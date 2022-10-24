ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за мин в Черном море
Milliyet: ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за мин в Черном море
Пролив Босфор. Архивное фото
АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за дрейфующих мин в Черном море, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на источники в Минобороны страны.
ФСБ РФ в марте заявила, что украинские войска после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
"Согласно информации, полученной из источников министерства национальной обороны, меры, принятые против минной угрозы в Черном море..., и состояние высокой готовности сохраняются. В западной части Черного моря были начаты мероприятия по наблюдению за минами с воздуха с помощью морских патрульных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также с моря с помощью минно-тральных и патрульных кораблей в координации с командованием береговой охраны и другими учреждениями. Босфор также был взят под наблюдение с помощью электрооптических систем наблюдения. Также поддерживается высокая готовность спецназа SAS (подводных команд) к обнаружению мин", - пишет издание.
Сообщается, что на сегодняшний день в рамках наблюдения за минами было проведено в общей сложности 3 тысячи 917 часов навигации и 1 тысяча 131 час полетов.
"Деятельность по наблюдению осуществляется в координации с центрами военно-морских операций Румынии и Болгарии. Эти две страны также обмениваются информацией. 26 марта группы SAS обезвредили в общей сложности три мины, обнаруженные у входа в пролив Босфор, 28 марта в Игнеаде и 6 апреля у Кефкена. 19 октября еще одна мина, обнаруженная у побережья Кыйыкей в Кыркларели, была уничтожена командами SAS", - пишет издание.