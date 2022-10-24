https://ria.ru/20221024/byudzhet-1826217764.html

В Госдуме поддержали проект бюджета на 2023-2025 годы

В Госдуме поддержали проект бюджета на 2023-2025 годы - РИА Новости, 24.10.2022

В Госдуме поддержали проект бюджета на 2023-2025 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении проекта федерального бюджета РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. На... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:54

2022-10-24T11:54

2022-10-24T11:54

экономика

антон силуанов

галина изотова

россия

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:5:1037:588_1920x0_80_0_0_57b0975cf4d7e08a167f983cef767837.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении проекта федерального бюджета РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. На заседание Думы его планируется вынести 26 октября.Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее отмечал, что проект бюджета "готовился в непростой ситуации" и в первую очередь исходя из того, чтобы он обеспечивал макроэкономическую стабильность, а также учитывал все принятые социальные обязательства и новые задачи, которые поставлены перед страной в текущий момент.При этом в качестве приоритетных он выделил расходы, связанные с выполнением социальных обязательств, технологическим развитием и расширением инфраструктуры, а также с обеспечением безопасности страны и боеготовности вооруженных сил, межбюджетным регулированием и интеграцией новых регионов. Несмотря на все сложности, бюджет отвечает тем задачам, которые стоят сегодня перед Россией, что позволяет поддержать её экономику и "выполнить все наши социальные обязательства", резюмировал глава Минфина.Зампред Счетной палаты РФ Галина Изотова обращала внимание, что бюджет сохраняет свою антикризисную направленность в условиях беспрецедентного санкционного давления. При этом, по ее словам, происходит "перестройка и переориентация экономики с учетом новых вызовов и санкций". А отличительными чертами бюджета станут увеличение налоговой нагрузки в основном на нефтегазовую отрасль, установление нового варианта бюджетного правила, сохранение дефицита бюджета на все три года, увеличение госдолга, сохранение расходов бюджета в номинальном выражении на достигнутом в 2022 году уровне.Проект бюджета предусматривает утверждение объема его доходов на 2023 год в сумме 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходов – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - до 27,98 триллиона, а расходы - до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно. В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году - 1,4% ВВП, в 2025 году - 0,7% ВВП. Причем основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.В 2023-2025 годах ожидается рост объема государственного долга РФ. По итогам 2023 года объем госдолга составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона, 2025 года – 29,94 триллиона. При этом в общем объеме госдолга доля внутреннего долга составит: 81,6% - в 2023 году, 82,4% - в 2024 году, 83,5% - в 2025 году. В результате, в предстоящем трехлетнем периоде объем госдолга России, согласно пояснительной записке, "сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП)".

https://ria.ru/20221020/defitsit-1825348159.html

https://ria.ru/20221010/natsproekt-1822897768.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, антон силуанов, галина изотова, россия, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)