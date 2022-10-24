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В МИД назвали цель вбросов о якобы поставках иранских БПЛА в Россию - РИА Новости, 24.10.2022
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В МИД назвали цель вбросов о якобы поставках иранских БПЛА в Россию
В МИД назвали цель вбросов о якобы поставках иранских БПЛА в Россию - РИА Новости, 24.10.2022
В МИД назвали цель вбросов о якобы поставках иранских БПЛА в Россию
Вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T23:09
2022-10-24T23:09
в мире
иран
россия
оон
совет безопасности оон
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов."В очередной раз категорически отвергаем абсолютно бездоказательные измышления стран Запада относительно якобы совершенных поставок в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции СБ ООН 2231. Причины таких настойчивых пропагандистских вбросов нам предельно понятны – Вашингтон, который грубо нарушил данное решение Совета Безопасности ООН односторонним выходом из СВПД в 2018 году, просто изобрел очередной удобный повод для окончательного демонтажа сделки", - заявил Воронцов, выступая в ходе тематической дискуссии по разделу "Обычные вооружения" в Первом комитете 77-й сессии Генассамблеи ООН.По его оценке, результатом "таких безответственных действий неминуемо станет рост напряженности в регионе Персидского залива". "Ничем хорошим подобная близорукая активность не кончится, ведь, как гласит старая мудрость: кто сеет ветер, пожнет бурю", - отметил Воронцов.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. В пятницу Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА.Москва и Тегеран опровергли обвинения Запада в применении иранских беспилотников. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с Секретариатом ООН, если тот примет участие в "расследовании", о котором просит Киев, так как Секретариат - чисто технический орган и не обладает ни мандатом, ни экспертными возможностями для таких действий.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
https://ria.ru/20221024/iran-1826299148.html
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в мире, иран, россия, оон, совет безопасности оон, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
23:09 24.10.2022
 
В МИД назвали цель вбросов о якобы поставках иранских БПЛА в Россию

В МИД назвали вбросы об иранских беспилотниках попыткой окончательно демонтировать СВПД

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вбросы о якобы поставках иранских беспилотников в Россию нужны для окончательного демонтажа Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
"В очередной раз категорически отвергаем абсолютно бездоказательные измышления стран Запада относительно якобы совершенных поставок в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции СБ ООН 2231. Причины таких настойчивых пропагандистских вбросов нам предельно понятны – Вашингтон, который грубо нарушил данное решение Совета Безопасности ООН односторонним выходом из СВПД в 2018 году, просто изобрел очередной удобный повод для окончательного демонтажа сделки", - заявил Воронцов, выступая в ходе тематической дискуссии по разделу "Обычные вооружения" в Первом комитете 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Тегеран - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 15:15
МИД Ирана назвал позицию США по ядерной сделке лицемерной
По его оценке, результатом "таких безответственных действий неминуемо станет рост напряженности в регионе Персидского залива". "Ничем хорошим подобная близорукая активность не кончится, ведь, как гласит старая мудрость: кто сеет ветер, пожнет бурю", - отметил Воронцов.
Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. В пятницу Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА.
Москва и Тегеран опровергли обвинения Запада в применении иранских беспилотников. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с Секретариатом ООН, если тот примет участие в "расследовании", о котором просит Киев, так как Секретариат - чисто технический орган и не обладает ни мандатом, ни экспертными возможностями для таких действий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 18:25
Лавров: Россия и Иран дали исчерпывающие объяснения по "иранским" дронам
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Иран 22 августа направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа получила ответ США.
Иранский БПЛА на выставке форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 23:49
США обвинили Иран в участии в конфликте на Украине
 
В миреИранРоссияООНСовет Безопасности ООНСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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