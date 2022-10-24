Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожья предупредили о рисках подрыва Каховской дамбы Киевом - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221024/damba-1826165220.html
Власти Запорожья предупредили о рисках подрыва Каховской дамбы Киевом
Власти Запорожья предупредили о рисках подрыва Каховской дамбы Киевом - РИА Новости, 24.10.2022
Власти Запорожья предупредили о рисках подрыва Каховской дамбы Киевом
Возможный подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции киевским режимом создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T08:29
2022-10-24T10:12
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская аэс
владимир рогов
украина
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824238712_0:318:2153:1529_1920x0_80_0_0_6359386cb57d7e1688ebd025a9d653c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Возможный подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции киевским режимом создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.Местные власти неоднократно заявляли о планах киевского режима устроить теракт на ГЭС. На минувшей неделе врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы затопить территории ниже по Днепру. Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев предположил, что украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей.
https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1825648789.html
запорожье
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824238712_0:444:1826:1814_1920x0_80_0_0_96e5f548e5691f43bb05d380251049e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, запорожская аэс, владимир рогов, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Украина, Херсонская область
08:29 24.10.2022 (обновлено: 10:12 24.10.2022)
 
Власти Запорожья предупредили о рисках подрыва Каховской дамбы Киевом

Рогов: подрыв Каховской дамбы несет большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Возможный подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции киевским режимом создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Если киевский режим решится на диверсию и разрушит дамбу Каховской ГЭС, то это приведет к падению уровня воды в Каховском водохранилище, и как результат система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать необходимые объемы для охлаждения реакторов и других необходимых технологических процессов. Это все несет серьезные риски для работы энергоблоков", — сказал собеседник агентства.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.
Местные власти неоднократно заявляли о планах киевского режима устроить теракт на ГЭС. На минувшей неделе врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы затопить территории ниже по Днепру. Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев предположил, что украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей.
Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Так больше нельзя". Что творится на Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская АЭСВладимир РоговУкраинаХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала