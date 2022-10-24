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ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за мин в Черном море - РИА Новости, 24.10.2022
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ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за мин в Черном море
ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за мин в Черном море - РИА Новости, 24.10.2022
ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за мин в Черном море
ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за дрейфующих мин в Черном море, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на источники в Минобороны... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T10:48
2022-10-24T10:48
в мире
черное море
турция
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
sas
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за дрейфующих мин в Черном море, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на источники в Минобороны страны.ФСБ РФ в марте заявила, что украинские войска после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения."Согласно информации, полученной из источников министерства национальной обороны, меры, принятые против минной угрозы в Черном море..., и состояние высокой готовности сохраняются. В западной части Черного моря были начаты мероприятия по наблюдению за минами с воздуха с помощью морских патрульных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также с моря с помощью минно-тральных и патрульных кораблей в координации с командованием береговой охраны и другими учреждениями. Босфор также был взят под наблюдение с помощью электрооптических систем наблюдения. Также поддерживается высокая готовность спецназа SAS (подводных команд) к обнаружению мин", - пишет издание.Сообщается, что на сегодняшний день в рамках наблюдения за минами было проведено в общей сложности 3 тысячи 917 часов навигации и 1 тысяча 131 час полетов."Деятельность по наблюдению осуществляется в координации с центрами военно-морских операций Румынии и Болгарии. Эти две страны также обмениваются информацией. 26 марта группы SAS обезвредили в общей сложности три мины, обнаруженные у входа в пролив Босфор, 28 марта в Игнеаде и 6 апреля у Кефкена. 19 октября еще одна мина, обнаруженная у побережья Кыйыкей в Кыркларели, была уничтожена командами SAS", - пишет издание.
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/turtsiya-1812824654.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220829/bosfor-1812962971.html
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в мире, черное море, турция, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), sas
В мире, Черное море, Турция, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), SAS
10:48 24.10.2022
 
ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за мин в Черном море

Milliyet: ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за мин в Черном море

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкПролив Босфор
Пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пролив Босфор. Архивное фото
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. ВС Турции усилили контроль в Босфорском проливе из-за дрейфующих мин в Черном море, пишет в понедельник газета Milliyet со ссылкой на источники в Минобороны страны.
ФСБ РФ в марте заявила, что украинские войска после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Вид на Стамбул через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 11:12В мире
СМИ: Турция увеличит стоимость прохода через Босфор и Дарданеллы
"Согласно информации, полученной из источников министерства национальной обороны, меры, принятые против минной угрозы в Черном море..., и состояние высокой готовности сохраняются. В западной части Черного моря были начаты мероприятия по наблюдению за минами с воздуха с помощью морских патрульных самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также с моря с помощью минно-тральных и патрульных кораблей в координации с командованием береговой охраны и другими учреждениями. Босфор также был взят под наблюдение с помощью электрооптических систем наблюдения. Также поддерживается высокая готовность спецназа SAS (подводных команд) к обнаружению мин", - пишет издание.
Сообщается, что на сегодняшний день в рамках наблюдения за минами было проведено в общей сложности 3 тысячи 917 часов навигации и 1 тысяча 131 час полетов.
"Деятельность по наблюдению осуществляется в координации с центрами военно-морских операций Румынии и Болгарии. Эти две страны также обмениваются информацией. 26 марта группы SAS обезвредили в общей сложности три мины, обнаруженные у входа в пролив Босфор, 28 марта в Игнеаде и 6 апреля у Кефкена. 19 октября еще одна мина, обнаруженная у побережья Кыйыкей в Кыркларели, была уничтожена командами SAS", - пишет издание.
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 17:29Сказано в эфире
"Турция решила подтянуться". Проход через Босфор подорожает в пять раз?
 
В миреЧерное мореТурцияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)SAS
 
 
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