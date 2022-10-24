https://ria.ru/20221024/bomba-1826380418.html

США не считают, что Украина создает "грязную бомбу"

США не считают, что Украина создает "грязную бомбу" - РИА Новости, 24.10.2022

США не считают, что Украина создает "грязную бомбу"

США не считают, что украинцы создают "грязную бомбу", но не видят и признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия в ходе конфликта, заявил... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T19:49

2022-10-24T19:49

2022-10-24T19:49

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. США не считают, что украинцы создают "грязную бомбу", но не видят и признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия в ходе конфликта, заявил журналистам американский военный представитель.В ходе телефонного брифинга он вслед за представителями политического руководства отклонил предупреждения министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе украинской провокации с использованием "грязной бомбы" и заявил, что международное сообщество в состоянии распознать попытки России использовать такие обвинения как предлог для эскалации."Украинцы не строят "грязной бомбы". Но мы не видим и признаков того, что русские приняли решение применить ядерное оружие. Мы продолжим плотно это отслеживать", - сказал военный, добавив, что то же относится и к другим типам неконвенционального оружия.После воскресного разговора министров обороны РФ и США в понедельник со своим американским коллегой Марком Милли созванивался начальник российского генштаба Валерий Герасимов."Мы будем поддерживать открытые каналы связи с нашими союзниками, партнерами, украинцами и русскими", - сказал он.Как ранее сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Позднее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.

https://ria.ru/20221024/oon-1826377773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, сша, вооруженные силы рф, в мире