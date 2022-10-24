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Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Буторе - РИА Новости, 24.10.2022
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Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Буторе
Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Буторе - РИА Новости, 24.10.2022
Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Буторе
Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство бывшего второго вице-президента Бурунди Жозефа Буторе, соответствующий... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:25
2022-10-24T22:16
владимир путин
россия
бурунди
в мире
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство бывшего второго вице-президента Бурунди Жозефа Буторе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц", — говорится в указе. Среди принятых в гражданство России указом президента также числятся документалист из Гватемалы Рохас Кастильо Пабло Эстуардо и ведущий RT Рори Суше.Кроме этого, Путин постановил удовлетворить заявления о выходе из гражданства Российской Федерации ряда лиц, среди которых, в частности, сын бывшего гендиректора группы предприятий "Ижмаш" Денис Гродецкий.
https://ria.ru/20220926/snouden-1819626365.html
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владимир путин, россия, бурунди, в мире
Владимир Путин, Россия, Бурунди, В мире
16:25 24.10.2022 (обновлено: 22:16 24.10.2022)
 
Путин дал российское гражданство экс-вице-президенту Бурунди Буторе

Путин подписал указ о принятии в гражданство экс-вице-президента Бурунди Буторе

© AFP 2022 / Tchandrou NitangaЖозеф Буторе
Жозеф Буторе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AFP 2022 / Tchandrou Nitanga
Жозеф Буторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии в российское гражданство бывшего второго вице-президента Бурунди Жозефа Буторе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц", — говорится в указе. Среди принятых в гражданство России указом президента также числятся документалист из Гватемалы Рохас Кастильо Пабло Эстуардо и ведущий RT Рори Суше.
Кроме этого, Путин постановил удовлетворить заявления о выходе из гражданства Российской Федерации ряда лиц, среди которых, в частности, сын бывшего гендиректора группы предприятий "Ижмаш" Денис Гродецкий.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 18:58
Путин предоставил Сноудену российское гражданство
 
Владимир ПутинРоссияБурундиВ мире
 
 
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