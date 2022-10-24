https://ria.ru/20221024/bpla-1826405024.html

В МИД назвали цель вбросов о якобы поставках иранских БПЛА в Россию

В МИД назвали цель вбросов о якобы поставках иранских БПЛА в Россию - РИА Новости, 24.10.2022

В МИД назвали цель вбросов о якобы поставках иранских БПЛА в Россию

Вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T23:09

2022-10-24T23:09

2022-10-24T23:09

в мире

иран

россия

оон

совет безопасности оон

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов."В очередной раз категорически отвергаем абсолютно бездоказательные измышления стран Запада относительно якобы совершенных поставок в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции СБ ООН 2231. Причины таких настойчивых пропагандистских вбросов нам предельно понятны – Вашингтон, который грубо нарушил данное решение Совета Безопасности ООН односторонним выходом из СВПД в 2018 году, просто изобрел очередной удобный повод для окончательного демонтажа сделки", - заявил Воронцов, выступая в ходе тематической дискуссии по разделу "Обычные вооружения" в Первом комитете 77-й сессии Генассамблеи ООН.По его оценке, результатом "таких безответственных действий неминуемо станет рост напряженности в регионе Персидского залива". "Ничем хорошим подобная близорукая активность не кончится, ведь, как гласит старая мудрость: кто сеет ветер, пожнет бурю", - отметил Воронцов.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. В пятницу Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА.Москва и Тегеран опровергли обвинения Запада в применении иранских беспилотников. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с Секретариатом ООН, если тот примет участие в "расследовании", о котором просит Киев, так как Секретариат - чисто технический орган и не обладает ни мандатом, ни экспертными возможностями для таких действий.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.

https://ria.ru/20221024/iran-1826299148.html

https://ria.ru/20221024/drony-1826358697.html

https://ria.ru/20221020/iran-1825529428.html

иран

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, россия, оон, совет безопасности оон, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)