завели дело
По факту ДТП под Калугой, где Большова сбила женщину, завели дело - РИА Новости, 24.10.2022
По факту ДТП под Калугой, где Большова сбила женщину, завели дело
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено в Калужской области, где актриса театра и кино... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:07
2022-10-24T12:47
происшествия
авто
анна большова
калужская область
культура
новости культуры
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено в Калужской области, где актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину.По данным областных управлений ГИБДД и МВД, а также прокуратуры, ДТП произошло еще 14 октября в 22.20 в деревне Грачевка. Согласно предварительной информации, водитель Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте. Имя женщины, бывшей за рулем авто, официально не называется. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что это была актриса театра и кино Анна Большова, она была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию, в то же время потерпевшая, по данным источника, была сильно пьяна. Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал РИА Новости, что, по словам Анны Большовой, сбитая ею женщина сама бросилась под ее машину."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека – ред.) по факту ДТП, произошедшего в одном из населенных пунктов Жуковского района. Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы", - говорится в сообщении.Представитель УМВД по региону уточнил РИА Новости, что речь идет о ДТП, произошедшем 14 октября в Грачевке."Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут установлены обстоятельства ДТП и события, предшествующие ему. По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям участников происшествия", - информирует полиция.Согласно УК РФ, санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы.Прокуратура Калужской области сообщила, что взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Надзорное ведомство рассказало подробнее о назначенных экспертизах."Назначены судебно-медицинская экспертиза трупа с целью установления причины смерти, автотехнические экспертизы - для установления механики повреждений и возможности предотвращения дорожно-транспортного происшествия в имевшихся условиях", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, анна большова, калужская область, новости культуры
Происшествия, Авто, Анна Большова, Калужская область, Культура, Новости культуры
11:07 24.10.2022 (обновлено: 12:47 24.10.2022)
 
По факту ДТП под Калугой, где Большова сбила женщину, завели дело

По факту ДТП под Калугой, где актриса Анна Большова сбила женщину, завели уголовное дело

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАктриса Анна Большова
Актриса Анна Большова - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актриса Анна Большова. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено в Калужской области, где актриса театра и кино Анна Большова насмерть сбила женщину.
По данным областных управлений ГИБДД и МВД, а также прокуратуры, ДТП произошло еще 14 октября в 22.20 в деревне Грачевка. Согласно предварительной информации, водитель Audi Q3 при повороте с улицы Садовой на Совхозную сбила 31-летнюю прохожую, которая скончалась на месте. Имя женщины, бывшей за рулем авто, официально не называется. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что это была актриса театра и кино Анна Большова, она была трезва и сама вызвала скорую помощь и полицию, в то же время потерпевшая, по данным источника, была сильно пьяна. Директор "Ленкома" Марк Варшавер рассказал РИА Новости, что, по словам Анны Большовой, сбитая ею женщина сама бросилась под ее машину.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека – ред.) по факту ДТП, произошедшего в одном из населенных пунктов Жуковского района. Назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы", - говорится в сообщении.
Представитель УМВД по региону уточнил РИА Новости, что речь идет о ДТП, произошедшем 14 октября в Грачевке.
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"Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут установлены обстоятельства ДТП и события, предшествующие ему. По результатам предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям участников происшествия", - информирует полиция.
Согласно УК РФ, санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Прокуратура Калужской области сообщила, что взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Надзорное ведомство рассказало подробнее о назначенных экспертизах.
"Назначены судебно-медицинская экспертиза трупа с целью установления причины смерти, автотехнические экспертизы - для установления механики повреждений и возможности предотвращения дорожно-транспортного происшествия в имевшихся условиях", - говорится в сообщении.
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КультураПроисшествияАвтоАнна БольшоваКалужская областьНовости культуры
 
 
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