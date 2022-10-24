https://ria.ru/20221024/damba-1826165220.html

Власти Запорожья предупредили о рисках подрыва Каховской дамбы Киевом

Власти Запорожья предупредили о рисках подрыва Каховской дамбы Киевом - РИА Новости, 24.10.2022

Власти Запорожья предупредили о рисках подрыва Каховской дамбы Киевом

Возможный подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции киевским режимом создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T08:29

2022-10-24T08:29

2022-10-24T10:12

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская аэс

владимир рогов

украина

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824238712_0:318:2153:1529_1920x0_80_0_0_6359386cb57d7e1688ebd025a9d653c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Возможный подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции киевским режимом создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области.Местные власти неоднократно заявляли о планах киевского режима устроить теракт на ГЭС. На минувшей неделе врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска продолжают наносить ракетные удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы затопить территории ниже по Днепру. Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев предположил, что украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей.

https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1825648789.html

запорожье

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожье, запорожская аэс, владимир рогов, украина, херсонская область