https://ria.ru/20221024/bosfor-1826191426.html

ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за мин в Черном море

ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за мин в Черном море - РИА Новости, 24.10.2022

ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за мин в Черном море

ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за дрейфующих мин в Черном море, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на источники в Минобороны... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T10:48

2022-10-24T10:48

2022-10-24T10:48

в мире

черное море

турция

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

sas

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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за дрейфующих мин в Черном море, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на источники в Минобороны страны.ФСБ РФ в марте заявила, что украинские войска после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения."Согласно информации, полученной из источников министерства национальной обороны, меры, принятые против минной угрозы в Черном море..., и состояние высокой готовности сохраняются. В западной части Черного моря были начаты мероприятия по наблюдению за минами с воздуха с помощью морских патрульных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также с моря с помощью минно-тральных и патрульных кораблей в координации с командованием береговой охраны и другими учреждениями. Босфор также был взят под наблюдение с помощью электрооптических систем наблюдения. Также поддерживается высокая готовность спецназа SAS (подводных команд) к обнаружению мин", - пишет издание.Сообщается, что на сегодняшний день в рамках наблюдения за минами было проведено в общей сложности 3 тысячи 917 часов навигации и 1 тысяча 131 час полетов."Деятельность по наблюдению осуществляется в координации с центрами военно-морских операций Румынии и Болгарии. Эти две страны также обмениваются информацией. 26 марта группы SAS обезвредили в общей сложности три мины, обнаруженные у входа в пролив Босфор, 28 марта в Игнеаде и 6 апреля у Кефкена. 19 октября еще одна мина, обнаруженная у побережья Кыйыкей в Кыркларели, была уничтожена командами SAS", - пишет издание.

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/turtsiya-1812824654.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220829/bosfor-1812962971.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, черное море, турция, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), sas