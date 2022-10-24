https://ria.ru/20221024/burundi-1826324302.html
Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Буторе
Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Буторе - РИА Новости, 24.10.2022
Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Буторе
Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство бывшего второго вице-президента Бурунди Жозефа Буторе, соответствующий... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:25
2022-10-24T16:25
2022-10-24T22:16
владимир путин
россия
бурунди
в мире
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство бывшего второго вице-президента Бурунди Жозефа Буторе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц", — говорится в указе. Среди принятых в гражданство России указом президента также числятся документалист из Гватемалы Рохас Кастильо Пабло Эстуардо и ведущий RT Рори Суше.Кроме этого, Путин постановил удовлетворить заявления о выходе из гражданства Российской Федерации ряда лиц, среди которых, в частности, сын бывшего гендиректора группы предприятий "Ижмаш" Денис Гродецкий.
https://ria.ru/20220926/snouden-1819626365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, бурунди, в мире
Владимир Путин, Россия, Бурунди, В мире
16:25 24.10.2022 (обновлено: 22:16 24.10.2022)
Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Буторе
Путин подписал указ о принятии в гражданство экс-вице-президента Бурунди Буторе