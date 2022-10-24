https://ria.ru/20221024/burundi-1826324302.html

Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Буторе

Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Буторе - РИА Новости, 24.10.2022

Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Буторе

Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство бывшего второго вице-президента Бурунди Жозефа Буторе, соответствующий... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:25

2022-10-24T16:25

2022-10-24T22:16

владимир путин

россия

бурунди

в мире

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство бывшего второго вице-президента Бурунди Жозефа Буторе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц", — говорится в указе. Среди принятых в гражданство России указом президента также числятся документалист из Гватемалы Рохас Кастильо Пабло Эстуардо и ведущий RT Рори Суше.Кроме этого, Путин постановил удовлетворить заявления о выходе из гражданства Российской Федерации ряда лиц, среди которых, в частности, сын бывшего гендиректора группы предприятий "Ижмаш" Денис Гродецкий.

https://ria.ru/20220926/snouden-1819626365.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, бурунди, в мире