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Эксперт: боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту - РИА Новости, 24.10.2022
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Эксперт: боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту
Эксперт: боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту - РИА Новости, 24.10.2022
Эксперт: боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту
Боевые дельфины могут привлекаться для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T03:23
2022-10-24T03:36
безопасность
россия
черное море
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Боевые дельфины могут привлекаться для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.На днях в американском издании 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл заявил, что Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море."Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту", - рассказал РИА Новости Мухаметов.По его словам, дельфины используются в поиске диверсантов давно, и в этом нет "ничего специфического". Работы начались в конце 60-х как в СССР, так и в США. В Советском Союзе главный центр появился на Черном море в Севастопольской бухте. Одних дельфинов готовили к поиску подводных диверсантов, других - к поиску подводных мин."При распаде СССР и делении Черноморского флота подразделение с дельфинами попало к Украине, и ими практически не занимались. Когда в 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России, вернулась и база – в состав подводных диверсионных сил и средств (ПДСС). Работы с дельфинами снова активизировались", - сказал Мухаметов.Он также подчеркнул, что для противодиверсионной работы можно привлечь только черноморских афалин – крупных дельфинов. Их длина 3,5 метра, вес – около 300 килограммов, они лучше поддаются дрессировке и способны выполнять задачи противодиверсионной работы.При этом океанолог назвал "крайне маловероятной" версию, что дельфины могут применяться для подрыва кораблей."Для этой цели особого смысла использовать дельфинов нет. Чтобы подготовить дельфина нужно, как минимум, два года, несмотря на то, что они умные и хорошо поддаются дрессировке. Тратить два года на то, чтобы что-то подорвать? К тому же, на дельфина можно установить, условно, 10 килограммов взрывчатки, а у торпеды боевая часть – 400 килограммов. Вещи несопоставимые", - пояснил он.
https://ria.ru/20180515/1520585305.html
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безопасность, россия, черное море
Безопасность, Россия, Черное море
03:23 24.10.2022 (обновлено: 03:36 24.10.2022)
 
Эксперт: боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту

Эксперт Мухаметов: боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту от диверсантов

CC BY 2.0 / Ed Dunens / Common DolphinsДельфины
Дельфины - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
CC BY 2.0 / Ed Dunens / Common Dolphins
Дельфины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Боевые дельфины могут привлекаться для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
На днях в американском издании 19Fortyfive обозреватель Блейк Стилуэлл заявил, что Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Черном море.
Дельфины в бассейне дельфинария в Севастополе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2018
15 мая 2018, 12:51
Всего три боевых дельфина ВМС Украины дожили до 2014 года, заявил эксперт
"Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту", - рассказал РИА Новости Мухаметов.
По его словам, дельфины используются в поиске диверсантов давно, и в этом нет "ничего специфического". Работы начались в конце 60-х как в СССР, так и в США. В Советском Союзе главный центр появился на Черном море в Севастопольской бухте. Одних дельфинов готовили к поиску подводных диверсантов, других - к поиску подводных мин.
"При распаде СССР и делении Черноморского флота подразделение с дельфинами попало к Украине, и ими практически не занимались. Когда в 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России, вернулась и база – в состав подводных диверсионных сил и средств (ПДСС). Работы с дельфинами снова активизировались", - сказал Мухаметов.
Он также подчеркнул, что для противодиверсионной работы можно привлечь только черноморских афалин – крупных дельфинов. Их длина 3,5 метра, вес – около 300 килограммов, они лучше поддаются дрессировке и способны выполнять задачи противодиверсионной работы.
При этом океанолог назвал "крайне маловероятной" версию, что дельфины могут применяться для подрыва кораблей.
"Для этой цели особого смысла использовать дельфинов нет. Чтобы подготовить дельфина нужно, как минимум, два года, несмотря на то, что они умные и хорошо поддаются дрессировке. Тратить два года на то, чтобы что-то подорвать? К тому же, на дельфина можно установить, условно, 10 килограммов взрывчатки, а у торпеды боевая часть – 400 килограммов. Вещи несопоставимые", - пояснил он.
Дельфин улыбается. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.12.2014
3 декабря 2014, 11:09
Коротченко: боевые дельфины обеспечат безопасность бухт СевастополяНе исключены попытки совершения диверсий в местах базирования кораблей Черноморского флота в Крыму со стороны тех, кто вынашивает соответствующие планы, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он отметил, что использование боевых животных - совершенно оправданное решение.
 
БезопасностьРоссияЧерное море
 
 
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